«Нива» за 4 миллиона рублей, из чего построят «русский Land Cruiser» и другие события дня

Блогеры купили за 750 долларов старый разобранный BMW X5. И превратили его в почти новый

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Дмитрий Елизаров

Живущий в США автор русско­язычного YouTube-канала «Чердак» рассказал историю превращения изуродо­ванного BMW X5 3.0si в «только что сошедший с конвейера». Автомобиль достался ему почти бесплатно, но с восстанов­лением кроссовера пришлось повозиться.

  • Автор сюжета выкупил брошенный экземпляр вседорожника, заплатив всего 750 долларов — то есть 55,5 тысяч рублей. Автомобиль приобрёл за 2,5 тысячи на онлайн-аукционе один из подписчиков канала, но не смог его забрать, и машина долгое время стояла на улице без присмотра.

  • В итоге BMW X5 лишился колёс, стёкол и фар, получив взамен само­деятельные граффити на бортах, а внутри, как утверждает владелец, явно кто-то жил: салон оказался крайне замусорен. Именно по этой причине покупатель отказался от машины, предложив забрать её автору сюжета по цене компенсации транспортных расходов.

  • Чтобы привести автомобиль в порядок, пришлось не только заменить утраченные детали и восстановить работу двигателя и бортовых систем. Главной проблемой стали очистка салона от накопив­шегося мусора и восстанов­ление покрытий. Впрочем, интерьер удалось оттереть практически вручную, а вот кузовом занимались специалисты.

  • После приведения кроссовера в состояние, пригодное для эксплуатации, автор канала принял решение всё же передать X5 перво­началь­ному владельцу — тому подписчику, с которого и пошла эта история, причём безвозмездно.

  • Осенью 2019 года стало известно о куда более серьёзной истории восстановления автомобиля. Один из американских блогеров буквально возродил из пепла также купленный на аукционе сгоревший Dodge Challenger SRT.

Ну как, впечатляет?

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