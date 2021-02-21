Блогеры купили за 750 долларов старый разобранный BMW X5. И превратили его в почти новый
Дмитрий Елизаров
Живущий в США автор русскоязычного YouTube-канала «Чердак» рассказал историю превращения изуродованного BMW X5 3.0si в «только что сошедший с конвейера». Автомобиль достался ему почти бесплатно, но с восстановлением кроссовера пришлось повозиться.
Автор сюжета выкупил брошенный экземпляр вседорожника, заплатив всего 750 долларов — то есть 55,5 тысяч рублей. Автомобиль приобрёл за 2,5 тысячи на онлайн-аукционе один из подписчиков канала, но не смог его забрать, и машина долгое время стояла на улице без присмотра.
В итоге BMW X5 лишился колёс, стёкол и фар, получив взамен самодеятельные граффити на бортах, а внутри, как утверждает владелец, явно кто-то жил: салон оказался крайне замусорен. Именно по этой причине покупатель отказался от машины, предложив забрать её автору сюжета по цене компенсации транспортных расходов.
Чтобы привести автомобиль в порядок, пришлось не только заменить утраченные детали и восстановить работу двигателя и бортовых систем. Главной проблемой стали очистка салона от накопившегося мусора и восстановление покрытий. Впрочем, интерьер удалось оттереть практически вручную, а вот кузовом занимались специалисты.
После приведения кроссовера в состояние, пригодное для эксплуатации, автор канала принял решение всё же передать X5 первоначальному владельцу — тому подписчику, с которого и пошла эта история, причём безвозмездно.
Осенью 2019 года стало известно о куда более серьёзной истории восстановления автомобиля. Один из американских блогеров буквально возродил из пепла также купленный на аукционе сгоревший Dodge Challenger SRT.