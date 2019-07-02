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Новый BMW X6 рассекретили до премьеры

Новости

Николай Андреев

Официальные фотографии (правда, далеко не лучшего качества) купе-кроссовера BMW X6 третьего поколения попали в сеть до дебюта модели. Изображение опубликовало издание Autoblog.nl.

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  • Внешность новинки выполнена в стилистике соплатформенного BMW X5. На это указывает оформление радиаторной решётки и конфигурация фар. При этом задние фонари похожи на оптику младшего купе кроссовера бренда — X4.

  • Следующий BMW X6 получит агрегатную базу X5. В России последний предлагается в версиях xDrive30d (трёхлитро­вый дизель мощ­ностью 249 л.с.), xDrive40i (340-сильный бензино­вый 3.0), M50d (400-силь­ный дизель) и M50i (бензино­вый 4.4 V8 мощ­ностью 530 л.с.).

  • Когда состоится официальная премьера BMW X6 следующего поколения, пока неизвестно.

Как вам внешность нового BMW X6?

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