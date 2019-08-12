Старый фургон превратили в гибрид яхты и дома на колёсах

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Внутри старого грузовика уместился настоящий дом. Застывший во времени на полвека
Сложи крышу, мчи вперёд: очень необычный дрэг четырёх кабриолетов
Николай Андреев
Автор канала Ridiculous Rides встретился с владельцем двух необычных фургонов Ford E-series, которые оригинальным образом перевозят 8,5-метровые яхты — прямо в себе. В каждом случае от стандартного автомобиля осталась только передняя часть: машину сильно удлинили и модифицировали так, что фургон может заезжать в воду для выгрузки судна, в обычном состоянии являющегося его частью.
Когда лодка закреплена внутри автомобиля, фургон превращается в огромный дом на колёсах с кухней, ванной и диванами-кроватями. А палуба в таком случае становится танцполом — эти машины часто сдают туристам в Лас-Вегасе.