Болид BMW M Hybrid V8 получил гоночную ливрею

Несмотря на чисто гоночную суть, машина копирует элементы дизайна серийных BMW . В частности, можно заметить похожие на «ноздри» воздухозаборники спереди и подобие «изгиба Хофмайстера» на боковых окнах.

Болид окрашен в фирменные цвета М-подразделения. Отметим, что ливрея нанесена несимметрично. Узор по левой и правой сторонам отличается.

BMW M Hybrid V8 приводит в движение двигатель V8 4.0, развивающий 640 лошадиных сил при 8200 об/мин. Агрегат представляет собой доработанную версию агрегата, который стоял на BMW M4 DTM в сезонах 2017 и 2018 года. Ещё 30 сил добавляет электромотор.