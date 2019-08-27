Новый BMW X5 стал пуленепробиваемым

BMW X5 бронирован по стандарту VR6. Это означает, что внедо­рожник защищён от выстрелов из автомата Калаш­никова пулями калибра 7,62 мм, от взрыва ручной гранаты DM51 под днищем, а также от подрыва 15 кило­граммов тротила на рас­стоянии четырёх метров от автомобиля.

X5 получил алюминиевые панели на днище, а также пластины из высоко­прочной стали в дверях и крыше. Толщина пуле­непро­биваемых стёкол — 33 милли­метра. Опцио­нально предлага­ется дополни­тельная защита снизу, обеспечи­вающая заслон от мощной гранаты HG85, и на крыше, которая выдержи­вает взрыв 200 граммов взрыв­чатки C4, установ­ленной дронами.

В салоне стоит перегородка с брони­рованным стеклом между вторым рядом и багаж­ником, а под полом — топливный бак со специ­альным покрытием от воз­гораний. Также усилены 20-дюймовые шины, тормозная система и пружин­ная подвеска (пневмати­ческая не предлага­ется по соображе­ниям безопас­ности). С помощью кнопок, расположен­ных в под­стакан­никах, можно управ­лять сиреной, мигалками и громкой связью.