Сложи крышу, мчи вперёд: очень необычный дрэг четырёх кабриолетов

Старый фургон превратили в гибрид яхты и дома на колёсах

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Николай Андреев

Автор канала Ridiculous Rides встретился с владельцем двух необычных фургонов Ford E-series, которые ориги­нальным образом перевозят 8,5-метровые яхты — прямо в себе. В каждом случае от стандарт­ного автомобиля осталась только передняя часть: машину сильно удлинили и модифи­цировали так, что фургон может заезжать в воду для выгрузки судна, в обычном состоянии являю­щегося его частью.

Когда лодка закреплена внутри автомобиля, фургон превраща­ется в огромный дом на колёсах с кухней, ванной и диванами-кроватями. А палуба в таком случае становится танцполом — эти машины часто сдают туристам в Лас-Вегасе.

SUBSCRIBE to Barcroft Cars: https://goo.gl/vbKSU2 CAR ENTHUSIAST John Ortlieb, from Nevada, is the proud owner of not one, but two ‘Boaterhomes’ – a spectacular half boat, half van hybrid. John inherited one from his father and purchased the second nearly ten years ago. His father’s, which stands at 36 feet-long, can travel up to 40mph on water and over 100mph on land. Only 21 of these unique vehicles exist, and John’s, built in the eighties was based on a Ford Econoline Van. The limited-edition hybrid is not just used as a boat, home and vehicle, but also as a unique party venue that you can often see cruising down the Las Vegas strip. Video Credits: Videographer / director: Jessica Sherry Producer: Frazer Randalls, Ruby Coote Editor: Ciara Cecil​ Barcroft TV: https://www.youtube.com/user/barcroftmedia/featured Barcroft Animals: https://www.youtube.com/barcroftanimals/featured Barcroft Cars: https://www.youtube.com/user/BarcroftCars/featured For more of the amazing side of life: For the full story, visit BARCROFT.TV: http://cars.barcroft.tv/ Like BARCROFT CARS on Facebook: https://www.facebook.com/pages/Barcroft-Cars/588082827969567 Follow @BarcroftCars on Twitter: https://twitter.com/BarcroftCars Check out more videos: https://www.youtube.com/user/BarcroftCars/videos Download Barcroft TV on iOS: https://itunes.apple.com/us/app/barcroft-tv/id1287734327?mt=8 Download Barcroft TV on Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.recipe.barcroft&hl=en

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