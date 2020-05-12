BMW X6 российской сборки оказался дороже и богаче машин из США

Начальная модификация xDrive30d — это шести­цилиндровый турбодизель 3.0 мощностью 249 л.с. и восьми­ступенчатый «автомат». Кроссовер российской сборки пред­лагается в четырёх комп­лектациях по цене от 5 840 000 до 6 760 000 рублей. Версия Business Plus по сравнению с X6 из США дополнена парковочным асси­стентом с камерой заднего вида, автономным отопителем, электро­приводом двери багажника с датчиком движения под бампером, остеклением с дополни­тельной защитой от солнца и шума, а также ионизатором и аромати­затором воздуха.