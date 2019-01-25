Boeing протестировал беспилотное летающее такси
Американская авиакорпорация Boeing провела первое испытание летательного аппарата Passenger Air Vehicle (PAV). Во время тестового запуска PAV выполнил взлёт, зависание в воздухе и посадку – с манекеном внутри и в беспилотном режиме.
PAV от компании Boening оснащён электрической силовой установкой, его длина составляет 9,14 метра, ширина 8,5 метра. Заявленная дальность полета – 80 километров.
Инженерам потребовалось около одного года, чтобы довести концепт до рабочего прототипа.
Boeing продолжит испытания, в том числе и в режиме прямого полёта – в будущем его планируется использовать в качестве пассажирского аэротакси.
Кроме того, ведётся разработка грузовой модификации с грузоподъемностью до 226 килограммов.