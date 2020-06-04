Мародёры угнали редкую BMW за 34 миллиона рублей и сразу её разбили

В салоне Alpina Roadster V8 осталась листовка с описанием родстера. Он выпущен в 2003 году, и его пробег составлял 9169 миль (14 756 километров). Дилерский центр просил за автомобиль 499 000 долларов (34,1 миллиона рублей).

Всего с 2002 по 2003 год было выпущено 555 экземпляров Alpina Roadster V8. От BMW Z8 модель отличалась обвесом и 4,8-литровым V8 мощностью 381 л.с. (519 Н·м) с пятиступенчатым «автоматом». Оригинальный родстер (таких произведено 5703 машины) имел 400-сильный 4.9 V8 (500 Н·м) и шестиступенчатую «механику».

На Авто.ру сейчас продаётся сразу два экземпляра Alpina Roadster V8, которые находятся в Москве. Продавцы просят за них 19 и 30 миллионов рублей соответ­ственно.