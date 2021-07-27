«Автопутешествия научили меня радоваться каждому дню и самым простым вещам». Популярный блогер об арктических экспедициях и покорении Севера

Хочу показать неизвестную Россию. Познакомить молодое поколение и тех, кто в Арктике никогда не бывал, с малыми народами Севера, их бытом и обычаями. На моём канале, например, можно получить знания, которые вряд ли доступны где-то ещё. Не каждый же день мы узнаём, как пьют чай прибрежные чукчи.

Если бы я мог выбрать команду, с которой отправлюсь в путешествие, это были бы главы государств, чьи территории проходят по северному полярному кругу. Зачем? Чтобы люди, принимающие решения, своими глазами увидели бесцензурную жизнь северян.

Про то, как стал путешественником

В детстве хотел быть как Че Гевара. Однажды прочитал историю, как он ещё до начала революционной карьеры вместе с другом покорял Южную Америку на мотоцикле. Тогда поймал себя на мысли, что нет ничего лучше, чем предвкушение приключений и ощущение свободы, и даже не подозревал, что меня ждут более сложные и интересные маршруты.

Идея для первого путешествия казалась мне очевидной. Я уже видел перед собой яркие картинки Южной Америки, которая всегда меня манила, и разрабатывал маршрут: продумывал логистику, читал про достопримечательности и погружался в среду. Но жизнь — странная штука, и того, что лежит на поверхности, мы почему-то упорно не замечаем. В России тогда мало кто путешествовал по нашей стране и при этом делал лёгкий контент про путешествия в нетуристические места. Так я понял, что маршрут как у Че Гевары надо адаптировать под Россию и пересесть с мотоцикла на машину.