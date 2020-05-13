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Бронированному BMW X5 устроили гонку против пули

Новости

Николай Андреев

Компания BMW создала ролик про X5 Protection VR6, в котором бронированный кроссовер соревнуется по скорости с пулей. Рекламу пуленепробиваемых автомобилей снимают нечасто, и баварская фирма решила подойти к съёмке с размахом.

BMW X5 Protection VR6 защищён от выстрелов из автомата Калаш­никова пулями калибра 7,62 мм, взрыва ручной гранаты DM51 под днищем и подрыва 15 килограммов тротила на расстоянии четырёх метров от машины. Кроссовер с 530-сильным бензино­вым 4.4 V8 разгоняется до «сотни» за 5,9 секунды, а максимальная скорость составляет 210 км/ч.

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