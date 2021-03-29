В США случился свой Суэцкий канал — с лодкой, но на шоссе

64-летний мужчина буксировал катер своим пикапом, но на одной из эстакад шоссе Crestview MM56 прицеп, на котором была закреплена лодка, по неназванной причине начало болтать по дороге.

В итоге прицеп правой стороной зацепил ограждение, катер сорвался с фиксаторов и кувырком покатился по шоссе. Сделав несколько переворотов, он полностью перегородил магистраль. Пикап при этом обнаружили брошенным на обочине.

Местные экстренные службы заявили, что дорога была блокирована в течение трёх часов: это время потребовалось, чтобы удалить катер с магистрали. Спасателям пришлось отыскать и подогнать к месту происшествия тяжёлую технику, которая была бы способна поднять и перенести лодку.