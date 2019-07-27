Гигабумер: подробный тест BMW X7
Константин Новацкий
Наконец-то в BMW решились. Взяли себя в руки, выдохнули — и на тринадцатилетие мерседесовского GL (он же GLS) выкатили адекватного соперника. При этом новый X7 не кажется просто удлинённым «Икс-пятым», а буквально стоит особняком.
Оправдано ли такое долгое ожидание, насколько крут и удобен этот «BMW для всей семьи» и что особенного он может предложить при живом X5? Чтобы разобраться, мы взяли на тест самую доступную дизельную версию 30d — правда, напичканную буквально всем, что только можно заказать для X7.
Интерьер
Архитектурно и технически салоны X5 и X7 близки, как братья Коэны. И с ходу понять, что вы сидите в старшем из кроссоверов, очень сложно. Но можно: внутри X7 банально больше воздуха. Салон просторнее, посадка чуть выше, а задний ряд теряется в зеркале заднего вида. При этом обзорность чуть хуже, что неудивительно при 5151 миллиметре длины: даже больше, чем у Range Rover и GLS, и заднее стекло на таком расстоянии превращается почти что в амбразуру. Материалы отделки — либо качественные и мягкие, либо суперкачественные, фактурные и контрастные: глаз радуется.
Практичность
Три полноценных ряда кресел и место для багажа. Такого с BMW ещё не случалось, но X7 — бескомпромиссно семиместный уже в базовых версиях. При этом за доплату можно искусственно выселить одного из пассажиров, заказав два раздельных кресла среднего ряда. Материалы отделки и внимание к деталям не скисают по пути от передних к задним креслам, а наличие обитаемой галёрки совершенно не сказывается на форме грузового отсека: пол будет ровным.
Техника
Разумеется, здесь снова не уйти от упоминаний X5: конструктивно два кроссовера предельно близки. И там, и тут — модульная архитектура CLAR с алюминиевыми компонентами. Подвеска «икс-седьмого» такая же независимая, с пятирычажной схемой сзади и двухрычажной — спереди. Опционально все четыре колеса могут поворачивать.
Под капотом X7 сплошь трёхлитровые «шестёрки» общей алюминиевой конструкции: бензиновые и дизельные. Базовая для нашего рынка версия 30d — как раз на солярке: её мощность составляет приемлемые для налога 249 лошадиных сил. Промежуточный вариант — бензиновый 40i на 340 сил. А за максимальной отдачей придётся снова вернуться к дизелю, четырёхнаддувному M50d в 400 лошадей и 760 ньютон-метров. Привод и там, и там, и там — полный, xDrive.
Вообще для X7 существует вариант с 4,4-литровым V8, как у X5, но... Такая версия для России не сертифицирована: невыгодно.
Езда
Большинству семьевозов в классе BMW X7 противопоставляет рулёжку и драйв. Да, это не анемичная вальяжная баржа вроде Range Rover, Chevy Traverse или даже Escalade. В сравнении с ними это — X5 «на массе».
Но если сравнить езду на X7 с самим «икс-пятым», то выяснится, что машины чуть ли не в корне разные. Да, тут 40 процентов общих компонентов. Да, есть адаптивное шасси со спорт-режимом, опциональные М-тормоза и опциональные же активные стабилизаторы. И да, мотор с коробкой ладят как наводчик с заряжающим: ноль нареканий.
Но 2,5 тонны и гигантские габариты ничем не скроешь: на фоне юркого и крепко сбитого пятого «икса» этот кроссовер по-семейному уравновешен, вальяжен и размашист. Удивительно, что мы говорим о BMW. И удивительно, что нам нравится такое поведение машины. Нравится настолько, что большинство M-прибамбасов мы бы оставили без внимания, ограничившись в лучшем случае обвесом.
Ни гигантские 22-дюймовые колёса, ни активные стабилизаторы, ни тем более мощный мотор здесь ни к чему. А вот на подруливающую заднюю ось, напротив, не жалко спустить лишние 106 400 ₽. Не ради чудес на виражах, а чтобы добавить манёвренности внушительному телу большого «бумера». И меньше стесняться и без того стеснённых проездов.
