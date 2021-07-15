Болид Формулы-1 выставили против такси, автобуса и истребителя. Видео
Дмитрий Елизаров
Команда Red Bull Racing опубликовала видеоотчёт о необычной гонке, организованной в Великобритании с английским же юмором. На гоночный трек выставили болид Red Bull RB7, который назвали одним из самых успешных спорткаров Формулы-1, и разношёрстную команду соперников, которую назвали Best of British. Она включала в себя двухэтажный автобус, хот-хэтч от Ford, классическое лондонское такси и легендарный истребитель Supermarine Spitfire.
- Видео описывает главным образом различные манёвры, которые пилот болида Макс Ферстаппен вынужден был совершать для обгона своих соперников (дело в том, что гонщик стартовал значительно позже, отпустив пелотон вперёд). Скажем, массивный автобус маневрировал от края до края, перекрывая болиду траектории, а водитель хот-хэтча в основном двигался в дрифте — его удалось обойти только тогда, когда тот, увлёкшись, встал на два колеса.
- Выступавшие на микроавтобусе «ремонтники» пропустили Макса вперёд, остановившись на «пит-стопе» — его роль играл киоск с уличной едой, а водитель такси потратил слишком много времени, высаживая пассажиров.
- К концу гонки единственным соперником болида остался истребитель Spitfire — этот самолёт стоял на вооружении британской армии во времена Второй мировой. Манёвренность истребителя позволила ему следовать всем изгибам трека, но в воздухе, а Ферстаппен догонял его по земле. В итоге к финишной черте оба соперника прибыли практически одновременно.
Ранее тот же самый болид Формулы-1 стал соперником Bugatti Chiron в классической гонке на ускорение, хотя пилотировал его Дэвид Култхард. А ещё одну гонку с самолётом на днях устроила сама команда Bugatti: в ней участвовали Chiron и реактивный истребитель Dassault Rafale Marine.