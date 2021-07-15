Болид Формулы-1 выставили против такси, автобуса и истребителя. Видео

Видео описывает главным образом различные манёвры, которые пилот болида Макс Ферстаппен вынужден был совершать для обгона своих соперников (дело в том, что гонщик стартовал значительно позже, отпустив пелотон вперёд). Скажем, массивный автобус маневри­ровал от края до края, перекрывая болиду траектории, а водитель хот-хэтча в основном двигался в дрифте — его удалось обойти только тогда, когда тот, увлёкшись, встал на два колеса.

Выступавшие на микроавтобусе «ремонтники» пропустили Макса вперёд, остановив­шись на «пит-стопе» — его роль играл киоск с уличной едой, а водитель такси потратил слишком много времени, высаживая пассажиров.

К концу гонки единственным соперником болида остался истребитель Spitfire — этот самолёт стоял на вооружении британской армии во времена Второй мировой. Манёвренность истребителя позволила ему следовать всем изгибам трека, но в воздухе, а Ферстаппен догонял его по земле. В итоге к финишной черте оба соперника прибыли практически одновременно.

Ранее тот же самый болид Формулы-1 стал соперником Bugatti Chiron в классической гонке на ускорение, хотя пилотировал его Дэвид Култхард. А ещё одну гонку с самолётом на днях устроила сама команда Bugatti: в ней участвовали Chiron и реактивный истребитель Dassault Rafale Marine.