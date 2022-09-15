Богато оснащённые Lada Niva Travel появились у дилеров

Насколько можно понять по фото, на них изображена Lada Niva Travel в комплектации Classic Plus. Её АвтоВАЗ анонсировал ещё в конце августа. Основные отличия такого исполнения от базового Classic

— рейлинги на крыше, молдинги в цвет кузова и

кожух запасного колеса, а также устанавливаемые по умолчанию легкосплавные колёсные диски на 15 дюймов.