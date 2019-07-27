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Гигабумер: подробный тест BMW X7

Тесты

Константин Новацкий

Наконец-то в BMW решились. Взяли себя в руки, выдохнули — и на тринадцатилетие мерседесовского GL (он же GLS) выкатили адекватного соперника. При этом новый X7 не кажется просто удлинённым «Икс-пятым», а буквально стоит особняком.

Оправдано ли такое долгое ожидание, насколько крут и удобен этот «BMW для всей семьи» и что особенного он может предложить при живом X5? Чтобы разобраться, мы взяли на тест самую доступную дизельную версию 30d — правда, напичканную буквально всем, что только можно заказать для X7.

– Подробнейшая текстовая версия: https://autoru.me/HJFcZ – Новые (и уже подержанные!) X7 на Авто.ру: https://autoru.me/HJFsn – Тест BMW X5 в Журнале Авто.ру: https://autoru.me/HJFu5 Целых 13 лет прожил Mercedes-Benz GLS без принципиального конкурента из Баварии, но теперь эта эпоха прошла. Что такое BMW X7 — большой кроссовер для американских семей, или же вставшая на цыпочки представительская «семёрка»? А может, всё сразу? Разбираемся с этим гигантским BMW во всех подробностях. #подробнеенекуда

Интерьер

Архитектурно и технически салоны X5 и X7 близки, как братья Коэны. И с ходу понять, что вы сидите в старшем из кроссоверов, очень сложно. Но можно: внутри X7 банально больше воздуха. Салон просторнее, посадка чуть выше, а задний ряд теряется в зеркале заднего вида. При этом обзорность чуть хуже, что неудивительно при 5151 миллиметре длины: даже больше, чем у Range Rover и GLS, и заднее стекло на таком расстоянии превращается почти что в амбразуру. Материалы отделки — либо качественные и мягкие, либо суперкачественные, фактурные и контрастные: глаз радуется.

Спереди салон даже не пытается казаться самобытным и отличаться от X5. Впрочем, к чему отличия, если и так хорош?
Передние кресла точь-в-точь как у X5. Уже в базе они спрофилированы так, чтобы удобно и надёжно держать ваше тело. Регулировок хватит всем, всегда и по всем направлениям (включая подколенную зону). А если необходимо (вдруг) меньше боковой поддержки, есть такие, как у нас, опциональные антиспортивные сиденья (97 800 ₽) для более комфортной езды
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Спереди салон даже не пытается казаться самобытным и отличаться от X5. Впрочем, к чему отличия, если и так хорош?

Практичность

Три полноценных ряда кресел и место для багажа. Такого с BMW ещё не случалось, но X7 — бескомпромиссно семиместный уже в базовых версиях. При этом за доплату можно искусственно выселить одного из пассажиров, заказав два раздельных кресла среднего ряда. Материалы отделки и внимание к деталям не скисают по пути от передних к задним креслам, а наличие обитаемой галёрки совершенно не сказывается на форме грузового отсека: пол будет ровным. 

Не переживайте, в базе у X7 привычный диван. А такой двухместный средний ряд — опция за 72&nbsp;400 ₽. Каждое из раздельных кресел — с электрорегулировками, индивидуальными подлокотниками и подушечками для головы
Кстати, если вы закажете цельный диван, электроприводы никуда не исчезнут. Да и центральный подлокотник там удобнее, потому что шире. Чего хотелось бы, так это быстроты от моторчиков: регулировки медлительны
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Не переживайте, в базе у X7 привычный диван. А такой двухместный средний ряд — опция за 72 400 ₽. Каждое из раздельных кресел — с электрорегулировками, индивидуальными подлокотниками и подушечками для головы

Техника

Разумеется, здесь снова не уйти от упоминаний X5: конструктивно два кроссовера предельно близки. И там, и тут — модульная архитектура CLAR с алюминиевыми компонентами. Подвеска «икс-седьмого» такая же независимая, с пятирычажной схемой сзади и двухрычажной — спереди. Опционально все четыре колеса могут поворачивать.

Под капотом X7 сплошь трёхлитровые «шестёрки» общей алюминиевой конструкции: бензиновые и дизельные. Базовая для нашего рынка версия 30d — как раз на солярке: её мощность составляет приемлемые для налога 249 лошадиных сил. Промежуточный вариант — бензиновый 40i на 340 сил. А за максимальной отдачей придётся снова вернуться к дизелю, четырёхнаддувному M50d в 400 лошадей и 760 ньютон-метров. Привод и там, и там, и там — полный, xDrive.

