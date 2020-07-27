Раскрепощённый: подробный тест купе-кроссовера BMW X6
Михаил Цымбал
В мире, который в какой-то момент полюбил всё нестандартное — от сексуальных отношений до автомобилей, стирающих грани между классами, — рано или поздно должно было случиться и это: кто-нибудь должен был попробовать соединить два типа кузова, находящихся на противоположных полюсах автомобильного дизайна и здравого смысла. Речь про купе-кроссоверы, которые сегодня считаются продуктом таким же обыкновенным, как безглютеновый хлеб или кофе без кофеина. Но когда в 2007 году консервативная марка BMW вдруг представила Х6 первого поколения, это произвело эффект разорвавшейся бомбы.
- Широчайшая линейка двигателей
- Наконец-то яркая внешность
- Комфортное шасси
- Переусложнённый дизайн
- Не самый просторный салон
- Посредственная практичность
Как автомобиль первый BMW X6 вполне ожидаемо оказался впечатляющим — поспорить с ним по управляемости тогда не мог ни один одноклассник. Но вот внешность… Она была вызывающей (за что заслужила множество ярких метафор в обзорах автомобильных журналов, особенно британских) и чересчур консервативной одновременно. Словно обычному Х5 отрезали кусок крыши, приладили новые фонари и ещё кое-что по мелочи.
Во втором поколении Х6 ситуация особо не изменилась — это был всё ещё весьма компромиссный в визуальном плане автомобиль, который, при некотором желании, спереди можно было легко спутать с обычным «икс-пятым». Вот только стоила эта машина дороже, да и в целом была явно рассчитана на более смелую аудиторию, готовую к экспериментам.
И только теперь — с выходом Х6 третьего поколения — этот автомобиль больше не стесняется своей истинной натуры и... не имеет ничего общего с «икс-пятым». Все кузовные панели — свои и даже передние стойки тут имеют больший наклон, подчёркивая спортивный силуэт. Вызов сменился эпатажем, и полутона в оценках внешности нового X6 уже невозможны в принципе: вам либо нравятся эти раздутые светящиеся ноздри (и с десяток других неочевидных деталей), либо нет.
Нравятся или нет?
Окей! С внешностью определились — пора разобрать этот BMW X6 по косточкам и во всём остальном. Делать мы это будем на примере версии M50d с пакетом M Special, которая стоит впечатляющие 8,1 миллиона рублей без учёта дополнительных опций — и больше 9 миллионов с ними. Странно? Зато на примере именно этого автомобиля легко понять, как далеко может зайти фантазия маркетологов BMW и тех, для кого они старались.
Интерьер
Кардинальных отличий от интерьера BMW X5 здесь нет. Точнее, их вообще нет: архитектура передней панели, центральной консоли, расположение воздуховодов, кнопочек-рычажков и прочих деталей идентичны. Разница лишь в накладках на стыке тоннеля с центральной консолью, в форме ручек-подлокотников на дверях да в наборе доступных материалов и их сочетании: при желании интерьер можно «собрать» довольно яркий. И если в современных Мерседесах вы получаете
Много деталей, буйство линий, фактур и сенсоров вперемешку с физическими кнопками и крутилками. За один «хрустальный» селектор коробки передач в каком-нибудь 2138 году, думаю, можно будет выручить пару тысяч кредитов...
Практичность
Кажется немного странным рассуждать о практичности большого купеобразного кроссовера ценой от 6 до 9 миллионов рублей, но формат обязывает. Итак: колёсная база у нового Х6 на 26 миллиметров больше, чем у предыдущего, и... это почти никак не повлияло на запас места сзади. Лимузинной роскоши ждать не надо — но и тесным второй ряд не назвать: вдвоём тут удобно.
И я не понимаю, почему коллеги-журналисты жалуются на чересчур низкую крышу: с ростом 189 сантиметров и полностью выпрямленной спиной над моей макушкой остаётся пара сантиметров свободного пространства.
Техника и надёжность
BMW X6 — один из самых свежих автомобилей, построенных на глобальной платформе CLAR. Правда, по технике это почти один в один X5, у которого тут подкрутили да там поджали ради более спортивной управляемости. Как и нынешний «икс-пятый», купе-кроссовер уже в базе идёт с адаптивной пружинной подвеской, а за доплату может быть оснащён и пневмобаллонами по кругу и пакетом Offroad, добавляющим «внедорожные» режимы в настройки мехатронного шасси.
