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Мародёры угнали редкую BMW за 34 миллиона рублей и сразу её разбили

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Николай Андреев

В калифорнийской Санта-Монике из автосалона BMW угнали родстер Z8, доработанный немецким ателье Alpina. Всего через несколько кварталов угонщик не справился с управлением и разбил автомобиль о столб, после чего сбежал. Последствия снял Jacob Zone TV.

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  • В салоне Alpina Roadster V8 осталась листовка с описанием родстера. Он выпущен в 2003 году, и его пробег составлял 9169 миль (14 756 километров). Дилерский центр просил за автомобиль 499 000 долларов (34,1 миллиона рублей).

  • Всего с 2002 по 2003 год было выпущено 555 экземпляров Alpina Roadster V8. От BMW Z8 модель отличалась обвесом и 4,8-литровым V8 мощностью 381 л.с. (519 Н·м) с пятиступенчатым «автоматом». Оригинальный родстер (таких произведено 5703 машины) имел 400-сильный 4.9 V8 (500 Н·м) и шестиступенчатую «механику».

  • На Авто.ру сейчас продаётся сразу два экземпляра Alpina Roadster V8, которые находятся в Москве. Продавцы просят за них 19 и 30 миллионов рублей соответ­ственно.

  • Мародёры угнали дорогой родстер на волне гражданских протестов против произвола полиции. Они начались по всей Америке после того, как при задержании погиб афро­американец Джордж Флойд. Ранее в Сан-Леандро, также в Калифорнии, из автосалона разом угнали около 50 новых автомобилей, среди которых были 717-сильные внедорожники Jeep, купе и седаны Dodge.

Вам встречались редкие автомобили в похожем состоянии?

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