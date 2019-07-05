BMW X7 превратили в пикап
Николай Андреев
На специальном мероприятии мотоподразделения BMW, Motorrad, дебютировал уникальный концепт – пикап, построенный на базе BMW X7. Флагманский внедорожник превращали в грузовик 12 стажёров немецкой компании при непосредственном участии специалистов BMW. На реализацию ушло 10 месяцев.
Автомобиль получил грузовую платформу, вручную отделанную тиковым деревом и карбоном. Длина отсека составляет 140 сантиметров в закрытом состоянии. Если откинуть заднюю створку, то длина увеличится до 200 сантиметров и в пикап поместится мотоцикл BMW F 850 GS.
Несмотря на то, что кузов пикапа на 10 сантиметров длиннее стандартного X7, концепт оказался легче донорского кроссовера на 200 килограммов. Этого удалось достичь за счёт использования композитных материалов, напечатанных
на 3D-принтере,а также углепластиковых элементов на крыше, задних дверях и крышке грузового отсека.
Исходником для проекта послужил прототип, который должны были утилизировать. Концепт оснащён
340-сильнойбензиновой «турбошестёркой» 3.0, восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом. Серийный BMW X7 с таким двигателем (версия xDrive40i) стоит в России от 6 100 000 ₽.