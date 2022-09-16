Болид Формулы-1, на котором ездил Даниил Квят, продали за 26 миллионов рублей

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Кирилл Малышев
На портале RaceCarsDirect продан болид формульной команды Toro Rosso. На нём ездил российский гонщик Даниил Квят. Машина ушла недорого для гоночного автомобиля такого уровня — за 439 000 евро (26,2 миллиона рублей).
Аукцион RM Sotheby’s в середине лета выставлял на торги болид Михаэля Шумахера. Выступая за Ferrari, немец одержал на нём четыре победы в сезоне 1998 года. Машина ушла за 6,2 миллиона долларов (371 миллион рублей).