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Самолёты Boeing, которым нельзя летать, поставили на парковку для машин

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Николай Андреев

Американский производитель самолётов Boeing вынужден использовать все имеющиеся площади для хранения готовых лайнеров 737 MAX, у которых нет допуска к полётам. Так, авиапроизводителю даже пришлось использовать автомобильную парковку своих сотрудников в городе Рентон, сообщает телеканал King 5 News.

Take in a birds-eye view of the grounded Boeing 737 MAX planes parked at the aerospace giant’s Renton factory and at Boeing Field. The company is working on a fix to a safety system that’s blamed in two deadly crashes before the FAA approves the MAX for flight again. Read complete coverage: https://www.king5.com/boeing ►Subscribe: https://kng5.tv/KING5YouTube ►Facebook: https://www.facebook.com/king5news ►Free iPhone app: https://kng5.tv/iPhoneApp ►Free Android app: https://kng5.tv/AndroidApp ►5 things to know newsletter: https://www.king5.com/email

  • По словам представителя Boeing, решение разместить лайнеры на корпоративной стоянке было принято руководством с целью «использовать все ресурсы во время паузы с поставками». Всего в Рентоне припарковано около 100 воздушных судов, а по всему миру – более 500. Хранение одного самолёта ежемесячно обходится производителю в 2000 долларов.

  • Полёты среднемагистральных самолётов 737 MAX были запрещены во многих странах, включая США и Россию, после двух авиакатастроф, в которых погибли 346 человек. Трагедии произошли из-за неполадок в системе MCAS, которая автоматически управляет рулями на хвосте лайнера, изменяя угол атаки.

Когда-нибудь встречали что-то необычное на парковке?

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