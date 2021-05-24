Владелец старенького Ford F-150 «отзеркалил» пикап: он ездит задом наперёд

Найден (возможно) самый страшный BMW X5 в мире

Новости

Дмитрий Елизаров

На популярном ресурсе Reddit появилось фото кроссовера BMW X5 с необычным тюнингом. Странная фантазия владельца авто­мобиля заставила коммента­торов фото поупраж­няться в остроумии, а издание Carscoops назвало этот кроссовер «самым уродливым BMW X5 на Земле».

  • Передняя часть кроссовера выглядит гораздо более угловатой, чем у завод­ского варианта. BMW X5 получил новые крылья с расширите­лями колёсных арок, капот и передний бампер в стиле спорткаров для кольцевых гонок. Кроме того, вседорожник снабдили альтер­нативной решёткой радиатора и другими колёсными дисками.

  • В комментариях к фотографии кроссовер сравни­вают с игрушеч­ными машинками Hot Wheels, утверж­дают, что в момент съёмки «просто текстуры не прогрузи­лись», а также уверяют, что на самом деле это авто­мобиль Таноса (отрицатель­ного героя кино­вселенной Marvel). Один из коммента­торов заявил, что никогда раньше не видел мусорного контейнера с логотипом BMW и на больших колёсах.

  • Где именно сделано фото и с какой целью BMW X5 оснастили таким необычным тюнинг-пакетом, не уточняется. Отсут­ствует и изображе­ние кормы вседорожника.

  • В феврале нынешнего года в инстаграм-аккаунте Notsostocks появилось изображение, иллюстри­рующее тезис о том, как не надо дорабаты­вать Nissan GT-R. Автор тюнинга определённо пере­старался с накладками и вставками в задней части купе.

Сели бы за руль вот этого?

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