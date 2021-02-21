Блогеры купили за 750 долларов старый разобранный BMW X5. И превратили его в почти новый

Автор сюжета выкупил брошенный экземпляр вседорожника, заплатив всего 750 долларов — то есть 55,5 тысяч рублей. Автомобиль приобрёл за 2,5 тысячи на онлайн-аукционе один из подписчиков канала, но не смог его забрать, и машина долгое время стояла на улице без присмотра.

В итоге BMW X5 лишился колёс, стёкол и фар, получив взамен само­деятельные граффити на бортах, а внутри, как утверждает владелец, явно кто-то жил: салон оказался крайне замусорен. Именно по этой причине покупатель отказался от машины, предложив забрать её автору сюжета по цене компенсации транспортных расходов.

Чтобы привести автомобиль в порядок, пришлось не только заменить утраченные детали и восстановить работу двигателя и бортовых систем. Главной проблемой стали очистка салона от накопив­шегося мусора и восстанов­ление покрытий. Впрочем, интерьер удалось оттереть практически вручную, а вот кузовом занимались специалисты.

После приведения кроссовера в состояние, пригодное для эксплуатации, автор канала принял решение всё же передать X5 перво­началь­ному владельцу — тому подписчику, с которого и пошла эта история, причём безвозмездно.