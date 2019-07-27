Гигабумер: подробный тест BMW X7

Техника

Разумеется, здесь снова не уйти от упоминаний X5: конструктивно два кроссовера предельно близки. И там, и тут — модульная архитектура CLAR с алюминиевыми компонентами. Подвеска «икс-седьмого» такая же независимая, с пятирычажной схемой сзади и двухрычажной — спереди. Опционально все четыре колеса могут поворачивать.

Под капотом X7 сплошь трёхлитровые «шестёрки» общей алюминиевой конструкции: бензиновые и дизельные. Базовая для нашего рынка версия 30d — как раз на солярке: её мощность составляет приемлемые для налога 249 лошадиных сил. Промежуточный вариант — бензиновый 40i на 340 сил. А за максимальной отдачей придётся снова вернуться к дизелю, четырёхнаддувному M50d в 400 лошадей и 760 ньютон-метров. Привод и там, и там, и там — полный, xDrive.

Вообще для X7 существует вариант с 4,4-литровым V8, как у X5, но... Такая версия для России не сертифицирована: невыгодно.