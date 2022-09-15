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Богато оснащённые Lada Niva Travel появились у дилеров
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Дмитрий Елизаров

Дилеры АвтоВАЗа начали получать «антикризисный» внедорожник Lada Niva Travel в более богатой, чем базовая, комплектации. Об этом свидетельствуют фото автомобиля, опубликованные в сообществе Avtograd News во «ВКонтакте». Цены на иные варианты исполнения внедорожника, кроме базового, производитель до сих пор не назвал.

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  • Насколько можно понять по фото, на них изображена Lada Niva Travel в комплектации Classic Plus. Её АвтоВАЗ анонсировал ещё в конце августа. Основные отличия такого исполнения от базового Classic — рейлинги на крыше, молдинги в цвет кузова и кожух запасного колеса, а также устанавливаемые по умолчанию легкосплавные колёсные диски на 15 дюймов.
  • По данным источников сообщества, такие Lada Niva Travel уже массово сходят с конвейера, однако их доля в общем объёме производства внедорожника пока невелика и не превышает 10%.
  • Ранее АвтоВАЗ сообщал ещё об одной модификации внедорожника, которая должна стать самой дорогой. Комплектацию [BLACK] должны пополнить главным образом дизайнерские акценты в оформлении кузова и интерьера, а также передний подлокотник и задние подголовники. Судя по всему, производство такой версии ещё не началось.
  • Цена базовой модификации Lada Niva Travel с 80-сильным 1,7-литровым мотором — 998 900 рублей с учётом стоимости «Набора автомобилиста» (2400 рублей).

Своё присутствие в сегменте вседорожников АвтоВАЗ намерен в будущем усилить при помощи принципиально новой модели. Завод рассчитывает разработать полноценный кроссовер на платформе нынешней Lada Vesta.

Если Lada Niva Travel, то базовая или вот такая?

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