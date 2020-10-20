BMW, который почти не дешевеет: на продажу выставлен родстер Z8 начала двухтысячных

Для Соединённых Штатов было выделено всего 524 экзем­пляра BMW Z8. Этот отличается серебри­стой краской Titanium Silver и салоном из красной кожи, имеет чёрный тканевый верх и опци­ональную жёсткую крышу в цвет кузова. В комп­лектацию входят сиденья с электро­приводом и подогревом, CD-чейнджер ­ на 6 дисков и декоратив­ные вставки в салоне из матового алюминия.

Под капотом редкого BMW — 4,9-литровый V8, разви­вающий 400 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает 4,7 секунды, а максималка ограничена электроникой на 250 километрах в час.

С момента продажи в 2002 году автомобиль оставался у одного владельца. За 18 лет Z8 проехал 12 391 километр. Продаётся он вместе с набором инструментов, полной документацией и отчётом об обслужи­вании. В 2014 году родстер попал в аварию, сбив оленя, после этого его починили.

Заднеприводная модель BMW Z8 выпускалась с 1999 по 2003 год. За это время было произве­дено 5703 экзем­пляра. Наибольшую славу этому спорткару принесла роль автомо­биля Джеймса Бонда в фильме «И целого мира мало».