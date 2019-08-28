Новый BMW X6 превратили в чёрную дыру
Николай Андреев
Компания BMW выкрасила кроссовер X6 третьего поколения наноструктурным покрытием Vantablack, которое поглощает почти весь попадающий на него свет – до 99,965 процента. Уникальный прототип, построенный в единственном экземпляре, покажут на автосалоне во Франкфурте 10 сентября.
Вещество Vantablack, созданное ещё в 2014 году, состоит из углеродных нанотрубок длиной от 14 до 50 микрометров и диаметром 20 нанометров – это в 5000 раз тоньше человеческого волоса. Покрытие поглощает свет так активно, что на нём даже не отображается луч от лазерной указки. Для автомобилей вещество в чистом виде не подходит, так как материал недостаточно устойчив к внешним воздействиям.
Для BMW X6 использовали новую версию покрытия под названием VBx2, которая отражает один процент света, поэтому некоторые линии кузова купе-кроссовера всё же можно разглядеть, например выштамповку над дверными ручками. Как и обычная краска, Vantablack наносится методом распыления.
Бен Дженсен, основатель и технический директор фирмы Surrey NanoSystems (она придумала Vantablack), заявил, что уже ведётся разработка покрытия для автомобилей на основе материала VBx2. По его словам, это огромный технологический вызов и пока рано говорить о том, когда такая краска поступит в массовое производство.