Хочу купить старый Х5, поможете?

1. Вам потребуется защита…

Увы, Х5 привлекает не только покупателей, но и угонщиков. Криминальные элементы вообще любят BMW, но «икс-пятый» – по статистике – это самый угоняемый автомобиль баварской марки!

К счастью, времена, когда владельца Х5 просто выбрасывали из машины на светофоре, уже прошли – сейчас куда популярнее «электронные» методы угона. А значит, после покупки кроссовера придётся раскошелиться на серьёзную противоугонную систему. Без неё машина «уйдёт» за несколько минут.

