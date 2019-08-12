Старый фургон превратили в гибрид яхты и дома на колёсах

Автор канала Ridiculous Rides встретился с владельцем двух необычных фургонов Ford E-series, которые ориги­нальным образом перевозят 8,5-метровые яхты — прямо в себе. В каждом случае от стандарт­ного автомобиля осталась только передняя часть: машину сильно удлинили и модифи­цировали так, что фургон может заезжать в воду для выгрузки судна, в обычном состоянии являю­щегося его частью.

Когда лодка закреплена внутри автомобиля, фургон превраща­ется в огромный дом на колёсах с кухней, ванной и диванами-кроватями. А палуба в таком случае становится танцполом — эти машины часто сдают туристам в Лас-Вегасе.