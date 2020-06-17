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У этого BMW XXX6 двери задом наперёд. И он продаётся

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Николай Андреев

В Майами выставлен на продажу кастомный BMW X6 2012 года выпуска, выполненный в стиле стимпанк. Главными фишками автомобиля, названного XXX6, являются очень сложная аэрография и двери, открывающиеся против хода движения.

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  • На кроссовер установлены 22-дюймовые колёсные диски, созданные в единственном экземпляре. Внутри всё осталось стандартным — лишь салон украшен фигуркой черепа, установленной на передней двери.

  • Стимпанковый BMW X6 xDrive50i оснащён битурбированным 4.4 V8 мощностью 407 л.с. (600 Н·м) и шестиступенчатым «автоматом». Продавец уверяет, что кроссовер с пробегом 90 695 миль (146 394 километра) находится в хорошем состоянии и не требует вложений.

  • BMW XXX6 продают за 13 500 долларов (940 тысяч рублей). Его реализацией занимается друг владельца машины — тот купил новый автомобиль и сделал аналогичный стимпанковый тюнинг.

Стоит делать больше машин с такими дверьми?

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