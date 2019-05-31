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Очень большая семёрка: тест самого крупного кроссовера BMW в истории

Тесты

Михаил Цымбал

Можете не сомневаться — всё так и было задумано. Или кто-то всерьёз считает, что компания, запустившая на рынок первый спортивный кроссовер, а потом превратившая его в первый в мире внедорожник-купе, побоялась экспериментов с новым для себя типом кузова? Нет, конечно! Просто они ждали.

Ждали, когда покупатель дозреет до большого семиместного кроссовера под маркой BMW и будет готов заплатить за него столько, сколько требуется. Выпустить такую машину баварцы могли ещё лет 5–7 назад: конструкция X5 поколения F15 уже позволяла быстро нарастить его габариты и выбросить на прилавки конкурента Mercedes-Benz GLS. Но рассчитывать только на американский рынок было просто нецелесообразно: тот же GLS, который расходится в Северной Америке тиражом 25–30 тысяч машин ежегодно, в Европе вообще никому особо не нужен. 

Да и у BMW был семиместный вариант «икс-пятого», который худо-бедно справлялся с задачей свозить детей на тренировку по футболу. Американскому, конечно же.

Самые маленькие колёса для Х7 — 20-дюймовые.
За доплату можно поставить и 22-дюймовые, как на этой фотографии.
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Самые маленькие колёса для Х7 — 20-дюймовые.

Но теперь балом правит Китай. Страна, способная поглощать дорогие автомобили в неограниченных количествах.

В общем, просили — получите: теперь и у BMW есть пятиметровая махина, которая подойдёт и жене американского пластического хирурга, и китайскому бизнесмену с парой заводиков по выпуску «микрофибры для лица чистящие волосы для автомобиля». И успешному россиянину, которому премиальные седаны уже кажутся недостаточно статусными.

Для постройки Х7 платформу «икс-пятого» растянули на 12 сантиметров, а кузов — на все 23, так что по габаритам новый кроссовер получился даже крупнее короткой «семёрки»! Но в остальном Х5 и Х7 унифицированы практически полностью: те же схемы подвесок (вот только Х7 сразу идёт с пневмобаллонами и адаптивными амортизаторами по кругу — пружинных версий, как у Х5, у него не будет), те же силовые установки, трансмиссии и вся-вся электроника в салоне, включая ту самую ненавистную цифровую приборку от Chery и новейший мультимедийный комплекс BMW OS 7.0 с обновлениями «по воздуху».

Отличия между двумя «иксами» — в статусе. Всё, что можно было электрифицировать, в салоне BMW X7 электрифицировано. Передние сиденья — само собой. Второй ряд тоже с сервоприводами, причём для него возможны два исполнения: отдельные кресла с индивидуальными подлокотниками и регулировками либо обычный трёхместный диван, но тоже с возможностью независимо регулировать его части по длине и углу наклона спинок. И даже третий ряд складывается исключительно кнопками — хочешь, из салона, хочешь, из багажника.

Раздельные кресла — с индивидуальными регулировками, подогревом и вентиляцией. На подголовниках — мягкие подушечки, обтянутые замшей.
Места на втором ряду много. Если сзади никого нет, то кресла можно отодвинуть посильнее назад, откинуть спинки и неплохо вздремнуть.
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Раздельные кресла — с индивидуальными регулировками, подогревом и вентиляцией. На подголовниках — мягкие подушечки, обтянутые замшей.

И ни один пассажир в Х7 не будет обделён комфортом, где бы он ни уселся. На втором ряду — раздельный климат-контроль, подогрев и вентиляция. Для сидящих на галёрке — отдельная (пятая!) зона климата, подогрев сидений, USB-C разъёмы и собственная стеклянная секция в задней части крыши. И места там много — даже взрослому с ростом выше среднего сидеть можно. Разве что для ступней места маловато.

На втором ряду простор вообще королевский. И по запасу места для ног, и по ширине. Раздельные кресла или большой диван? Смотря чего больше хочется. Салон с раздельными сиденьями выглядит круче и для детей, наверное, будет удобнее — им проще просачиваться на третий ряд через проход, не дожидаясь, пока неторопливые сервоприводы отодвинут кресла вперёд. Но по максимальной вместимости шестиместный вариант проигрывает семиместному: раздельные кресла полностью не складываются, а лишь отодвигаются вперёд и наклоняют спинки.

Моторы у всех российских BMW X7 пока только шестицилиндровые — топовую версию с бензиновой «турбовосьмёркой» мощностью 462 лошадиные силы к нам не привезут. И это странно. У Х5 в России такая модификация есть, а у Х7 — нет. В BMW говорят, что спрос на подобные машины будет единичным и сертифицировать их невыгодно, но… это же V8! На самом большом автомобиле BMW в истории! Несправедливо...

