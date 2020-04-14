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Компания BMW зарегистрировала название огромного «заряженного» внедорожника

Новости

Николай Андреев

Компания BMW подала в немецкое патентное ведомство заявку на регистрацию товарного знака X8 M. Документы ожидают одобрения. Об этом сообщает Bimmer Post.

BMW X7 M50i с 530-сильным 4.4 V8
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BMW X7 M50i с 530-сильным 4.4 V8

  • Слухи о разработке кроссовера BMW X8 ходят с 2017 года, но не пред­полагалось, что он получит M-версию. Ожидается, что новинка станет роскошной версией X7 с собственным дизайном оптики, решётки радиатора и бамперов, а также с четырёх­местным салоном с более дорогой отделкой.

  • Первым дебютирует стандартный BMW X8 в гибридной модификации M45e с рядной бензиновой «турбошестёркой» и электромотором. Motor1 предполагает, что X8 M скорее всего получит битурбированный 4.4 V8, который на новых X5 M, X6 M и M8 развивает 600–625 лошадиных сил.

  • По последним данным, производство BMW X8 M45e начнётся в июле 2022 года, а M-версия станет серийной не раньше 2023 года. Главный конкурент — четырёх­местный Mercedes-Maybach GLS с 558-сильным 4.0 V8, дебютировал ещё в ноябре 2019 года, а в продажу он поступит во второй половине нынешнего года.

У BMW получится конкурент Mercedes-Maybach?

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