Можно заказать полноуправляемое шасси с поворотными задними колёсами, активный задний дифференциал, активные стабилизаторы с активным же рулевым редуктором — всё это доступно в качестве опций на разные модификации X6 или входит в пакеты оснащения. Ну а наш BMW X6 M50d изначально идёт с самой спортивной подвеской M Professional, которая плотнее и жёстче, чем базовая.
Да и двигатель на M50d самый необычный — трёхлитровая дизельная «шестёрка», оснащённая аж четырьмя турбинами: парой маленьких и парой побольше. Его отдача — 400 л.с. и 760 Нм момента, а с нуля до ста километров в час такой Х6 разгоняется за 5,2 секунды! Правда, ходят слухи, что уже в 2020 году этот мотор могут убрать из линейки, потому что он получился слишком сложным и для производства, и для последующего обслуживания. Да и спрос на «квадродизельные» модификации в России невысок и исчисляется в лучшем случае десятками проданных экземпляров в год.
Самые же популярные версии — дизельные 30d и 40d, которые теперь входят в новую модульную линейку с индексом B57. У них полностью алюминиевый блок, новая электроника и система охлаждения, а отличаются они тем, что у базового двигателя, который в России дефорсирован с 265 до 249 л.с., один турбонагнетатель, а у 40d (340 л.с.) — два, причём у одного из них изменяемая геометрия крыльчатки. С нуля до ста километров такие «икс-шестые» разгоняются за 6,8 и 5,5 секунды соответственно.
Бензиновых моторов у BMW X6 в России всего два. Базовый — это новая рядная «шестёрка» с индексом B58B30, которая не имеет с прежним агрегатом серии N55 практически ничего общего. Тут новый блок, другая конфигурация цилиндров, увеличенная степень сжатия и давление наддува. Такой мотор выдаёт 340 л.с. вместо 306 и разгоняет купе-кроссовер до
Ну а топовой в линейке X6 считается 4,4-литровая битурбовосьмёрка мощностью 530 л.с. (всего 4,3 секунды до сотни!), которая перед дебютом на
Однако про надёжность свежих моделей говорить пока рано. Х6 предыдущего поколения преследовали проблемы и с бензиновыми моторами, и с капризной раздаткой, которая не любила резких светофорных стартов, и с активными стабилизаторами, но с переездом на новую платформу
Езда
Первое и главное впечатление от X6 M50d — это, конечно, 400-сильный супердизель и его неожиданно острые, совсем «недизельные» реакции на акселератор даже в самом гражданском режиме электроники. На любое касание правой педали большой кроссовер незамедлительно отвечает импульсом ускорения. На мягкое нажатие — плавным, на резкое — острым рывком. Мотор этот, конечно, удивительный. Запас крутящего момента кажется нескончаемым, и доступен он в любой момент и в любых объёмах. Нужно перестроиться в городском потоке? Легко. Обогнать тихохода на узкой загородной дорожке? Проще пареной репы! А продавив акселератор на шоссе на несколько секунд, вы увидите на спидометре цифры, которые законны только на безлимитных немецких автобанах.
Правда, в городе острота реакций со временем начинает утомлять — в пробках часто хочется включить режим овоща и катить себе потихоньку. Руль тоже острый, но не резкий. На малой скорости «активная» рейка может показаться слегка ленивой, однако это даже хорошо: X6 M50d не шарахается в стороны на неровной дороге и почти не реагирует на колеи. Но стоит чуть прибавить темп, как кроссовер оживает и откликается на команды быстро и точно, но не нервно. Жаль только, что сам руль кажется слегка отстранённым, а в спортивном режиме он ещё и откровенно перетяжелён.
Азартен ли X6 на извилистых дорогах? В масштабах класса — безусловно. Полноуправляемое шасси и активные стабилизаторы заставляют большой купе-кроссовер ехать очень плоско и цепко. Но это если дорога быстрая и с пологими поворотами. В медленных связках дают о себе знать высокий центр масс и большой вес, а если перебрать со скоростью, то в первой фазе поворота «икс-шестой» сначала слегка поскользнётся мордой, а потом начнёт плавно соскальзывать наружу всеми четырьмя широченными колёсами. Добавление тяги почти не меняет характер поворачиваемости — работа активного заднего
Зато X6 M50d теперь неожиданно комфортен. Да, он пожёстче, чем машины без
Большие колёса не добавляют и акустического комфорта — на высокой скорости на шершавом асфальте в салоне становится шумнее, чем ожидаешь в такой машине. Но в целом шумоизоляция в X6 с двойными боковыми стёклами и акустическим лобовым стеклом достойная.
