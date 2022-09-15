Богато оснащённые Lada Niva Travel появились у дилеров

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Дмитрий Елизаров
Дилеры АвтоВАЗа начали получать «антикризисный» внедорожник Lada Niva Travel в более богатой, чем базовая, комплектации. Об этом свидетельствуют фото автомобиля, опубликованные в сообществе Avtograd News во «ВКонтакте». Цены на иные варианты исполнения внедорожника, кроме базового, производитель до сих пор не назвал.
Своё присутствие в сегменте вседорожников АвтоВАЗ намерен в будущем усилить при помощи принципиально новой модели. Завод рассчитывает разработать полноценный кроссовер на платформе нынешней Lada Vesta.