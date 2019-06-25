Самолёты Boeing, которым нельзя летать, поставили на парковку для машин

По словам представителя Boeing, решение разместить лайнеры на корпоративной стоянке было принято руководством с целью «использовать все ресурсы во время паузы с поставками». Всего в Рентоне припарковано около 100 воздушных судов, а по всему миру – более 500. Хранение одного самолёта ежемесячно обходится производителю в 2000 долларов.