Найден (возможно) самый страшный BMW X5 в мире

Передняя часть кроссовера выглядит гораздо более угловатой, чем у завод­ского варианта. BMW X5 получил новые крылья с расширите­лями колёсных арок, капот и передний бампер в стиле спорткаров для кольцевых гонок. Кроме того, вседорожник снабдили альтер­нативной решёткой радиатора и другими колёсными дисками.

В комментариях к фотографии кроссовер сравни­вают с игрушеч­ными машинками Hot Wheels, утверж­дают, что в момент съёмки «просто текстуры не прогрузи­лись», а также уверяют, что на самом деле это авто­мобиль Таноса (отрицатель­ного героя кино­вселенной Marvel). Один из коммента­торов заявил, что никогда раньше не видел мусорного контейнера с логотипом BMW и на больших колёсах.

Где именно сделано фото и с какой целью BMW X5 оснастили таким необычным тюнинг-пакетом, не уточняется. Отсут­ствует и изображе­ние кормы вседорожника.