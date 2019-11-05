В Чечне создали броневик с кожаной отделкой

По словам создателей, броневик предназначен для использования в различных спецоперациях, для перемещения личного состава силовых ведомств и доставки грузов. Автомобиль капотной компоновки имеет 14-местный салон. Особым шиком может стать передняя панель, обитая кожей с ромбовидной прострочкой.

Броневик способен защитить от любого стрелкового оружия, бронебойно-зажигательных боеприпасов, гранат типа Ф-1 и РГО. Также он может выдержать подрыв взрывным устройством массой до четырёх кило­граммов в тротиловом эквиваленте. «Болат» рассчитан на грузо­подъёмность до 6800 кило­граммов, а его максимальная скорость достигает 120 км/ч.