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В России попали под отзыв 19 тысяч кроссоверов BMW

Новости

Николай Андреев

Росстандарт объявил об отзыве 19 087 кроссоверов BMW из-за креплений Isofix. Под отзывную кампанию попали модели X5, X5 M, X6 и X6 M, проданные в России с сентября 2017 года по настоящее время.

BMW X5
BMW X6
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BMW X5

  • Обнаружено, что при использовании детских сидений с креплениями Isofix и дополни­тельными подпорками, устанав­ливаемыми на пол в салоне, от усталости могут разрушиться удержи­вающие скобы Isofix. Из-за этого детские кресла будут закреплены ненадёжно.

  • На отзываемых автомобилях к удерживающей скобе крепления Isofix приварят проме­жуточную вставку для увеличения надёж­ности конструкции. Ремонт для владельцев кроссоверов проведут бесплатно.

Проверить, попадает ли ваш автомобиль под отзыв, можно при помощи сервиса «Отзывные кампании», разработан­ного Авто.ру совместно с Росстандартом. Для просмотра информации о машине нужно ввести государ­ственный номер или VIN-код. Также есть возможность бесплатно подписаться на оповещения о начале новых отзывных кампаний для вашего автомобиля, которые будут приходить на указанную электронную почту.

Ваш автомобиль попадал под отзывные кампании?

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