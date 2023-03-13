Более тысячи сотрудников Ford в Европе останутся без работы

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Снятие концерном Ford с производства минивэнов Galaxy и S-Max приведёт к сокращению 1100 сотрудников завода Ford в Испании, где выпускают эти модели. Как пишет Automotive News со ссылкой на заявление представителей компании, уменьшение числа работников предусмотрено стратегией электрификации Ford. Для работы над электрокарами такое количество сотрудников просто не нужно.
Соответственно, европейский бизнес концерна находится сейчас в стадии структурной трансформации. Ранее сообщалось, что сокращены будут и штаты Ford в других странах Европы, включая Германию: с завода в Кёльне также уволят около тысячи человек.