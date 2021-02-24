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BMW X5: обзор, который вернёт вас в прошлое

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Александр Мирошкин

Резвый вседорожник — это всегда компромисс, а то и вовсе противо­речие. Быстрая и уверенная езда, высокая посадка, проходи­мость, вмести­тельный багажник — когда-то это казалось набором не стыкующихся друг с другом терминов. Как вдруг появился большой полно­приводник BMW X5 (E53) с мотором 4.6is на 347 л.с. Он, конечно, тут же поглощает весь бензин в радиусе 100 километров, но это неважно. Ведь он — отличный!

Модификация BMW X5 4.6is была создана в честь сумасшед­шего проекта BMW X5 Le Mans 2000 года. Под капотом у прототипа скрывался шести­литровый атмо­сферный V12 мощностью 700 л.с.! Такой же мотор, но с ограни­ченной мощностью, ставился на гоночные спорт­прототипы BMW V12 LMR, а его старший родствен­ник приводил в движение культовый суперкар McLaren F1. В 2001 году леген­дарный автогонщик Ханс-Йоахим Штук пролетел на этом монстре по Нюрбург­рингу за 7 минут и 49,92 секунды, разо­гнавшись до 311 километров в час.

Мы не могли оставить такую модель без внимания. Поэтому вместе с нашим ведущим Алексеем Гусевым отправляемся в славные времена, когда про кроссоверы никто не слышал, а в BMW не загляды­вались в сторону переднего привода и электричества.

Вам нравился первый BMW X5?

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