Новый BMW X5 стал пуленепробиваемым
Николай Андреев
Компания BMW представила заводскую бронированную версию X5 четвёртого поколения под названием Protection VR6. Такой кроссовер способен выдержать нападение с применением автоматов и взрывчатки.
BMW X5 бронирован по стандарту VR6. Это означает, что внедорожник защищён от выстрелов из автомата Калашникова пулями калибра 7,62 мм, от взрыва ручной гранаты DM51 под днищем, а также от подрыва 15 килограммов тротила на расстоянии четырёх метров от автомобиля.
X5 получил алюминиевые панели на днище, а также пластины из высокопрочной стали в дверях и крыше. Толщина пуленепробиваемых стёкол — 33 миллиметра. Опционально предлагается дополнительная защита снизу, обеспечивающая заслон от мощной гранаты HG85, и на крыше, которая выдерживает взрыв 200 граммов взрывчатки C4, установленной дронами.
В салоне стоит перегородка с бронированным стеклом между вторым рядом и багажником, а под полом — топливный бак со специальным покрытием от возгораний. Также усилены 20-дюймовые шины, тормозная система и пружинная подвеска (пневматическая не предлагается по соображениям безопасности). С помощью кнопок, расположенных в подстаканниках, можно управлять сиреной, мигалками и громкой связью.
X5 Protection VR6 предлагается только с 530-сильным бензиновым 4,4-литровым V8. Разгон до «сотни» у броневика занимает 5,9 секунды (на 1,6 секунды медленнее стандартного кроссовера), а максимальная скорость составляет
210 км/ч(вместо 250 км/ч).
В продаже BMW X5 Protection VR6 появится в 2020 году. Модель будут собирать в США вместе с стандартными кроссоверами, а дооснащать её бронёй и специальными устройствами планируется в Мексике.