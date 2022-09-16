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Болид Формулы-1, на котором ездил Даниил Квят, продали за 26 миллионов рублей
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Кирилл Малышев

На портале RaceCarsDirect продан болид формульной команды Toro Rosso. На нём ездил российский гонщик Даниил Квят. Машина ушла недорого для гоночного автомобиля такого уровня — за 439 000 евро (26,2 миллиона рублей).

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  • Квят выступал на этом болиде в сезоне 2019 года. Его лучшим результатом стало третье место на Гран-при Германии. Ещё в восьми гонках он заработал очки, заняв места с седьмого по десятое.
  • Машина в хорошем состоянии, хотя без цветной «ливреи» и спонсорских наклеек выглядит необычно. Коробка передач, гидравлическая система, радиаторы и выхлоп прилагаются. Также вместе с автомобилем идут запасные носовой обтекатель и заднее антикрыло.
  • А вот двигатель демонтирован. Это стандартная практика при продаже гоночных машин. Если новый владелец захочет выезжать на своём приобретении на трек, ему придётся подобрать подходящий мотор.

Аукцион RM Sotheby’s в середине лета выставлял на торги болид Михаэля Шумахера. Выступая за Ferrari, немец одержал на нём четыре победы в сезоне 1998 года. Машина ушла за 6,2 миллиона долларов (371 миллион рублей).

Что бы сделали, будь у вас болид Формулы-1?

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