Вообще для X7 существует вариант с 4,4-литровым V8, как у X5, но... Такая версия для России не сертифицирована: невыгодно.

Для X7 не предложено пружинной подвески. А пневматика с однокамерными баллонами отличается от «Икс-пятого» настройками и рядом компонентов. Но конструктивно машины очень близки
Пока что самый популярный у нас X7 — топовый M50d. И «М» в индексе неспроста. По умолчанию такой кроссовер идёт в пакете M Sport с более цепкими тормозами, зажатой подвеской и электронноуправляемым дифференциалом сзади.
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Для X7 не предложено пружинной подвески. А пневматика с однокамерными баллонами отличается от «Икс-пятого» настройками и рядом компонентов. Но конструктивно машины очень близки

Езда

Большинству семьевозов в классе BMW X7 противопоставляет рулёжку и драйв. Да, это не анемичная вальяжная баржа вроде Range Rover, Chevy Traverse или даже Escalade. В сравнении с ними это — X5 «на массе».

Но если сравнить езду на X7 с самим «икс-пятым», то выяснится, что машины чуть ли не в корне разные. Да, тут 40 процентов общих компонентов. Да, есть адаптивное шасси со спорт-режимом, опциональные М-тормоза и опциональные же активные стабилизаторы. И да, мотор с коробкой ладят как наводчик с заряжающим: ноль нареканий.

Но 2,5 тонны и гигантские габариты ничем не скроешь: на фоне юркого и крепко сбитого пятого «икса» этот кроссовер по-семейному уравновешен, вальяжен и размашист. Удивительно, что мы говорим о BMW. И удивительно, что нам нравится такое поведение машины. Нравится настолько, что большинство M-прибамбасов мы бы оставили без внимания, ограничившись в лучшем случае обвесом.

Ни гигантские 22-дюймовые колёса, ни активные стабилизаторы, ни тем более мощный мотор здесь ни к чему. А вот на подруливающую заднюю ось, напротив, не жалко спустить лишние 106 400 ₽. Не ради чудес на виражах, а чтобы добавить манёвренности внушительному телу большого «бумера». И меньше стесняться и без того стеснённых проездов.

А главная черта X7 – потрясающий, почти что абсолютный комфорт. Да-да, даже на больших и тяжёлых дисках. Кроссовер умеет «левитировать» даже над совсем не идеальными дорогами, растворяя в подвеске неровности от мала до велика. И даже на острых препятствиях, обычно смущающих «пневмы», BMW не теряет самообладания. Добавьте к этому совершенно непробиваемую шумоизоляцию – и получите один из самых безмятежных способов перемещения в пространстве. 

Оснащение

Цены на BMW X7 начинаются с 5 930 000 ₽. За эту сумму вы получите базовый (как у нас на тесте) 249-сильный дизель, полный привод xDrive, а также плюшки вроде четырёхзонного климат-контроля, светодиодной оптики, мультимедиа на BMW OS 7.0 и электроприводов передних сидений и багажника. Задний ряд, цельный средний диван для трёх пассажиров и тотальная тишина, обеспеченная в том числе звукоизолирующими стёклами по кругу, также не потребуют ни копейки сверху.

А вот за доплату в 170 000 ₽ можно освободиться от дизельных чар и позволить единственную пока в гамме бензиновую версию 40i в 340 лошадиных сил, которая почти на секунду быстрее дизельной в старте к первой сотне (6,1 против 7 с).

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И, наконец, топовый 400-сильный BMW X7 снова будет дизельным. Зато каким: 400 лошадей, 5,4 секунды до сотни! Правда, всё это потребует дополнительных 1 690 000 ₽. И да, о цифре в 7 620 000 рублей мы говорим лишь как о базовой. Стоит пробежаться по конфигуратору, чтобы понять, что психологическая отметка в девять миллионов — не такая уж недостижимая для X7.

Например, наш автомобиль, пусть и в начальной версии 30d xDrive, за счёт дополнительных опций стоит 8 628 700 рублей. И чтобы понять, где растворилась эта сумма, приведём лишь несколько визуально различимых опций.

