У кроссовера BMW X2 появилась молодёжная спецверсия
Борис Закиров
Компактный кроссовер BMW X2 получил новую комплектацию М Mesh Edition. Она отличается ярким оформлением экстерьера и колёсных дисков, а также спортивными креслами в салоне. Новинка призвана привлечь молодую аудиторию покупателей.
За основу М Mesh Edition взята комплектация M Sport X. Её дополнили глянцево-чёрными «ноздрями» решётки радиатора, цветными акцентами на кузове и колёсных дисках, а также тёмно-коричневыми деталями интерьера.
М Mesh Edition получит шесть силовых установок: три дизеля мощностью 150, 190 и 231 лошадиная сила, два бензиновых мотора на 136 и 178 сил, а также 220-сильный подключаемый гибрид xDrive25e.
Всего для М Mesh Edition доступны пять цветов: серый, чёрный, белый, синий и оранжевый. Первые два цвета идут в сочетании с оранжевыми наклейками, остальные три – с чёрными. Также кузов украшен чёрным хромом на окантовке остекления и эмблемах BMW на задних стойках.
Салон получил спортивные сиденья и руль с подрулевыми лепестками M Sport, которыми обычно оснащается версия X2 M35i. На дверных порогах появилась надпись Edition.
Список комплектаций и двигателей, для которых станет доступна М Mesh Edition в России, пока не известен. Заказать спецверсию можно с ноября 2020 года. На рынке США она будет стоить на 3550 долларов дороже базового кроссовера X2 sDrive28i – 36 600 долларов.