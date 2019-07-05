BMW X7 превратили в пикап

Автомобиль получил грузовую платформу, вручную отделанную тиковым деревом и карбоном. Длина отсека составляет 140 санти­метров в закрытом состоянии. Если откинуть заднюю створку, то длина увеличится до 200 санти­метров и в пикап поместится мотоцикл BMW F 850 GS.

Несмотря на то, что кузов пикапа на 10 сантиметров длиннее стандарт­ного X7, концепт оказался легче донор­ского кроссовера на 200 килограммов. Этого удалось достичь за счёт использования композитных материалов, напечатанных на 3D-принтере, а также угле­пластиковых элементов на крыше, задних дверях и крышке грузового отсека.