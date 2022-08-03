«Богатые» антикризисные Гранты, снижение стоимости машин и особенности обслуживания «китайцев». Главное за день

После фактической отмены техосмотра многие поспешили выкинуть диагностические карты, которые возили с собой. Но наш читатель оказался в ситуации, когда карту потребовали. Разбираемся, насколько это законно.

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Китайские автомобили становятся всё популярнее. Казалось, совсем недавно они были экзотикой, а сейчас их доля на российском рынке приближается к 10 процентам. И очевидно, что эта цифра будет только расти. Но как обстоят дела с техобслуживанием, ремонтом и гарантией на машины китайских марок? Рассказываем об особенностях эксплуатации и ремонта автомобилей из Китая.

