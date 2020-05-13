Бронированному BMW X5 устроили гонку против пули

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Новый BMW X5 стал пуленепробиваемым
ОСАГО подорожает для нарушителей ПДД
Николай Андреев
Компания BMW создала ролик про X5 Protection VR6, в котором бронированный кроссовер соревнуется по скорости с пулей. Рекламу пуленепробиваемых автомобилей снимают нечасто, и баварская фирма решила подойти к съёмке с размахом.
BMW X5 Protection VR6 защищён от выстрелов из автомата Калашникова пулями калибра 7,62 мм, взрыва ручной гранаты DM51 под днищем и подрыва 15 килограммов тротила на расстоянии четырёх метров от машины. Кроссовер с 530-сильным бензиновым 4.4 V8 разгоняется до «сотни» за 5,9 секунды, а максимальная скорость составляет 210 км/ч.