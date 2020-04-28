Мощнейшей M-моделью BMW будет огромный кроссовер

Недавно компания BMW подала документы в немецкое патентное ведомство на регистрацию товарного знака X8 M. Как сообщает британский Car, этот кроссовер получит гибридную силовую установку на 760 л.с. и 1000 Н·м крутящего момента.

Внутри BMW кроссовер X8 M называют Rockstar. Он должен стать самой мощной M-моделью в истории марки. Кроссовер оснастят мотором 4.4 V8 с двумя турбинами и электро­двигателем, развивающим около 200 сил. О других технических характеристиках данных пока нет.