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В Чечне создали броневик с кожаной отделкой

Новости

Николай Андреев

Чеченская компания «Болат» представила первый опытный образец одноимённого бронированного автомобиля. Об этом в соцсетях рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

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  • По словам создателей, броневик предназначен для использования в различных спецоперациях, для перемещения личного состава силовых ведомств и доставки грузов.  Автомобиль капотной компоновки имеет 14-местный салон. Особым шиком может стать передняя панель, обитая кожей с ромбовидной прострочкой.

  • Броневик способен защитить от любого стрелкового оружия, бронебойно-зажигательных боеприпасов, гранат типа Ф-1 и РГО. Также он может выдержать подрыв взрывным устройством массой до четырёх кило­граммов в тротиловом эквиваленте. «Болат» рассчитан на грузо­подъёмность до 6800 кило­граммов, а его максимальная скорость достигает 120 км/ч.

  • Как заявил Рамзан Кадыров, в новинке учтены его личные предложения о дополни­тельном оснащении. Ещё в компании пообещали доработать бронированную модель с учётом пожеланий различных силовых ведомств. О дате начала серийного производства модели информации пока не поступало.

На вид «Болат» требует доработки?

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