Бронированному BMW X5 устроили гонку против пули

BMW X5 Protection VR6 защищён от выстрелов из автомата Калаш­никова пулями калибра 7,62 мм, взрыва ручной гранаты DM51 под днищем и подрыва 15 килограммов тротила на расстоянии четырёх метров от машины. Кроссовер с 530-сильным бензино­вым 4.4 V8 разгоняется до «сотни» за 5,9 секунды, а максимальная скорость составляет 210 км/ч.