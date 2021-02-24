BMW X5: обзор, который вернёт вас в прошлое
Александр Мирошкин
Резвый вседорожник — это всегда компромисс, а то и вовсе противоречие. Быстрая и уверенная езда, высокая посадка, проходимость, вместительный багажник — когда-то это казалось набором не стыкующихся друг с другом терминов. Как вдруг появился большой полноприводник BMW X5 (E53) с мотором 4.6is на 347 л.с. Он, конечно, тут же поглощает весь бензин в радиусе 100 километров, но это неважно. Ведь он — отличный!
Модификация BMW X5 4.6is была создана в честь сумасшедшего проекта BMW X5 Le Mans 2000 года. Под капотом у прототипа скрывался шестилитровый атмосферный V12 мощностью 700 л.с.! Такой же мотор, но с ограниченной мощностью, ставился на гоночные спортпрототипы BMW V12 LMR, а его старший родственник приводил в движение культовый суперкар McLaren F1. В 2001 году легендарный автогонщик Ханс-Йоахим Штук пролетел на этом монстре по Нюрбургрингу за 7 минут и 49,92 секунды, разогнавшись до 311 километров в час.
Мы не могли оставить такую модель без внимания. Поэтому вместе с нашим ведущим Алексеем Гусевым отправляемся в славные времена, когда про кроссоверы никто не слышал, а в BMW не заглядывались в сторону переднего привода и электричества.