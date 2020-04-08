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Коллекцию из 129 американских раритетов выставили на аукцион

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Николай Андреев

Американский аукционный дом VanDerBrink 24 октября пустит с молотка огромную коллекцию, состоящую из 129 автомо­билей и двух мотоциклов. Она принад­лежала Бобу Регеру, который владел компанией по производ­ству надувных батутов. После его смерти родствен­ники решили распродать все машины.

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  • В основном, собрание состоит из американских автомобилей, произ­ведённых в период с 1928 по 1987 год. Исключе­ния — Jaguar XJ6 1973 года выпуска и Ferrari 308 GTS 1979 года, а также два японских мото­цикла — Suzuki 1970 года и Honda CJ360 1976 года.

  • У Боба Регера было сразу 17 моделей Ford 1932 года, восемь Chevrolet Corvette, а также два Ford Thunderbird 1957 года, Chevrolet Camaro RS 1968 года, Plymouth Cuda 1970 года, Pontiac GTO 1972 года и ещё десятки других уникальных машин. Любимцем коллекци­онера был Buick Skylark 1953 года. За этим кабрио­летом Боб следил с тех пор, как сосед приобрёл его новым, и затем выкупил у него.

  • Большая часть коллекции пребывает в очень хорошем состоянии, но некоторым машинам требу­ется ремонт или замена спущенных шин. Сейчас все авто­мобили хранятся вместе под чехлами в огромном ангаре.

VanDerBrink Auctions, LLC is pleased to bring you the amazing Bob Regehr Collection. Bob bought and put away cars all over Kansas. Approx. 140 Classic Cars that had been stored away. This collection now will be sold at NO Reserve on Oct. 24th, 2020 in Hutchinson, Kansas at the Kansas State Fairgrounds. Corvettes, 1932 Fords, 1953 Buick Skylark Convertible, and more amazing classics will be sold as part of this auction. The collection was revealed in Hotrod Magazine in 2009. Now is your chance to bid and win a part of the Bob Regehr Collection. Onsite Live auction with Online bidding. For more info www.vanderbrinkauctions.com! See you there!

Впечатляет размах коллекции?

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