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Bentley объявил о работе над «революционной» электрической установкой

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Кирилл Малышев

Британский бренд Bentley анонсировал работу над проектом Octopus, целью которого является серьёзная переработка конструкции электро­моторов и полный отказ от редко­земельных магнитов и медной обмотки. Двигатели при этом должны стать более эффективными.

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  • Octopus переводится как «осьминог», но на самом деле это лишь очень длинная аббре­виатура: Optimised Components, Test and simulatiOn, toolkits for Powertrains which integrate Ultra high-speed motor Solutions («оптимизиро­ванные компоненты, Тесты и симуляции, инстру­ментарий для силовых установок, объеди­няющих решения высоко­скоростных двигателей»). Причём это не является инициативой самой компании Bentley — «Осьминог» родился полтора года назад под эгидой британского правитель­ства, и британская марка стала лишь одним из его участников.

  • Пока этот проект находится в стадии разработки. Его задача — создать модуль, который объединит эффектив­ные электро­моторы нового поколения, трансмиссию и силовую электронику. Как ожидается, новый продукт будет готов к внедрению только через шесть лет. 

  • Примерно в то же время — около 2025–2026 года — Bentley планирует выпустить свой первый серийный электро­мобиль. По предвари­тельным данным, им станет четырёх­дверное купе. Марка входит в состав концерна Volkswagen, и, вероятно, машина разделит платформу с кем-то из представ­ленных на данный момент премиальных электрокаров — например, с Porsche Taycan.

  • При этом к гибридизации линейки британцы уже приступили. Два года назад вышел гибридный кроссовер Bentayga с 2,9-литровой бензиновой «шестёркой» от Porsche, работающей в паре с электро­мотором. На очереди купе Continental GT, а со временем версии с электриче­ским довеском появятся у всех моделей Bentley.

Должен ли премиум-сегмент переходить на электричество?

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