И пару слов о тормозах, которые здесь «по проводам». Да, нажимая на левую педаль, водитель лишь управляет датчиком, который отдаёт команду сервоприводу. Но если об этом не знать, то никаких отличий от традиционной конструкции вы не заметите. Педаль упругая и информативная, а замедлением — как в хорошем спорткаре — нужно управлять силой нажатия, а не перемещением педали. Ну и к эффективности никаких вопросов — хорошие, мощные и выносливые тормоза.
Оснащение
Путь в мир BMW X6 начинается с суммы в 5,82 миллиона рублей — столько придётся заплатить за купе-кроссовер с 249-сильным трёхлитровым дизелем в комплектации Base. Правда, оснащение у такой машины будет не сказать чтобы совсем бедное: 19-дюймовые колёса, лазерные фары, спортивные руль и сиденья с электрорегулировками, большая мультимедийка и базовая музыкальная система. Но никаких дополнительных опций для этой комплектациии не предусмотрено — свобода выбора появляется со следующей комплектации Business Plus, которая дороже всего на 20 тысяч рублей (и уже оснащёна акустическим пакетом остекления и ассистентом парковки). К этой версии можно добавить, например, полноуправляемое шасси за 100 с небольшим тысяч рублей, панорамную крышу за 238 тысяч, обогрев передних и задних сидений всего за 34 тысячи и так далее.
Всего для базового дизеля доступны 7 комплектаций, кроме топовой M Special, которая положена только версиям M50d или M50i с 530-сильной «восьмёркой» — они стоят 8,12 или 8,29 миллиона рублей соответственно. Но и эти цены не стоит считать окончательными — каждую из версий можно дополнительно оснастить опциями на многие сотни тысяч рублей (например, музыкой Bowers & Wilkins за 380 тысяч или крохотным карбоновым спойлером за 84 тысячи). В общем, если нажать все галочки в конфигураторе, то цена BMW X6 с любым из топ-моторов легко перевалит за отметку в 10 миллионов рублей!
Самый доступный бензиновый кроссовер в версии xDrive40i Base с 340-сильным мотором стоит 5,92 миллиона рублей, и оснащён он будет точно так же, как базовый дизель. Дополнительными пакетами эту сумму легко довести почти до 7 миллионов рублей, а с отметки в 7,2 миллиона уже можно присмотреться к Х6 с двигателем V8, который в базовой версии щеголяет
О мощных дизелях в версиях xDrive40d и M50d можно мечтать, имея на счету сумму в 6,44 или 7,03 миллиона рублей. Правда, выбор пакетов оснащения у этих модификаций ограничен — например, за 550 тысяч к версии 40d можно добавить пакет M Sport Pro, а дальше придётся обращаться к конфигуратору. У топового дизеля вообще есть либо базовая комплектация за те самые 7 миллионов, либо сразу комплектация M Special за 8,12 миллиона.
Конкуренты
Прочитав предыдущие несколько абзацев, вы наверняка решите, что BMW X6 — это очень. дорогой. автомобиль. И с этим сложно не согласиться. Однако конкуренты баварского купе-кроссовера тоже отнюдь не дешёвые!
Выводы
Выносить потребительский вердикт самому необычному автомобилю в линейке BMW сложно. Не думаю, что X6 покупают исходя из рациональных «плюсов и минусов» — для прагматиков есть «обычный» Х5. А купе-кроссовер был и остаётся вызовом всему обычному и традиционному. И новый BMW X6 с этой задачей справляется ещё лучше, чем его предшественники.
При этом и как автомобиль «икс-шесть» стал заметно лучше. Он комфортен даже на самом жёстком варианте подвески, отлично рулится, оснащается самыми современными моторами и самой продвинутой электроникой, доступными на автомобилях BMW, а его салон больше не вызывает сожалений о том, что
BMW X6 или кто-нибудь из конкурентов?
КомплектацияM50d 3.0d AT (400 л.с.) 4WD
Двигатель3.0 / 400 л.с / дизель
Коробка передачАвтоматическая
ПриводПолный
КузовВнедорожник 5 дв.
Расход топлива7.2
Разгон до 100 км/ч5.2
Цена, ₽8 120 000