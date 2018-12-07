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​​BMW готовит флагманский кроссовер X8

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Концепт BMW X7 iPerformance
Концепт BMW X7 iPerformance
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Концепт BMW X7 iPerformance

Компания BMW в этом году представила большой семиместный кроссовер X7, но автопроизводитель решил уже планирует выпуск модели X8. Ресурсу BMW Blog стали известны некоторые подробности о проекте.

  • BMW X8 значится под кодовым индексом G09 и он будет напоминать концепт X7 iPerformance (который предвещал серийный X7), а не увеличенную версию купеобразного X6.

  • Салон X8 получит только четырехместный вариант, а ключевым отличием от соплатформенного X7 станет более дорогая отделка и богатое оборудование.

  • Было бы логично увидеть под капотом 609-сильный V12 6.6 от седана M760Li, но к моменту выхода нового кроссовера BMW планирует отказаться от этого мотора (его оставят только для моделей Rolls-Royce), а топовым двигателем станет 4.4 V8.

  • BMW X8 будет конкурировать с Mercedes-Maybach GLS и топовыми версиями Range Rover, но сначала он должен получить финальное одобрение руководством компании в 2020 году.

Нужен ли маке BMW кроссовер X8?

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