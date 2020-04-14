Компания BMW зарегистрировала название огромного «заряженного» внедорожника
Николай Андреев
Компания BMW подала в немецкое патентное ведомство заявку на регистрацию товарного знака X8 M. Документы ожидают одобрения. Об этом сообщает Bimmer Post.
Слухи о разработке кроссовера BMW X8 ходят с 2017 года, но не предполагалось, что он получит
M-версию.Ожидается, что новинка станет роскошной версией X7 с собственным дизайном оптики, решётки радиатора и бамперов, а также с четырёхместным салоном с более дорогой отделкой.
Первым дебютирует стандартный BMW X8 в гибридной модификации M45e с рядной бензиновой «турбошестёркой» и электромотором. Motor1 предполагает, что X8 M скорее всего получит битурбированный 4.4 V8, который на новых X5 M, X6 M и M8 развивает 600–625 лошадиных сил.
По последним данным, производство BMW X8 M45e начнётся в июле 2022 года, а
M-версиястанет серийной не раньше 2023 года. Главный конкурент — четырёхместный Mercedes-Maybach GLS с 558-сильным 4.0 V8, дебютировал ещё в ноябре 2019 года, а в продажу он поступит во второй половине нынешнего года.