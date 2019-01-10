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13 фактов о новом BMW X5, которые вы не знали

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Михаил Цымбал

BMW X5 – один из самых желанных автомобилей в своём классе в России. Даже в конце своей рыночной жизни парочка X5/X6 семейства F15/F16 продавалась на треть лучше Mercedes-Benz GLE и почти втрое лучше, чем Audi Q7 (8700 автомобилей против 6100 и 3700 соответственно). 

В конце прошлого года в России появился BMW X5 нового поколения – G05, на котором мы уже поездили и готовы рассказать главные факты и первые впечатления о кроссовере, который имеет все шансы стать ещё успешнее, чем его предшественник.

BMW X5 на Авто.ру: https://autoru.me/EWa2Z Отзывы владельцев BMW X5: https://autoru.me/EWa2g Авто.ру съездил на презентацию нового BMW X5 и рассказывает 13 фактов про машину нового поколения (G05), о которых вы, скорее всего, не слышали! #bmw #x5 #suv • Подписывайтесь на наш канал - https://www.youtube.com/user/AutoRuTv • Самые интересные обзоры и тест-драйвы BMW тут https://www.youtube.com/playlist?list=PLB588ZZtekcZzJ9iIFyLUW2YJyRyXNZGm • Больше всего объявлений BMW X5 тут - https://auto.ru/cars/bmw/x5/all/ • Узнавай первым о новинках автопрома в Telergam - https://t.me/carsnosleep • В Fb – https://www.facebook.com/auto.ru • В Vk – https://vk.com/autoru_news • В twitter – https://twitter.com/autoru • В Instagram - https://www.instagram.com/auto.ru_official/

Факт #1: У него платформа от «семёрки»

«Икс-пятый» последним из больших ВMW переехал на модульную архитектуру CLAR, на которой уже построены нынешние «пятерки», «семерки», кроссоверы Х3 и Х4, а также новейшая BMW 3 серии. Это означает, что теперь Х5 щеголяет не только адаптивными амортизаторами в базовой комплектации и опциональным активным задним стабилизатором, но и может оснащаться полноуправляемым шасси с поворотными задними колёсами. 

А ещё у него...

Факт #2: «Пневма» здорового человека

Вот оно – главное преимущество переезда BMW X5 на платформу CLAR – полноценная пневмоподвеска всех четырёх колёс! Помните, у машины предыдущих двух поколений пневма была только сзади, и только самый первый X5 в кузове E53 щеголял пневматической подвеской по кругу. На G05 инженеры BMW вернулись к истокам.

Базовый дорожный просвет у машин на пружинах и на пневме одинаковый – 214 миллиметров, но при выезде на плохую дорогу на машинах с пневматической подвеской его можно увеличить на 4 сантиметра. А если электроника почувствует, что машина цепляет днищем неровности или застряла, то кузов поднимется на дополнительные 3 сантиметра – до весьма внушительных 284 миллиметров!

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А ещё она умеет выборочно менять давление в системе, – например, чтобы снизить нагрузку на спускающее колесо на пути в шиномонтаж, или наоборот – помочь вывешенному на бездорожье колесу дотянуться до твердого покрытия. И это тоже неспроста, ведь...


Факт #3: Х5 больше не паркетник!

Новый «икс-пятый» не просто не боится бездорожья – при покупке можно даже заказать особый внедорожный пакет! В него входит пневматическая подвеска, защитный обвес кузова, дополнительная защита днища и задний дифференциал с электронной блокировкой. Этот узел позаимствован у машин линейки M Performance, но перенастроен под бездорожье вместо покорения асфальтовых серпантинов и автобанов.

Плюс, на Х5 с внедорожным пакетом будет ещё и четыре дополнительных режима мехатронного шасси – Песок, Камни, Гравий и Снег. А также ассистент спуска с горы с возможностью регулировки скорости движения.

Факт #4: Тормоза по проводам

Неожиданно, но именно новый «икс-пятый» стал первой серийной моделью BMW, у которой больше нет физической связи между педалью тормоза и исполнительным гидроконтуром тормозной системы! Усилие на педали имитирует электромоторчик, а ещё один сервопривод управляет штоком главного тормозного цилиндра. Поэтому теперь, нажимая на педаль тормоза, водитель лишь дает соответствующую команду электронике, а та уже самостоятельно управляет механизмами.

Говорят, это сделано для комфорта – чтобы водитель не чувствовал момента срабатывания АБС, но на самом деле – это ещё один шажок в сторону автономных автомобилей. И тестируют эту штуку именно на X5.

Но пока автомобилем управляет водитель, ему будет слегка не хватать информативности привода, из-за чего дозировать замедление – особенно поначалу – приходится более тщательно, чем хотелось бы. 

Впрочем, к этой особенности привыкаешь быстро и уже через пару часов не замечаешь ничего особенного – тормоза как тормоза.

Факт #5 У дизельного Х5 колонки... под бампером

Один из четырёх моторов, анонсированных для нового X5 на старте продаж – это трёхлитровый дизель с четырьмя (!) турбонагнетателями, который выдаёт 400 лошадиных сил и 760 Ньютон-метров крутящего момента. Едет он неплохо – 5,2 секунды до сотни – но звучит по-дизельному пресновато. Поэтому версия индексом M50d получила систему усиления звука двигателя через динамики, установленные в заднем бампере, которые создают нужный звуковой антураж снаружи автомобиля. 

