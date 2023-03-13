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На автомобили УАЗ вернулась ABS

Более тысячи сотрудников Ford в Европе останутся без работы

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Дмитрий Елизаров

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Снятие концерном Ford с производства минивэнов Galaxy и S-Max приведёт к сокращению 1100 сотрудников завода Ford в Испании, где выпускают эти модели. Как пишет Automotive News со ссылкой на заявление представителей компании, уменьшение числа работников предусмотрено стратегией электрификации Ford. Для работы над электрокарами такое количество сотрудников просто не нужно.

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  • Сейчас штат сотрудников завода Ford в Валенсии составляет около 5,8 тысячи человек. Полностью сокращать персонал концерн не собирается: на этом предприятии продолжат выпускать минивэн Transit Connect и вседорожник Kuga.
  • О прекращении производства минивэнов стало известно в октябре прошлого года. Ожидается, что сборку Galaxy и S-Max прекратят уже в апреле. Кроме того, ранее конвейер этого же завода покинуло семейство Mondeo.
  • Коррективы в штатном расписании Ford связывает не только с сокращением модельного ряда, но и с его электрификацией. Электромобили конструктивно проще, чем машины с ДВС, особенно в части трансмиссий, и поэтому не требуют такого количества персонала.

Соответственно, европейский бизнес концерна находится сейчас в стадии структурной трансформации. Ранее сообщалось, что сокращены будут и штаты Ford в других странах Европы, включая Германию: с завода в Кёльне также уволят около тысячи человек.

А вам доводилось попадать под сокращение?

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