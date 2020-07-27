Раскрепощённый: подробный тест купе-кроссовера BMW X6

Во втором поколении Х6 ситуация особо не изменилась — это был всё ещё весьма ком­промис­сный в визуальном плане авто­мобиль, который, при некотором желании, спереди можно было легко спутать с обычным «икс-пятым». Вот только стоила эта машина дороже, да и в целом была явно рас­считана на более смелую аудиторию, готовую к экспериментам.

И только теперь — с выходом Х6 третьего поколения — этот авто­мобиль больше не стесняется своей истинной натуры и... не имеет ничего общего с «икс-пятым». Все кузовные панели — свои и даже передние стойки тут имеют больший наклон, подчёрки­вая спортивный силуэт. Вызов сменился эпатажем, и полутона в оценках внешности нового X6 уже невозможны в принципе: вам либо нравятся эти раздутые светя­щиеся ноздри (и с десяток других неоче­видных деталей), либо нет.