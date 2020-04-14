Компания BMW зарегистрировала название огромного «заряженного» внедорожника

Слухи о разработке кроссовера BMW X8 ходят с 2017 года, но не пред­полагалось, что он получит M-версию. Ожидается, что новинка станет роскошной версией X7 с собственным дизайном оптики, решётки радиатора и бамперов, а также с четырёх­местным салоном с более дорогой отделкой.

Первым дебютирует стандартный BMW X8 в гибридной модификации M45e с рядной бензиновой «турбошестёркой» и электромотором. Motor1 предполагает, что X8 M скорее всего получит битурбированный 4.4 V8, который на новых X5 M, X6 M и M8 развивает 600–625 лошадиных сил.