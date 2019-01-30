7 самых распространённых проблем подержанных Kia Rio и Hyundai Solaris

Хочу купить старый Х5, поможете?

Разбор

Флагманский кроссовер BMW пользуется репутацией быстрого, спортивного и вообще статусного автомобиля. Даже если это подержанный «икс-пятый», которому пять, восемь или хоть десять лет. Но прежде чем звонить по объявлениям на Авто.ру, стоит задуматься: это действительно привлекательная покупка? А ответить на вопрос помогут следующие шесть фактов.

5 848 015 ₽
1 400 000 – 14 900 000 ₽

1. Вам потребуется защита…

Увы, Х5 привлекает не только покупателей, но и угонщиков. Криминальные элементы вообще любят BMW, но «икс-пятый» – по статистике – это самый угоняемый автомобиль баварской марки!

К счастью, времена, когда владельца Х5 просто выбрасывали из машины на светофоре, уже прошли – сейчас куда популярнее «электронные» методы угона. А значит, после покупки кроссовера придётся раскошелиться на серьёзную противоугонную систему. Без неё машина «уйдёт» за несколько минут.

2. Осторожность при езде…

Восстановление премиального автомобиля после аварии – само по себе удовольствие не из дешёвых. А если это большой кроссовер, то и подавно. 

В случае с BMW X5 картину омрачают многочисленные декоративные элементы, которые стоят кучу денег. Например, решётка каждой «ноздри» продаётся за 5–6 тысяч рублей. А передние крылья «икс-пятого» вообще из пластика и восстановлению после удара не поддаются. Что означает ещё 35–40 тысяч рублей за каждое (+ 5000 рублей за накладку на арку). И это – не считая стоимости работ и покраски.

3. А ещё – солидный сервис

BMW X5 – «внедорожный» флагман марки. Даже у десятилетней машины – сложная конструкция, требующая квалифицированного обслуживания. Особенно это касается моторов и электроники автомобиля. 

Попытка починить кроссовер «у дяди Васи» может кончиться плачевно. Например, нередки случаи, когда при неквалифицированном подключении к машине диагностического оборудования выходит из строя дорогой (до 20 тысяч рублей) блок управления светом. Так что на обслуживании Х5 лучше не экономить.

4. Мощный Х5 – проблемный Х5

Быстрый «икс-пятый» серии Е70 – это рестайлинговый BMW X5 xDrive50i мощностью 407 л.с. (круче него – только совсем редкий Х5М). На него впервые для BMW был установлен V8 с двумя турбонагнетателями, но проблема в том, что инженеры разместили их в развале блока цилиндров, где горячие турбины «поджаривают» всё вокруг: маслосъёмные колпачки, форсунки, сальники, электропроводку, датчики. Вот почему мотор серии N63 порой требует капитального ремонта уже через 50 тысяч километров пробега и обходится владельцу в несколько сотен тысяч рублей. 

Разумный выбор для покупателя «икс-пятого» – более надёжные дизельные «шестёрки» серии N57, развивающие, в зависимости от количества турбин и года выпуска, от 235 до 381 лошадиной силы. Такие моторы без серьёзного ремонта могут прослужить более 200 тысяч километров.

5. Рестайлинг — это хорошо, но…

Но если у вас аллергия на солярку или очень хочется, чтобы под капотом была «восьмёрка», то ищите дорестайлинговый BMW X5 xDrive48i. У него ещё атмосферный V8 серии N62. Он, конечно, тоже требует к себе внимания – прежде всего к качеству и уровню масла, которое с аппетитом потребляет. Но пробег до капремонта у N62 всё-таки заметно больше. Да и сами дорестайлинговые «икс-пятые» дешевле.

К сожалению, покупателям этих машин «в нагрузку» достаётся и менее надёжный 6-ступенчатый автомат: при неаккуратной езде его не хватит и на 100 тысяч километров. В ходе рестайлинга агрегат заменили на новую коробку с восемью передачами.

6. Ведь есть ещё более спортивный Х6!

«Купейный» BMW X6 серии Е71 отличается не только покатой крышей, более тесным задним сиденьем и багажником поменьше – у него другие, более спортивные настройки шасси. А на часть купе-кроссоверов ставился даже активный задний дифференциал, помогающий большому и не очень лёгкому автомобилю в поворотах. И, несмотря на сложную конструкцию, этот узел вполне надёжен. 

Ещё на Е71 уже предлагали адаптивные светодиодные фары (правда, после рестайлинга). И только факт №5 с атмосферным V8 для «икс-шестого» не актуален: все моторы у BMW X6 были уже турбированные.

Лучший Х5 – это...

Владели или владеете BMW X5 или X6 в кузове Е70-Е71? Расскажите нам свою историю!

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