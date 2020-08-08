Bentley объявил о работе над «революционной» электрической установкой
Кирилл Малышев
Британский бренд Bentley анонсировал работу над проектом Octopus, целью которого является серьёзная переработка конструкции электромоторов и полный отказ от редкоземельных магнитов и медной обмотки. Двигатели при этом должны стать более эффективными.
Octopus переводится как «осьминог», но на самом деле это лишь очень длинная аббревиатура: Optimised Components, Test and simulatiOn, toolkits for Powertrains which integrate Ultra high-speed motor Solutions («оптимизированные компоненты, Тесты и симуляции, инструментарий для силовых установок, объединяющих решения высокоскоростных двигателей»). Причём это не является инициативой самой компании Bentley — «Осьминог» родился полтора года назад под эгидой британского правительства, и британская марка стала лишь одним из его участников.
Пока этот проект находится в стадии разработки. Его задача — создать модуль, который объединит эффективные электромоторы нового поколения, трансмиссию и силовую электронику. Как ожидается, новый продукт будет готов к внедрению только через шесть лет.
Примерно в то же время — около 2025–2026 года — Bentley планирует выпустить свой первый серийный электромобиль. По предварительным данным, им станет четырёхдверное купе. Марка входит в состав концерна Volkswagen, и, вероятно, машина разделит платформу с кем-то из представленных на данный момент премиальных электрокаров — например, с Porsche Taycan.
При этом к гибридизации линейки британцы уже приступили. Два года назад вышел гибридный кроссовер Bentayga с 2,9-литровой бензиновой «шестёркой» от Porsche, работающей в паре с электромотором. На очереди купе Continental GT, а со временем версии с электрическим довеском появятся у всех моделей Bentley.