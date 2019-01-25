Boeing протестировал беспилотное летающее такси

PAV от компании Boening оснащён электрической силовой установкой, его длина составляет 9,14 метра, ширина 8,5 метра. Заявленная дальность полета – 80 километров.

Инженерам потребовалось около одного года, чтобы довести концепт до рабочего прототипа.

Boeing продолжит испытания, в том числе и в режиме прямого полёта – в будущем его планируется использовать в качестве пассажирского аэротакси.