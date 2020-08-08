Bentley объявил о работе над «революционной» электрической установкой

Octopus переводится как «осьминог», но на самом деле это лишь очень длинная аббре­виатура: Optimised Components, Test and simulatiOn, toolkits for Powertrains which integrate Ultra high-speed motor Solutions («оптимизиро­ванные компоненты, Тесты и симуляции, инстру­ментарий для силовых установок, объеди­няющих решения высоко­скоростных двигателей»). Причём это не является инициативой самой компании Bentley — «Осьминог» родился полтора года назад под эгидой британского правитель­ства, и британская марка стала лишь одним из его участников.

Пока этот проект находится в стадии разработки. Его задача — создать модуль, который объединит эффектив­ные электро­моторы нового поколения, трансмиссию и силовую электронику. Как ожидается, новый продукт будет готов к внедрению только через шесть лет.

Примерно в то же время — около 2025–2026 года — Bentley планирует выпустить свой первый серийный электро­мобиль. По предвари­тельным данным, им станет четырёх­дверное купе. Марка входит в состав концерна Volkswagen, и, вероятно, машина разделит платформу с кем-то из представ­ленных на данный момент премиальных электрокаров — например, с Porsche Taycan.