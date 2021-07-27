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«Автопутешествия научили меня радоваться каждому дню и самым простым вещам». Популярный блогер об арктических экспедициях и покорении Севера

Путешествия

Дарья Хижняк

Автор популярного арктического блога (больше четырёх миллионов зрителей на Youtube-канале «Про путешествия» и миллиона подписчиков в Инстаграме на аккаунте @Bogdee) рассказывает Журналу Авто.ру, как исследования Севера изменили его жизнь.

Про жажду открытий

Любая экспедиция — выход из зоны комфорта. И, когда она заканчивается, особенно приятно возвращаться в привычную среду. Автопутешествия учат искренне радоваться каждому дню в поездке. Причём совершенно не важно, в какую точку мира держишь путь. А после сложных экстремальных поездок ещё и меняется взгляд на обычные вещи: начинаешь особенно ценить горячую воду из крана и кровать со свежими простынями.

Меня привлекают неизведанные территории. Хочется открывать новые места или показывать с другой стороны уже изученные. На карте мира осталось не так много серых пятен — мест, которые когда-то были описаны, но до сих пор мало изучены. И всё же они есть — места, недоступные большинству туристов. Миссия людей со страстью к исследованиям и открытиям — вроде меня — приехать туда и описать простым современным языком, как живут разные народы. За то, что мы рассказываем об этом и помогаем людям лучше узнать свою страну, и местные жители, и подписчики нас часто благодарят.

Большая часть поездок нашей команды — не ради развлечения. Это целый этнографический проект. Мы снимаем природу, людей, их традиции и быт там, куда никто не ездит. В Арктике интересно наблюдать за малыми народами Севера: прибрежными чукчами, эвенами — оленеводами и старорусами, которые организовали поселения в Якутии ещё в Средние века. Все они открыты к общению и с радостью рассказывают о своих национальных особенностях.

Хочу показать неизвестную Россию. Познакомить молодое поколение и тех, кто в Арктике никогда не бывал, с малыми народами Севера, их бытом и обычаями. На моём канале, например, можно получить знания, которые вряд ли доступны где-то ещё. Не каждый же день мы узнаём, как пьют чай прибрежные чукчи.

Если бы я мог выбрать команду, с которой отправлюсь в путешествие, это были бы главы государств, чьи территории проходят по северному полярному кругу. Зачем? Чтобы люди, принимающие решения, своими глазами увидели бесцензурную жизнь северян.

Про то, как стал путешественником

В детстве хотел быть как Че Гевара. Однажды прочитал историю, как он ещё до начала революционной карьеры вместе с другом покорял Южную Америку на мотоцикле. Тогда поймал себя на мысли, что нет ничего лучше, чем предвкушение приключений и ощущение свободы, и даже не подозревал, что меня ждут более сложные и интересные маршруты.

Идея для первого путешествия казалась мне очевидной. Я уже видел перед собой яркие картинки Южной Америки, которая всегда меня манила, и разрабатывал маршрут: продумывал логистику, читал про достопримечательности и погружался в среду. Но жизнь — странная штука, и того, что лежит на поверхности, мы почему-то упорно не замечаем. В России тогда мало кто путешествовал по нашей стране и при этом делал лёгкий контент про путешествия в нетуристические места. Так я понял, что маршрут как у Че Гевары надо адаптировать под Россию и пересесть с мотоцикла на машину.

Чтобы воплотить мечту о путешествиях, я уволился с должности топ-менеджера в авиационной компании. Сначала собирался просто ездить по стране и даже не думал заводить блог. Прошло шесть лет, и о своём решении я не пожалел ни разу. Теперь у меня миллионная аудитория единомышленников.

Первую экспедицию я назвал «‎59 широта»‎.  Хотел показать друзьям два любимых города: проехать от Магадана, где я родился, до Санкт-Петербурга, где сформировался как личность. Чтобы запечатлеть эту поездку, взял в команду фотографа и видеографа. Оказалось, что эти два города — единственные в России находятся на 59-й параллели северной широты. Путешествие длилось 47 дней, и каждый запомнился: эмоций — через край.

Первые маршруты составлял сам по простому принципу: выбирал место, в котором хотелось побывать, и добавлял интересные места по пути. Сейчас составляем план путешествия вместе с командой из шести человек, отталкиваясь от целей проекта и интересов аудитории. Мы всегда рады принять в команду профессиональных путешественников. Условие одно — нужно виртуозно ездить по снежному насту.

Про преодоление трудностей

Большие и сложные экспедиции мы готовим долго — от трёх до восьми месяцев.

