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BMW X6 российской сборки оказался дороже и богаче машин из США

Новости

Николай Андреев

На калининградском «Автоторе» началось серийное производ­ство купеобразного кроссовера BMW X6 третьего поколения. Модель российской сборки доступна только в фиксиро­ванных комплектациях и в зависи­мости от двигателя, на 20 000 — 690 000 рублей дороже, чем базовые варианты, поставляемые из США.

BMW X6 M50i
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BMW X6 M50i

  • Начальная модификация xDrive30d — это шести­цилиндровый турбодизель 3.0 мощностью 249 л.с. и восьми­ступенчатый «автомат». Кроссовер российской сборки пред­лагается в четырёх комп­лектациях по цене от 5 840 000 до 6 760 000 рублей. Версия Business Plus по сравнению с X6 из США дополнена парковочным асси­стентом с камерой заднего вида, автономным отопителем, электро­приводом двери багажника с датчиком движения под бампером, остеклением с дополни­тельной защитой от солнца и шума, а также ионизатором и аромати­затором воздуха.

  • Бензиновый xDrive40i с 340-сильной «турбошестёркой» предлага­ется в двух комп­лектациях. M Sport Pure (6 300 000 рублей) оснащена 20-дюймовыми колёсами, M-обвесом и спортивной подвеской с адаптивными аморти­заторами. Версия Luxury (6 610 000 рублей) имеет пневмоподвеску, адаптивный круиз-контроль, доводчики дверей, систему кругового обзора, проекци­онный дисплей и беспроводную зарядку для смартфона.

  • Исполнение xDrive40d (турбодизель 3.0, 340 л.с.) калинин­градской сборки доступно только в комплектации M Sport Pro за 7 110 000 рублей. Она оснащается тем же, что и версии M Sport Pure и Luxury.

Также BMW X6 предлагается в модификациях M50d с 400-сильным турбодизелем 3.0 и четырьмя турбинами (от 7 030 000 рублей) и M50i с бензиновым 4.4 V8 на 530 л.с. (от 7 200 000 рублей). Такие кроссоверы поставляются только из США.

Какой BMW X6 взяли бы себе?

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