Ноздри Пандоры: тест нового BMW X6

Первое поколение BMW X6 оказалось судьбоносным. Сила баварского маркетинга убедила мир, что купе-кроссоверы не странные чудики (привет, Honda Crosstour), а настоящие законодатели мод. Почему так произошло, лично мне непонятно до сих пор, но это уже и не важно. Пути назад нет, и на свет лезут всё новые существа — от Renault Arkana до Aston Martin DBX. Тем временем баварцы открывают следующий ящик Пандоры...

Наверняка вы тоже посмеялись, когда узнали, что новый X6 можно оснастить опциональной подсветкой «ноздрей», причём работающей не только во время открывания-закрывания машины (такие можно заказать и для нынешней 5 серии), но даже на ходу. Кстати, легально это вот почему: формально «ноздри» назначены фарами и зажигаются только вместе с ближним светом. Так вот, посмеяться-то мы посмеялись — но глядя на коллег, снимающих эту штуку во всех позах и ракурсах для инстаграма, я понимаю, что маркетологи BMW попали в точку.