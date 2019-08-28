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Новый BMW X6 превратили в чёрную дыру

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Николай Андреев

Компания BMW выкрасила кроссовер X6 третьего поколения нано­структур­ным покрытием Vantablack, которое поглощает почти весь попада­ющий на него свет – до 99,965 процента. Уникальный прото­тип, построен­ный в един­ствен­ном экземп­ляре, покажут на авто­салоне во Франк­фурте 10 сентября.

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  • Вещество Vantablack, созданное ещё в 2014 году, состоит из угле­родных нано­трубок длиной от 14 до 50 микро­метров и диаметром 20 нано­метров – это в 5000 раз тоньше чело­веческого волоса. Покрытие поглощает свет так активно, что на нём даже не отобра­жается луч от лазерной указки. Для автомо­билей вещество в чистом виде не подходит, так как материал недо­статочно устойчив к внешним воздей­ствиям.

  • Для BMW X6 использовали новую версию покрытия под назва­нием VBx2, которая отражает один процент света, поэтому некоторые линии кузова купе-кроссовера всё же можно разглядеть, например выштам­повку над дверными ручками. Как и обычная краска, Vantablack наносится методом распыления.

  • Бен Дженсен, основатель и техниче­ский директор фирмы Surrey NanoSystems (она придумала Vantablack), заявил, что уже ведётся разра­ботка покрытия для автомобилей на основе мате­риала VBx2. По его словам, это огромный техно­логи­че­ский вызов и пока рано говорить о том, когда такая краска поступит в массовое производ­ство.

На что похож поглощающий свет BMW X6?

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