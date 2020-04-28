Мощнейшей M-моделью BMW будет огромный кроссовер
Николай Андреев
Недавно компания BMW подала документы в немецкое патентное ведомство на регистрацию товарного знака X8 M. Как сообщает британский Car, этот кроссовер получит гибридную силовую установку на 760 л.с. и 1000 Н·м крутящего момента.
Внутри BMW кроссовер X8 M называют Rockstar. Он должен стать самой мощной
По последней информации, BMW X8 станет роскошной версией модели X7 с изменённой внешностью, четырёхместной конфигурацией салона и более дорогой отделкой. Первой дебютирует модификация M45e с рядной бензиновой «турбошестёркой» и электромотором.
Серийное производство BMW X8 M45e стартует в июле
2022-го,а M-версияпоявится ещё через год. Ради кроссовера даже отложили разработку идеологического преемника гибридного семейства i8 — двухдверки по мотивам концепта Vision M NEXT с 660-сильным агрегатом.
Основным соперником BMW X8 станет четырёхместный Mercedes-Maybach GLS с 558-сильным 4.0 V8. Первый кроссовер Майбах представили в ноябре 2019 года, а в продажу он поступит во второй половине нынешнего года.