Самая сложная поездка случилась в 2017 году. Мы отправились в самую северную континентальную точку, куда нет дорог. 280 километров двигались по тундре до Норильска. Затем встали на лёд Енисея и по замёрзшему Карскому морю ехали до самого Диксона. Были и экстремально низкие температуры (меньше –60°C), и лопнувшие шины, и встречи «нос к носу» с белым медведем.

До сих пор помню ощущение беспомощности и трясущихся коленок — его я испытал, когда на расстоянии 15 метров от машины оказался атомный ледокол «Таймыр». Представьте сами: стоишь на льду над 30-метровой глубиной и он начинает трястись — это беззвучно приближается ледокол (его двигателей не слышно) размером с девятиэтажный дом. На обратном пути «Таймыр» взял нас на борт и здорово выручил. То чувство ни с чем не сравнить.

Комфорт в автомобиле — главное в путешествии. Если рискнёте отправиться в экспедицию, нужно понимать, что машина на ближайшие дни станет вашим домом. Она должна быть надёжной и просторной с учётом всех пассажиров и багажа. Для экспедиции подходит только та машина, которая не просто увезёт вас на край света, но и гарантированно вернёт обратно.

Первым автомобилем в нашей семье был УАЗ. Мы тогда жили на Дальнем Востоке, и в 1992 году купили «японца» Toyota. Помню, когда все соседи ещё ездили на УАЗах и чинили их через день, наша машина не ломалась. С детства у меня отложилась мысль, что эти автомобили надёжнее всех.

Стоимость автопутешествия складывается из трёх сумм: на топливо, подготовку и обслуживание автомобиля, а также на питание и проживание. Прелесть самостоятельных путешествий в том, что всегда можно отрегулировать затраты, и финальный бюджет будет зависеть от того, насколько тщательно вы спланируете маршрут.

Про планы

В ближайшее время продолжим колесить по России. К тому же автотуризм в нашей стране стремительно развивается. Кому-то покажется странным, но транспортная инфраструктура у нас заметно улучшилась: многие дороги не уступают европейским, на трассах появились современные АЗС и места для отдыха.

У нас готов план для 9 путешествий на год вперёд. Недавно проехали от Москвы до Владивостока. Скоро стартует экологический мониторинг в арктической части Якутии — мы отслеживаем загрязнения прибрежных территорий (сделать это можно только на машине). Будет ещё несколько экспедиций на Дальний Восток — на Сахалин и Камчатку, путешествия по Золотому кольцу, на Кавказ и — заинтригую — поисковая экспедиция по следам лэнд-лиза: попытаемся найти упавший самолёт, который во времена Второй мировой перевозил продовольствие.


Тем, кто мечтает начать путешествовать на автомобиле, но боится, советую сначала отправиться в небольшую поездку по региону. Затем постепенно увеличивайте географию, преодолевая каждый раз более сложные маршруты. Такой туризм, ко всему прочему, ещё и отличная самотерапия: он позволяет понять, когда ты чувствуешь себя лучше — с шумной компанией на заднем сиденье или в звенящей тишине и гордом одиночестве.

Советы путешественнику

В России есть много интересных мест, где стоит побывать. Если мечтаете посетить ледяную Арктику, то отправляйтесь на Кольский полуостров и в город Мурманск, который находится за Северным полярным кругом. Многих путешественников в этих местах привлекают белые ночи, северное сияние и отличные дороги. К тому же это ближайшая Арктика, до которой без труда можно добраться на машине.

Вторая точка на карте, куда стоит съездить — Ямало-Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ. Там живут коренные северные этносы. В этих местах можно узнать, чем и как живут эти народы уже много столетий.

Ещё одно уникальное место на карте нашей страны — самый северный посёлок России — Диксон. Он находится на берегу Карского моря. Добраться до него на машине крайне сложно из-за климатических условий, но на самолёте — вполне реально.

Начать изучение Севера России рекомендую с Мурманска. Постепенно, набираясь опыта, можно без непредвиденных сложностей добраться в Якутию или на Чукотку.

К путешествию в северные регионы необходимо подготовиться. Во-первых, проверьте сотовую связь. Если понимаете, что по пути могут быть перебои, возьмите спутниковый телефон. Он спасёт вас в экстренной ситуации. Во-вторых, если отправляетесь на машине, подготовьте её к северным широтам. Как? Об этом я рассказываю в своём блоге. Также очень важна экипировка команды, вплоть до одежды, рассчитанная под условия местности.

А вы путешествуете по России на машине?

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