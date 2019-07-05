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BMW X7 превратили в пикап

Новости

Николай Андреев

На специальном мероприятии мотоподраз­деления BMW, Motorrad, дебютировал уникальный концепт – пикап, построенный на базе BMW X7. Флагманский внедорожник превращали в грузовик 12 стажёров немецкой компании при непосред­ствен­ном участии специалистов BMW. На реализацию ушло 10 месяцев.

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  • Автомобиль получил грузовую платформу, вручную отделанную тиковым деревом и карбоном. Длина отсека составляет 140 санти­метров в закрытом состоянии. Если откинуть заднюю створку, то длина увеличится до 200 санти­метров и в пикап поместится мотоцикл BMW F 850 GS.

  • Несмотря на то, что кузов пикапа на 10 сантиметров длиннее стандарт­ного X7, концепт оказался легче донор­ского кроссовера на 200 килограммов. Этого удалось достичь за счёт использования композитных материалов, напечатанных на 3D-принтере, а также угле­пластиковых элементов на крыше, задних дверях и крышке грузового отсека.

  • Исходником для проекта послужил прототип, который должны были утилизировать. Концепт оснащён 340-сильной бензиновой «турбо­шестёркой» 3.0, восьми­ступен­чатым «автоматом» и полным приводом. Серийный BMW X7 с таким двигателем (версия xDrive40i) стоит в России от 6 100 000 ₽.

BMW стоит начать серийный выпуск пикапа X7?

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