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Новый BMW X5 стал пуленепробиваемым

Новости

Николай Андреев

Компания BMW представила заводскую брони­рован­ную версию X5 четвёртого поколе­ния под названием Protection VR6. Такой кроссо­вер способен выдержать нападе­ние с примене­нием автоматов и взрывчатки.

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  • BMW X5 бронирован по стандарту VR6. Это означает, что внедо­рожник защищён от выстрелов из автомата Калаш­никова пулями калибра 7,62 мм, от взрыва ручной гранаты DM51 под днищем, а также от подрыва 15 кило­граммов тротила на рас­стоянии четырёх метров от автомобиля.

  • X5 получил алюминиевые панели на днище, а также пластины из высоко­прочной стали в дверях и крыше. Толщина пуле­непро­биваемых стёкол — 33 милли­метра. Опцио­нально предлага­ется дополни­тельная защита снизу, обеспечи­вающая заслон от мощной гранаты HG85, и на крыше, которая выдержи­вает взрыв 200 граммов взрыв­чатки C4, установ­ленной дронами. 

  • В салоне стоит перегородка с брони­рованным стеклом между вторым рядом и багаж­ником, а под полом — топливный бак со специ­альным покрытием от воз­гораний. Также усилены 20-дюймовые шины, тормозная система и пружин­ная подвеска (пневмати­ческая не предлага­ется по соображе­ниям безопас­ности). С помощью кнопок, расположен­ных в под­стакан­никах, можно управ­лять сиреной, мигалками и громкой связью.

  • X5 Protection VR6 предлага­ется только с 530-сильным бензино­вым 4,4-литровым V8. Разгон до «сотни» у броневика занимает 5,9 секунды (на 1,6 секунды медлен­нее стандарт­ного кроссовера), а макси­мальная скорость составляет 210 км/ч (вместо 250 км/ч).

В продаже BMW X5 Protection VR6 появится в 2020 году. Модель будут собирать в США вместе с стандарт­ными кроссоверами, а до­оснащать её бронёй и специ­альными устрой­ствами плани­руется в Мексике.

Сможете отличить бронированный X5 от обычного?

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