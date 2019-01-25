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Boeing протестировал беспилотное летающее такси

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Американская авиакорпорация Boeing провела первое испытание летательного аппарата Passenger Air Vehicle (PAV). Во время тестового запуска PAV выполнил взлёт, зависание в воздухе и посадку – с манекеном внутри и в беспилотном режиме.

We successfully tested our passenger air vehicle. We're leading the development of a safe and sustainable urban mobility ecosystem. #TheFutureIsBuiltHere Learn more: http://www.boeing.com/features/2019/01/pav-first-flight-01-19.page What's Boeing's latest innovation? Subscribe to the Boeing YouTube Channel: https://www.youtube.com/boeing Our social media handles: ► Facebook: https://www.facebook.com/Boeing/ ► Twitter: https://twitter.com/Boeing  ► Instagram: https://www.instagram.com/boeing/ ► LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/boeing/ ► Website: https://www.boeing.com

  • PAV от компании Boening оснащён электрической силовой установкой, его длина составляет 9,14 метра, ширина 8,5 метра. Заявленная дальность полета – 80 километров.

  • Инженерам потребовалось около одного года, чтобы довести концепт до рабочего прототипа.

  • Boeing продолжит испытания, в том числе и в режиме прямого полёта – в будущем его планируется использовать в качестве пассажирского аэротакси.

  • Кроме того, ведётся разработка грузовой модификации с грузоподъемностью до 226 килограммов.

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