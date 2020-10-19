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BMW готовит флагманский кроссовер мощнее Lamborghini Aventador S

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Борис Закиров

Внедорожник X8 M, который станет внедорожным флагманом марки, получит мотор V8 с гибридной надстройкой. Такая силовая установка будет выдавать 750 лошадиных сил – на 10 сил больше, чем у суперкара Lamborghini Aventador S. Об этом сообщает британское издание Autocar.

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  • Ожидается, что Х8 будет более спортивной и роскошной версией внедорожника Х7. Ранее считалось, что он получит кузов кросс-купе в стиле Х4 и Х6. Но недавние шпионские снимки подтвердили, что внешне новинка ближе к Range Rover Sport, имеющему слегка наклонённые задние стойки.

  • Гибрид Х8 М, носящий внутреннее обозна­чение Project Rockstar, будет полно­приводным. Под его капотом раз­местится битурбиро­ванный 4,4-литровый V8 в сочетании с 200-сильным электро­мотором. Это сделает его самым мощным серийным автомо­билем BMW. Возможно, он позаим­ствует трансмиссию от моделей М5 и М8, благодаря чему можно будет подключить тягу только на задние колёса.

  • Кроме этого, гибрид Х8 М окажется гораздо мягче к экологии: выбросы СО2 не превысят 100 г/км, тогда как у 530-сильного X7 M50i этот показатель составляет 248 г/км.

  • Премьера обычной версии Х8 ожидается в конце 2021 года, для Х8 М дата дебюта пока не названа. Цена самого доступного Х8 в Германии может составить около 90 тысяч евро (106 тысяч долларов США).

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