А главная черта X7 – потрясающий, почти что абсолютный комфорт. Да-да, даже на больших и тяжёлых дисках. Кроссовер умеет «левитировать» даже над совсем не идеальными дорогами, растворяя в подвеске неровности от мала до велика. И даже на острых препятствиях, обычно смущающих «пневмы», BMW не теряет самообладания. Добавьте к этому совершенно непробиваемую шумоизоляцию – и получите один из самых безмятежных способов перемещения в пространстве.
Оснащение
Цены на BMW X7 начинаются с 5 930 000 ₽. За эту сумму вы получите базовый (как у нас на тесте) 249-сильный дизель, полный привод xDrive, а также плюшки вроде четырёхзонного климат-контроля, светодиодной оптики, мультимедиа на BMW OS 7.0 и электроприводов передних сидений и багажника. Задний ряд, цельный средний диван для трёх пассажиров и тотальная тишина, обеспеченная в том числе звукоизолирующими стёклами по кругу, также не потребуют ни копейки сверху.
А вот за доплату в 170 000 ₽ можно освободиться от дизельных чар и позволить единственную пока в гамме бензиновую версию 40i в 340 лошадиных сил, которая почти на секунду быстрее дизельной в старте к первой сотне (6,1 против 7 с).
И, наконец, топовый 400-сильный BMW X7 снова будет дизельным. Зато каким: 400 лошадей, 5,4 секунды до сотни! Правда, всё это потребует дополнительных
Например, наш автомобиль, пусть и в начальной версии 30d xDrive, за счёт дополнительных опций стоит 8 628 700 рублей. И чтобы понять, где растворилась эта сумма, приведём лишь несколько визуально различимых опций.
И это — повторимся — лишь часть из того, чем можно нафаршировать ваш X7 при большом желании и бюджете. Мы не упомянули такие штуки, как цветной проекционный дисплей, массаж кресел, арома-пакет Ambient Air с ионизацией, управление пятой дверью взмахом ноги, система ночного видения с распознаванием объектов и дальнобойностью в 300 метров — и ещё много чего. Словом, спасение утопающего в конфигураторе BMW — дело рук самого утопающего.
Конкуренты
Вывод
Признаем, такого с BMW ещё не было. X7 вовсе не более крупная версия «икс-пятого», а полноценный, самостоятельный кроссовер, со своим телом, характером и имиджем. И пусть статус самого вальяжного, мягкого и наименее драйверского из всех BMW будет ему комплиментом: за рулём X7 расслабляешься и получаешь удовольствие другого рода.
Чем занимались баварцы все эти годы? Выжидали, выбирая подходящий момент для удара. Сегодня премиальный семиместный кроссовер — уже не мастодонт для адвоката-семьянина из Нового Света. Это — статус-кар и китч-мобиль, способный очаровать не менее обеспеченного покупателя с Востока. И где-то между ними — мы с вами. Наконец-то созревшие отдать деньги за бумер круче, чем X5.
Оценка: 5/5
- — Комфорт и тишина
- — Премиум от хвоста до пяток
- — Уровень оснащения
- — Управляемость
- — Отличный дуэт мотор-трансмиссия
- — Обитаемый задний ряд
- — Лицо, к которому нужно привыкнуть
- — Чрезмерная «мерседесистость» в профиль
- — Неспортивная рулёжка со спорт-пакетом
- — Медлительные электроприводы кресел
Ну, и кто тут — главный соперник для X7?
BMW X7 на Авто.ру
Комплектация30d 3.0d AT (249 л.с.) 4WD
Двигатель3.0 / 249 л.с / дизель
Коробка передачАвтоматическая
ПриводПолный
КузовВнедорожник 5 дв.
Расход топлива7.3
Разгон до 100 км/ч7
Цена, ₽5 930 000