У кроссовера BMW X2 появилась молодёжная спецверсия

За основу М Mesh Edition взята комплектация M Sport X. Её дополнили глянцево-чёрными «ноздрями» решётки радиатора, цветными акцентами на кузове и колёсных дисках, а также тёмно-коричневыми деталями интерьера.

М Mesh Edition получит шесть силовых установок: три дизеля мощностью 150, 190 и 231 лошадиная сила, два бензиновых мотора на 136 и 178 сил, а также 220-сильный подключаемый гибрид xDrive25e.

Всего для М Mesh Edition доступны пять цветов: серый, чёрный, белый, синий и оранжевый. Первые два цвета идут в сочетании с оранже­выми наклейками, остальные три – с чёрными. Также кузов украшен чёрным хромом на окантовке остекления и эмблемах BMW на задних стойках.

Салон получил спортивные сиденья и руль с подруле­выми лепестками M Sport, которыми обычно оснащается версия X2 M35i. На дверных порогах появилась надпись Edition.