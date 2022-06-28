Более половины российских автовладельцев ощутили на себе последствия санкций

Спросили автовладельцев и о том, как они представляют себе будущее российского авторынка. 56% опрошенных посчитали, что россиянам придётся пересаживаться на отечественные модели. 46% заявили, что надо активнее покупать автомобили за границей и перегонять их на территорию России. При этом большинство участников опроса (78%) сказали, что ждут возвращения в страну европейских автобрендов в течение максимум двух ближайших лет, и только 10% считают, что они уже не вернутся никогда.