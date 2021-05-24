Найден (возможно) самый страшный BMW X5 в мире
Дмитрий Елизаров
Передняя часть кроссовера выглядит гораздо более угловатой, чем у заводского варианта. BMW X5 получил новые крылья с расширителями колёсных арок, капот и передний бампер в стиле спорткаров для кольцевых гонок. Кроме того, вседорожник снабдили альтернативной решёткой радиатора и другими колёсными дисками.
В комментариях к фотографии кроссовер сравнивают с игрушечными машинками Hot Wheels, утверждают, что в момент съёмки «просто текстуры не прогрузились», а также уверяют, что на самом деле это автомобиль Таноса (отрицательного героя киновселенной Marvel). Один из комментаторов заявил, что никогда раньше не видел мусорного контейнера с логотипом BMW и на больших колёсах.
Где именно сделано фото и с какой целью BMW X5 оснастили таким необычным тюнинг-пакетом, не уточняется. Отсутствует и изображение кормы вседорожника.
В феврале нынешнего года в инстаграм-аккаунте Notsostocks появилось изображение, иллюстрирующее тезис о том, как не надо дорабатывать Nissan
GT-R.Автор тюнинга определённо перестарался с накладками и вставками в задней части купе.