Мотор-то крутой. Мы поездили на восьмицилиндровых Х7 на презентации в США, и они просто идеально вписываются в общую концепцию. Звук (пусть и слегка подкрашенный аудиосистемой, но всё равно классный), динамика, способность совершить рывок вперёд с любой скорости. Плюс полноуправляемое шасси с активными стабилизаторами, превращающими огромный внедорожник в живой и даже в чём-то азартный автомобиль. С поправкой на габариты и массу, конечно же, — Х5 в таких же условиях поедет на порядок интереснее. Но комфортнее ли?

Скорее нет. Не знаю, как они это сделали, но поспорить с Х7 по общему ощущению комфорта будет сложно не только конкурентам, но и «семёрке», и S-классу. Двойные стёкла — уже в базе, а пневмоподвеска настроена так, что даже на 22-дюймовых колёсах этот здоровяк катит мягче мячика для гольфа по свежепостриженному газону. 

Дефекты любых размеров тонут где-то в недрах пневмобаллонов, и лишь нестандартные американские «бетонки» с грубыми продольными насечками заставляют огромные колёса «икс-седьмого» непремиально гудеть. Но с точно таким же звуком по этим хайвеям едут и новый Mercedes-Benz GLE, и BMW X5 нынешнего поколения…

Можно ли умерить этот гул? Да, если взять BMW X7 на 20-дюймовых колёсах, которые идут в базе на версиях xDrive 40i и xDrive 30d. Мехатронное шасси таким модификациям доступно только за доплату, и на нём вполне можно сэкономить несколько сотен тысяч рублей: в манёвренности и азарте такой Х7 слегка потеряет, но в комфорте — лишь приобретёт.

Двигатель из этой пары я бы выбрал дизельный. Бензиновый тоже хороший: 340 сил, снятых с трёхлитровой рядной «шестёрки», тянут «икс-седьмой» с таким энтузиазмом, словно у него и нет лишних 300 килограммов массы по сравнению с «икс-пятым». 6,1 секунды до «сотни», 245 километров в час максималки — достойно! Но, как и на BMW X5, этот мотор не слишком дружит с восьмиступенчатым автоматом, заставляя его путаться в передачах и пинаться при смене ступеней вниз на торможении. Получается как-то непремиальненько.

Трёхлитрового дизеля, который в России развивает налоговые 249 лошадиных сил, на первом тесте не было, но я хорошо помню его по X5. В разгоне до «сотни» он проигрывает бензиновому собрату около секунды, но на «икс-пятом» такой мотор казался идеальным партнёром — плавным, тяговитым: 620 Нм момента как-никак. Таковым он наверняка окажется и на Х7.

Ну а топовой в России считается версия X7 M50d — с трёхлитровым дизелем, оснащённым аж четырьмя нагнетателями (один из которых — с электроприводом). Такой кроссовер разменивает первую сотню спустя 5,4 секунды после старта и легко разгоняется до ограничителя, срабатывающего на 250 километрах в час. А буква М в его индексе означает, что уже в базе он идёт с пакетом M Sport — более мощные тормоза и большие колёса, более жёсткая подвеска и электронноуправляемый дифференциал на задней оси. Плюс особый обвес и аксессуары из пакета M Sport в салоне.

И пока что именно такой Х7 в России заказывают чаще всего, даже несмотря на приличный ценник в 7,6 миллиона. Это без лишних кликов в конфигураторе, которые легко могут накинуть ещё миллиона полтора-два. Однако порог входа в мир X7 заметно ниже: за версию xDrive 30d попросят 5,93 миллиона, а за бензиновое исполнение — всего на 170 тысяч рублей больше. 

Всё равно дорого? Так ведь и конкуренты не дешевле. Mercedes-Benz GLS (ещё предыдущего поколения) в сравнимой комплектации — как и растянутый Cadillac Escalade ESV с пакетом Premium — обойдутся примерно в те же 6 с небольшим миллионов, а Lexus LX будет стоить ещё дороже. К тому же все они уже старые и по уровню комфорта — как ездового, так и пассажирского — с новым X7 поспорить не могут. По крайней мере, до выхода на рынок новейшего GLS, который, судя по первым впечатлениям, тоже получился весьма крутым.

Вот и BMW X7 именно «крутой» — но вы вряд ли влюбитесь в него так же, как можно влюбиться в заднеприводную «пятёрку» или в BMW M3. «Икс-семь» — не про ощущение машины на кончиках пальцев, не про баланс в поворотах и не про «удовольствие за рулём» в том смысле, в котором мы привыкли говорить про автомобили баварской марки. Он про статус, роскошь и абсолютный комфорт — слова, которые ещё недавно в контексте BMW почти не употреблялись.

BMW X7 или кто-то из конкурентов?

Все BMW X7 на Авто.ру

Характеристики BMW X7 I (G07)

  • Комплектация

    30d 3.0d AT (249 л.с.) 4WD

  • Двигатель

    3.0 / 249 л.с / дизель

  • Коробка передач

    Автоматическая

  • Привод

    Полный

  • Кузов

    Внедорожник 5 дв.

  • Расход топлива

    7.3

  • Разгон до 100 км/ч

    7

  • Цена, ₽

    5 830 000
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