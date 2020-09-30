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У кроссовера BMW X2 появилась молодёжная спецверсия

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Борис Закиров

Компактный кроссовер BMW X2 получил новую комплектацию М Mesh Edition. Она отличается ярким оформ­лением экстерьера и колёсных дисков, а также спортивными креслами в салоне. Новинка призвана привлечь молодую аудиторию покупателей.

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  • За основу М Mesh Edition взята комплектация M Sport X. Её дополнили глянцево-чёрными «ноздрями» решётки радиатора, цветными акцентами на кузове и колёсных дисках, а также тёмно-коричневыми деталями интерьера.

  • М Mesh Edition получит шесть силовых установок: три дизеля мощностью 150, 190 и 231 лошадиная сила, два бензиновых мотора на 136 и 178 сил, а также 220-сильный подключаемый гибрид xDrive25e.

  • Всего для М Mesh Edition доступны пять цветов: серый, чёрный, белый, синий и оранжевый. Первые два цвета идут в сочетании с оранже­выми наклейками, остальные три – с чёрными. Также кузов украшен чёрным хромом на окантовке остекления и эмблемах BMW на задних стойках.

  • Салон получил спортивные сиденья и руль с подруле­выми лепестками M Sport, которыми обычно оснащается версия X2 M35i. На дверных порогах появилась надпись Edition.

  • Список комплектаций и двигателей, для которых станет доступна М Mesh Edition в России, пока не известен. Заказать спецверсию можно с ноября 2020 года. На рынке США она будет стоить на 3550 долларов дороже базового кроссовера X2 sDrive28i – 36 600 долларов.

Понравится такой яркий Х2 молодёжи?

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