В Чечне создали броневик с кожаной отделкой
Николай Андреев
Чеченская компания «Болат» представила первый опытный образец одноимённого бронированного автомобиля. Об этом в соцсетях рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.
По словам создателей, броневик предназначен для использования в различных спецоперациях, для перемещения личного состава силовых ведомств и доставки грузов. Автомобиль капотной компоновки имеет 14-местный салон. Особым шиком может стать передняя панель, обитая кожей с ромбовидной прострочкой.
Броневик способен защитить от любого стрелкового оружия, бронебойно-зажигательных боеприпасов, гранат типа
Ф-1и РГО. Также он может выдержать подрыв взрывным устройством массой до четырёх килограммов в тротиловом эквиваленте. «Болат» рассчитан на грузоподъёмность до 6800 килограммов, а его максимальная скорость достигает 120 км/ч.
Как заявил Рамзан Кадыров, в новинке учтены его личные предложения о дополнительном оснащении. Ещё в компании пообещали доработать бронированную модель с учётом пожеланий различных силовых ведомств. О дате начала серийного производства модели информации пока не поступало.