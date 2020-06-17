У этого BMW XXX6 двери задом наперёд. И он продаётся

На кроссовер установлены 22-дюймовые колёсные диски, созданные в единственном экземпляре. Внутри всё осталось стандартным — лишь салон украшен фигуркой черепа, установленной на передней двери.

Стимпанковый BMW X6 xDrive50i оснащён битурбированным 4.4 V8 мощностью 407 л.с. (600 Н·м) и шестиступенчатым «автоматом». Продавец уверяет, что кроссовер с пробегом 90 695 миль (146 394 километра) находится в хорошем состоянии и не требует вложений.