Коллекцию из 129 американских раритетов выставили на аукцион
Николай Андреев
Американский аукционный дом VanDerBrink 24 октября пустит с молотка огромную коллекцию, состоящую из 129 автомобилей и двух мотоциклов. Она принадлежала Бобу Регеру, который владел компанией по производству надувных батутов. После его смерти родственники решили распродать все машины.
В основном, собрание состоит из американских автомобилей, произведённых в период с 1928 по 1987 год. Исключения — Jaguar XJ6 1973 года выпуска и Ferrari 308 GTS 1979 года, а также два японских мотоцикла — Suzuki 1970 года и Honda CJ360 1976 года.
У Боба Регера было сразу 17 моделей Ford 1932 года, восемь Chevrolet Corvette, а также два Ford Thunderbird 1957 года, Chevrolet Camaro RS 1968 года, Plymouth Cuda 1970 года, Pontiac GTO 1972 года и ещё десятки других уникальных машин. Любимцем коллекционера был Buick Skylark 1953 года. За этим кабриолетом Боб следил с тех пор, как сосед приобрёл его новым, и затем выкупил у него.
Большая часть коллекции пребывает в очень хорошем состоянии, но некоторым машинам требуется ремонт или замена спущенных шин. Сейчас все автомобили хранятся вместе под чехлами в огромном ангаре.