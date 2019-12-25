В России попали под отзыв 19 тысяч кроссоверов BMW
Николай Андреев
Росстандарт объявил об отзыве 19 087 кроссоверов BMW из-за креплений Isofix. Под отзывную кампанию попали модели X5, X5 M, X6 и X6 M, проданные в России с сентября 2017 года по настоящее время.
Обнаружено, что при использовании детских сидений с креплениями Isofix и дополнительными подпорками, устанавливаемыми на пол в салоне, от усталости могут разрушиться удерживающие скобы Isofix. Из-за этого детские кресла будут закреплены ненадёжно.
На отзываемых автомобилях к удерживающей скобе крепления Isofix приварят промежуточную вставку для увеличения надёжности конструкции. Ремонт для владельцев кроссоверов проведут бесплатно.
Проверить, попадает ли ваш автомобиль под отзыв, можно при помощи сервиса «Отзывные кампании», разработанного Авто.ру совместно с Росстандартом. Для просмотра информации о машине нужно ввести государственный номер или VIN-код. Также есть возможность бесплатно подписаться на оповещения о начале новых отзывных кампаний для вашего автомобиля, которые будут приходить на указанную электронную почту.