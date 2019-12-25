В России попали под отзыв 19 тысяч кроссоверов BMW

Обнаружено, что при использовании детских сидений с креплениями Isofix и дополни­тельными подпорками, устанав­ливаемыми на пол в салоне, от усталости могут разрушиться удержи­вающие скобы Isofix. Из-за этого детские кресла будут закреплены ненадёжно.

На отзываемых автомобилях к удерживающей скобе крепления Isofix приварят проме­жуточную вставку для увеличения надёж­ности конструкции. Ремонт для владельцев кроссоверов проведут бесплатно.

Проверить, попадает ли ваш автомобиль под отзыв, можно при помощи сервиса «Отзывные кампании», разработан­ного Авто.ру совместно с Росстандартом. Для просмотра информации о машине нужно ввести государ­ственный номер или VIN-код. Также есть возможность бесплатно подписаться на оповещения о начале новых отзывных кампаний для вашего автомобиля, которые будут приходить на указанную электронную почту.