BMW, который почти не дешевеет: на продажу выставлен родстер Z8 начала двухтысячных
Борис Закиров
На сайте Bring A Trailer появилось объявление о продаже родстера BMW Z8 2002 года выпуска. На момент публикации материала за машину предлагают 129 тысяч долларов (10 миллионов рублей) — примерно столько же стоит новое спорткупе BMW M8 в США. Торги закончатся 22 октября.
Для Соединённых Штатов было выделено всего 524 экземпляра BMW Z8. Этот отличается серебристой краской Titanium Silver и салоном из красной кожи, имеет чёрный тканевый верх и опциональную жёсткую крышу в цвет кузова. В комплектацию входят сиденья с электроприводом и подогревом,
Под капотом редкого BMW — 4,9-литровый V8, развивающий 400 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Разгон до
С момента продажи в 2002 году автомобиль оставался у одного владельца. За 18 лет Z8 проехал 12 391 километр. Продаётся он вместе с набором инструментов, полной документацией и отчётом об обслуживании. В 2014 году родстер попал в аварию, сбив оленя, после этого его починили.
Заднеприводная модель BMW Z8 выпускалась с 1999 по 2003 год. За это время было произведено 5703 экземпляра. Наибольшую славу этому спорткару принесла роль автомобиля Джеймса Бонда в фильме «И целого мира мало».