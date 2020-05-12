BMW X6 российской сборки оказался дороже и богаче машин из США
Николай Андреев
На калининградском «Автоторе» началось серийное производство купеобразного кроссовера BMW X6 третьего поколения. Модель российской сборки доступна только в фиксированных комплектациях и в зависимости от двигателя, на 20 000 — 690 000 рублей дороже, чем базовые варианты, поставляемые из США.
Начальная модификация xDrive30d — это шестицилиндровый турбодизель 3.0 мощностью 249 л.с. и восьмиступенчатый «автомат». Кроссовер российской сборки предлагается в четырёх комплектациях по цене от 5 840 000 до 6 760 000 рублей. Версия Business Plus по сравнению с X6 из США дополнена парковочным ассистентом с камерой заднего вида, автономным отопителем, электроприводом двери багажника с датчиком движения под бампером, остеклением с дополнительной защитой от солнца и шума, а также ионизатором и ароматизатором воздуха.
Бензиновый xDrive40i с 340-сильной «турбошестёркой» предлагается в двух комплектациях. M Sport Pure (6 300 000 рублей) оснащена 20-дюймовыми колёсами,
M-обвесоми спортивной подвеской с адаптивными амортизаторами. Версия Luxury (6 610 000 рублей) имеет пневмоподвеску, адаптивный круиз-контроль, доводчики дверей, систему кругового обзора, проекционный дисплей и беспроводную зарядку для смартфона.
Исполнение xDrive40d (турбодизель 3.0, 340 л.с.) калининградской сборки доступно только в комплектации M Sport Pro за 7 110 000 рублей. Она оснащается тем же, что и версии M Sport Pure и Luxury.
Также BMW X6 предлагается в модификациях M50d с 400-сильным турбодизелем 3.0 и четырьмя турбинами (от 7 030 000 рублей) и M50i с бензиновым 4.4 V8 на 530 л.с. (от 7 200 000 рублей). Такие кроссоверы поставляются только из США.