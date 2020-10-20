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BMW, который почти не дешевеет: на продажу выставлен родстер Z8 начала двухтысячных

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Борис Закиров

На сайте Bring A Trailer появилось объявление о продаже родстера BMW Z8 2002 года выпуска. На момент публикации материала за машину предлагают 129 тысяч долларов (10 милли­онов рублей) — примерно столько же стоит новое спорткупе BMW M8 в США. Торги закончатся 22 октября.

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Для Соединённых Штатов было выделено всего 524 экзем­пляра BMW Z8. Этот отличается серебри­стой краской Titanium Silver и салоном из красной кожи, имеет чёрный тканевый верх и опци­ональную жёсткую крышу в цвет кузова. В комп­лектацию входят сиденья с электро­приводом и подогревом, CD-чейнджер­ на 6 дисков и декоратив­ные вставки в салоне из матового алюминия.

Под капотом редкого BMW — 4,9-литровый V8, разви­вающий 400 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает 4,7 секунды, а максималка ограничена электроникой на 250 километрах в час.

С момента продажи в 2002 году автомобиль оставался у одного владельца. За 18 лет Z8 проехал 12 391 километр. Продаётся он вместе с набором инструментов, полной документацией и отчётом об обслужи­вании. В 2014 году родстер попал в аварию, сбив оленя, после этого его починили.

Заднеприводная модель BMW Z8 выпускалась с 1999 по 2003 год. За это время было произве­дено 5703 экзем­пляра. Наибольшую славу этому спорткару принесла роль автомо­биля Джеймса Бонда в фильме «И целого мира мало».

Что лучше купить: старый коллекционный Z8 или свежий M8?

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