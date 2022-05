Bentley объявил о работе над «революционной» электрической установкой

Octopus переводится как «осьминог», но на самом деле это лишь очень длинная аббре­виатура: Optimised Components, Test and simulatiOn, toolkits for Powertrains which integrate Ultra high-speed motor Solutions («оптимизиро­ванные компоненты, Тесты и симуляции, инстру­ментарий для силовых установок, объеди­няющих решения высоко­скоростных двигателей»). Причём это не является инициативой самой компании Bentley — «Осьминог» родился полтора года назад под эгидой британского правитель­ства, и британская марка стала лишь одним из его участников.