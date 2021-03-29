В США случился свой Суэцкий канал — с лодкой, но на шоссе
Дмитрий Елизаров
38-футовый (11,5 метра) катер, вывалившийся из прицепа, на несколько часов блокировал движение по одному из шоссе во Флориде. Как пишет New York Times, полиция смогла отыскать владельца лодки далеко не сразу.
64-летний мужчина буксировал катер своим пикапом, но на одной из эстакад шоссе Crestview MM56 прицеп, на котором была закреплена лодка, по неназванной причине начало болтать по дороге.
В итоге прицеп правой стороной зацепил ограждение, катер сорвался с фиксаторов и кувырком покатился по шоссе. Сделав несколько переворотов, он полностью перегородил магистраль. Пикап при этом обнаружили брошенным на обочине.
Местные экстренные службы заявили, что дорога была блокирована в течение трёх часов: это время потребовалось, чтобы удалить катер с магистрали. Спасателям пришлось отыскать и подогнать к месту происшествия тяжёлую технику, которая была бы способна поднять и перенести лодку.
Этот инцидент напомнил более серьёзную ситуацию, произошедшую в марте Суэцком канале. Сухогруз «Эвер Гивен», принадлежащий транспортной компании Evergreen, сел на мель и блокировал движение по одной из главных водных артерий планеты. На данный момент судно уже удалось привести в движение. Для этого из-под него извлекли более 27 тысяч кубометров песка, а тянули его 13 буксиров. Судно село на мель 23 марта.