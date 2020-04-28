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Мощнейшей M-моделью BMW будет огромный кроссовер

Новости

Николай Андреев

Недавно компания BMW подала документы в немецкое патентное ведомство на регистрацию товарного знака X8 M. Как сообщает британский Car, этот кроссовер получит гибридную силовую установку на 760 л.с. и 1000 Н·м крутящего момента.

Внутри BMW кроссовер X8 M называют Rockstar. Он должен стать самой мощной M-моделью в истории марки. Кроссовер оснастят мотором 4.4 V8 с двумя турбинами и электро­двигателем, развивающим около 200 сил. О других технических характеристиках данных пока нет.

530-сильный BMW X7 M50i
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530-сильный BMW X7 M50i

  • По последней информации, BMW X8 станет роскошной версией модели X7 с изменённой внешностью, четырёх­местной конфигу­рацией салона и более дорогой отделкой. Первой дебютирует модификация M45e с рядной бензиновой «турбошестёркой» и электромотором.

  • Серийное производство BMW X8 M45e стартует в июле 2022-го, а M-версия появится ещё через год. Ради кроссовера даже отложили разработку идеологи­ческого преемника гибридного семей­ства i8 — двухдверки по мотивам концепта Vision M NEXT с 660-сильным агрегатом.

Основным соперником BMW X8 станет четырёхместный Mercedes-Maybach GLS с 558-сильным 4.0 V8. Первый кроссовер Майбах представили в ноябре 2019 года, а в продажу он поступит во второй половине нынешнего года.

Самой мощной M-моделью будет кроссовер. Это нормально?

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