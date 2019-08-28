Новый BMW X6 превратили в чёрную дыру

Вещество Vantablack, созданное ещё в 2014 году, состоит из угле­родных нано­трубок длиной от 14 до 50 микро­метров и диаметром 20 нано­метров – это в 5000 раз тоньше чело­веческого волоса. Покрытие поглощает свет так активно, что на нём даже не отобра­жается луч от лазерной указки. Для автомо­билей вещество в чистом виде не подходит, так как материал недо­статочно устойчив к внешним воздей­ствиям.

Для BMW X6 использовали новую версию покрытия под назва­нием VBx2, которая отражает один процент света, поэтому некоторые линии кузова купе-кроссовера всё же можно разглядеть, например выштам­повку над дверными ручками. Как и обычная краска, Vantablack наносится методом распыления.