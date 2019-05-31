Очень большая семёрка: тест самого крупного кроссовера BMW в истории

Можете не сомневаться — всё так и было задумано. Или кто-то всерьёз считает, что компания, запустившая на рынок первый спортивный кроссовер, а потом превратившая его в первый в мире внедорожник-купе, побоялась экспериментов с новым для себя типом кузова? Нет, конечно! Просто они ждали.

Ждали, когда покупатель дозреет до большого семиместного кроссовера под маркой BMW и будет готов заплатить за него столько, сколько требуется. Выпустить такую машину баварцы могли ещё лет 5–7 назад: конструкция X5 поколения F15 уже позволяла быстро нарастить его габариты и выбросить на прилавки конкурента Mercedes-Benz GLS. Но рассчитывать только на американский рынок было просто нецелесообразно: тот же GLS, который расходится в Северной Америке тиражом 25–30 тысяч машин ежегодно, в Европе вообще никому особо не нужен.

Да и у BMW был семиместный вариант «икс-пятого», который худо-бедно справлялся с задачей свозить детей на тренировку по футболу. Американскому, конечно же.