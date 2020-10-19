BMW готовит флагманский кроссовер мощнее Lamborghini Aventador S
Борис Закиров
Внедорожник X8 M, который станет внедорожным флагманом марки, получит мотор V8 с гибридной надстройкой. Такая силовая установка будет выдавать 750 лошадиных сил – на 10 сил больше, чем у суперкара Lamborghini Aventador S. Об этом сообщает британское издание Autocar.
Ожидается, что Х8 будет более спортивной и роскошной версией внедорожника Х7. Ранее считалось, что он получит кузов кросс-купе в стиле Х4 и Х6. Но недавние шпионские снимки подтвердили, что внешне новинка ближе к Range Rover Sport, имеющему слегка наклонённые задние стойки.
Гибрид Х8 М, носящий внутреннее обозначение Project Rockstar, будет полноприводным. Под его капотом разместится битурбированный 4,4-литровый V8 в сочетании с 200-сильным электромотором. Это сделает его самым мощным серийным автомобилем BMW. Возможно, он позаимствует трансмиссию от моделей М5 и М8, благодаря чему можно будет подключить тягу только на задние колёса.
Кроме этого, гибрид Х8 М окажется гораздо мягче к экологии: выбросы СО2 не превысят
100 г/км,тогда как у 530-сильного X7 M50i этот показатель составляет 248 г/км.
Премьера обычной версии Х8 ожидается в конце 2021 года, для Х8 М дата дебюта пока не названа. Цена самого доступного Х8 в Германии может составить около 90 тысяч евро (106 тысяч долларов США).