У этого BMW XXX6 двери задом наперёд. И он продаётся
Николай Андреев
В Майами выставлен на продажу кастомный BMW X6 2012 года выпуска, выполненный в стиле стимпанк. Главными фишками автомобиля, названного XXX6, являются очень сложная аэрография и двери, открывающиеся против хода движения.
На кроссовер установлены 22-дюймовые колёсные диски, созданные в единственном экземпляре. Внутри всё осталось стандартным — лишь салон украшен фигуркой черепа, установленной на передней двери.
Стимпанковый BMW X6 xDrive50i оснащён битурбированным 4.4 V8 мощностью 407 л.с. (600 Н·м) и шестиступенчатым «автоматом». Продавец уверяет, что кроссовер с пробегом 90 695 миль (146 394 километра) находится в хорошем состоянии и не требует вложений.
BMW XXX6 продают за 13 500 долларов (940 тысяч рублей). Его реализацией занимается друг владельца машины — тот купил новый автомобиль и сделал аналогичный стимпанковый тюнинг.