Несъёмные сенсорные мониторы в спинках передних сидений — 221 400 ₽. Здесь доступны навигация, аудио-видео, виджеты (например, погода) и вспомогательные функции вроде выбора фоновой подсветки. Но ничего сверхъестественного.
Вставки из узорчатого ясеня — 51 000 ₽
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Несъёмные сенсорные мониторы в спинках передних сидений — 221 400 ₽. Здесь доступны навигация, аудио-видео, виджеты (например, погода) и вспомогательные функции вроде выбора фоновой подсветки. Но ничего сверхъестественного.

И это — повторимся — лишь часть из того, чем можно нафаршировать ваш X7 при большом желании и бюджете. Мы не упомянули такие штуки, как цветной проекционный дисплей, массаж кресел, арома-пакет Ambient Air с ионизацией, управление пятой дверью взмахом ноги, система ночного видения с распознаванием объектов и дальнобойностью в 300 метров — и ещё много чего. Словом, спасение утопающего в конфигураторе BMW — дело рук самого утопающего.

Конкуренты

<h3>Mercedes-Benz GLS</h3> Прямой соперник для нового X7 ждал поединка целых 13 лет. И совсем недавно полностью обновился. Кто кого — узнаем попозже, а пока напомним, что базовые версии GLS (330-сильный дизельный 400 d Premium) начинаются с 6 900 000 ₽. Альтернатива солярке пока одна-единственная: 367-сильный GLS 450. Базовый вариант Premium Plus оценён в 7 100 000 ₽. Самые крутые комплектации First Class вне зависимости от мотора стоят одинаково: от 8 800 000 ₽
<h3>Audi Q7</h3> Самый большой Audi недавно пережил обновление, но как минимум до 2020 года у нас будет продаваться дорестайлинговый вариант. Который тоже бывает семиместным. Цены на базовый Q7 в 252-сильной бензиновой версии 45 TFSI начинаются с 3 995 000 ₽. «Средний» дизельный вариант в 249 сил называется 45 TDI и оценивается минимум <nobr>в 4 570 000 ₽,</nobr> а наиболее мощная старшая версия 55 TFSI (333 л.с.) укладывается в диапазон от <nobr>4 750 000</nobr> до 5 405 000 ₽
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Mercedes-Benz GLS

Прямой соперник для нового X7 ждал поединка целых 13 лет. И совсем недавно полностью обновился. Кто кого — узнаем попозже, а пока напомним, что базовые версии GLS (330-сильный дизельный 400 d Premium) начинаются с 6 900 000 ₽. Альтернатива солярке пока одна-единственная: 367-сильный GLS 450. Базовый вариант Premium Plus оценён в 7 100 000 ₽. Самые крутые комплектации First Class вне зависимости от мотора стоят одинаково: от 8 800 000 ₽

Вывод

Признаем, такого с BMW ещё не было. X7 вовсе не более крупная версия «икс-пятого», а полноценный, самостоятельный кроссовер, со своим телом, характером и имиджем. И пусть статус самого вальяжного, мягкого и наименее драйверского из всех BMW будет ему комплиментом: за рулём X7 расслабляешься и получаешь удовольствие другого рода.

Чем занимались баварцы все эти годы? Выжидали, выбирая подходящий момент для удара. Сегодня премиальный семиместный кроссовер — уже не мастодонт для адвоката-семьянина из Нового Света. Это — статус-кар и китч-мобиль, способный очаровать не менее обеспеченного покупателя с Востока. И где-то между ними — мы с вами. Наконец-то созревшие отдать деньги за бумер круче, чем X5.

Оценка: 5/5

Хорошо
  • — Комфорт и тишина
  • — Премиум от хвоста до пяток
  • — Уровень оснащения
  • — Управляемость
  • — Отличный дуэт мотор-трансмиссия
  • — Обитаемый задний ряд
Плохо
  • — Лицо, к которому нужно привыкнуть
  • — Чрезмерная «мерседесистость» в профиль
  • — Неспортивная рулёжка со спорт-пакетом
  • — Медлительные электроприводы кресел

Ну, и кто тут — главный соперник для X7?

BMW X7 на Авто.ру

Характеристики BMW X7 I (G07)

  • Комплектация

    30d 3.0d AT (249 л.с.) 4WD

  • Двигатель

    3.0 / 249 л.с / дизель

  • Коробка передач

    Автоматическая

  • Привод

    Полный

  • Кузов

    Внедорожник 5 дв.

  • Расход топлива

    7.3

  • Разгон до 100 км/ч

    7

  • Цена, ₽

    5 930 000
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