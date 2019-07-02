Новый BMW X6 рассекретили до премьеры
Николай Андреев
Официальные фотографии (правда, далеко не лучшего качества) купе-кроссовера BMW X6 третьего поколения попали в сеть до дебюта модели. Изображение опубликовало издание Autoblog.nl.
Внешность новинки выполнена в стилистике соплатформенного BMW X5. На это указывает оформление радиаторной решётки и конфигурация фар. При этом задние фонари похожи на оптику младшего купе кроссовера бренда — X4.
Следующий BMW X6 получит агрегатную базу X5. В России последний предлагается в версиях xDrive30d (трёхлитровый дизель мощностью 249 л.с.), xDrive40i
(340-сильныйбензиновый 3.0), M50d (400-сильныйдизель) и M50i (бензиновый 4.4 V8 мощностью 530 л.с.).
Когда состоится официальная премьера BMW X6 следующего поколения, пока неизвестно.