Самолёты Boeing, которым нельзя летать, поставили на парковку для машин
Николай Андреев
Американский производитель самолётов Boeing вынужден использовать все имеющиеся площади для хранения готовых лайнеров 737 MAX, у которых нет допуска к полётам. Так, авиапроизводителю даже пришлось использовать автомобильную парковку своих сотрудников в городе Рентон, сообщает телеканал King 5 News.
По словам представителя Boeing, решение разместить лайнеры на корпоративной стоянке было принято руководством с целью «использовать все ресурсы во время паузы с поставками». Всего в Рентоне припарковано около 100 воздушных судов, а по всему миру – более 500. Хранение одного самолёта ежемесячно обходится производителю в 2000 долларов.
Полёты среднемагистральных самолётов 737 MAX были запрещены во многих странах, включая США и Россию, после двух авиакатастроф, в которых погибли 346 человек. Трагедии произошли из-за неполадок в системе MCAS, которая автоматически управляет рулями на хвосте лайнера, изменяя угол атаки.