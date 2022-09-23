Болид BMW M Hybrid V8 получил гоночную ливрею

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Компания BMW рассекретила внешность болида для гонок на выносливость
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Кирилл Малышев
Концерн BMW завершил представление гоночного болида M Hybrid V8, показав его без камуфляжа. В такой ливрее он выйдет на старт 24-часового марафона Дайтоны в классе IMSAGTP.
BMW M Hybrid V8 приводит в движение двигатель V8 4.0, развивающий 640 лошадиных сил при 8200 об/мин. Агрегат представляет собой доработанную версию агрегата, который стоял на BMW M4 DTM в сезонах 2017 и 2018 года. Ещё 30 сил добавляет электромотор.