Коллекцию из 129 американских раритетов выставили на аукцион

В основном, собрание состоит из американских автомобилей, произ­ведённых в период с 1928 по 1987 год. Исключе­ния — Jaguar XJ6 1973 года выпуска и Ferrari 308 GTS 1979 года, а также два японских мото­цикла — Suzuki 1970 года и Honda CJ360 1976 года.

У Боба Регера было сразу 17 моделей Ford 1932 года, восемь Chevrolet Corvette, а также два Ford Thunderbird 1957 года, Chevrolet Camaro RS 1968 года, Plymouth Cuda 1970 года, Pontiac GTO 1972 года и ещё десятки других уникальных машин. Любимцем коллекци­онера был Buick Skylark 1953 года. За этим кабрио­летом Боб следил с тех пор, как сосед приобрёл его новым, и затем выкупил у него.