На базовом трёхлитровом дизеле, который в России будет развивать 249 лошадиных сил, звук тоже усиливается через динамики, но только в салоне.

Ещё в гамме – два бензиновых мотора. Первый – рядная «шестерка» версии xDrive40i из новой модульной линейки, которая выдает 340 лошадиных сил и 450 Ньютон-метров момента. Этот мотор разгоняет «икс-пятый» до сотни за достойные пять с половиной секунд, отлично тянет снизу доверху и весьма недурно звучит.

Второй двигатель – это модернизированная битурбированная восьмерка «четыре и четыре» литра, у которой основательно переделали всю систему охлаждения и турбонаддув. Её мощность составляет 462 лошадиные силы и в Россию такие машины прибыли одновременно со всеми остальными агрегатами, хотя на первом тесте в Америке его не показали. Да и в Европе самый мощный BMW X5 продавать не будут.

Факт #6: Он мягкий, но...

С переходом на новую платформу и пневмоподвеску Х5 поехал с недоступным в прошлом комфортом. Мелочевку этот большой кроссовер почти не замечает, а по разбитой дороге едет невозмутимо – плотно и упруго.

Не очень любит новый Икс-пятый лишь ямы с острыми краями и жесткие стыки. Но тут важную роль играет размерность колес – на 21-дюймовых кроссовер кажется жестковатым, но на покрышках потолще комфорта будет на порядок больше. Вот только самые маленькие колеса теперь как минимум 18-дюймовые, а самые большие – аж 22-дюймовые!

Плохо, что драйва в характере Х5 теперь поменьше. Устойчивость в поворотах и подвижность кроссовера с полноуправляемым шасси по-прежнему впечатляют, но руль кажется слегка отстраненным, да и азарта в повадках «икса» слегка поубавилось. 

С другой стороны, он всё равно остаётся едва ли не самым спортивным в классе (поспорить с ним тут может лишь свежий Porsche Cayenne), а потери в азарте кажутся незначительными на фоне прибавки в комфорте.

К тому же, это лишь самые первые впечатления, которые требуют проверки уже на российских дорогах.

Факт #7: У него (не)красивая приборка

Вот оно – самое обсуждаемое новшество «икс-пятого» – цифровая приборная панель. Экраны вместо настоящих приборов в BMW используют уже не первый год, но новый кроссовер стал первой машиной, где круглые шкалы сменили футуристичные многоугольники. Вслед за ним уже представлены «восьмерка», Z4, новая «трёшка» и обновлённая «семёрка», но все шишки достались именно X5.

Дизайн и правда вышел спорным, а оформление приборки поменять нельзя – при смене режимов меняются лишь цвета интерфейса и количество отображаемых данных. Набор данных, которые видны внутри шкал, можно набирать вручную – для этого дизайнеры придумали пять базовых виджетов, а непривычность считывания информации с приборки компенсирует отличный проекционный дисплей, сочный и чёткий.

Сам экран цифровой приборки имеет отличное разрешение и вживую выглядит лучше, чем на фотографиях, но на вопрос о других вариантах оформления сотрудники BMW отвечают расплывчато – «пока, мол, не планируем».

Факт #8: Он обновляется по воздуху, как смартфон

Мультимедийная система нового X5 – тоже новая, версии 7.0. Теперь её называют BMW OS, а никакой не iDrive. Изменилась даже базовая логика: слева теперь фиксированный набор базовых пунктов меню, а интерфейс больше напоминает операционку для планшета – с несколькими горизонтальными экранами с расположенными на них виджетами, расставлять которые можно на свой вкус.

Но главное – теперь операционная система обновляется по воздуху, через собственный интернет-канал. Как и любой современный смартфон, «икс-пятый» сначала загрузит апдейт и предложит выбрать время для его установки, потому что в этот момент пользоваться автомобилем не получится. Обновление занимает около 15 минут, а новые функции теперь будут появляться в автоматическом режиме по мере их разработки.

Факт #9: Он узнает тебя из тысячи

Ещё одно сходство со смартфонами – синхронизация данных через облачные сервисы. Партнёром BMW стала компания Microsoft, которая предоставляет похожие услуги ещё одной немецкой компании – Mercedes-Benz!

Владелец X5 (а в будущем – и любой другой модели BMW) получает учётную запись, к которой привязаны все его настройки, а также накопленные данные о вкусах и предпочтениях. Так что скоро можно будет пересесть в машину своего друга или в машину BMW, взятую напрокат, и загрузить любимые радиостанции, важные точки в навигационной системе и собственые настройки автомобиля.

С помощью той же технологии можно следить за своим автомобилем через приложение на смартфоне. Например – посмотреть 3D-картинку происходящего вокруг припаркованной машины с камер кругового обзора, проверить, заперта она или нет, узнать запас топлива и так далее.

Не нужен даже ключ – владельцы современных смартфонов с NFC-модулем могут открывать машину, поднося устройство к водительской двери. Но работает эта технология пока не на всех телефонах. Например, с Apple компания BMW пока не договорилась, но – наверняка – сделает это в ближайшем времени.

Факт #10: Он сам ездит задом

Крутейшая штука из мира беспилотников: новый «икс-пятый» запоминает последние 50 метров каждой поездки и затем, по команде водителя, способен задом выехать по тому же маршруту. 

Сидящему за рулем необходимо лишь включить заднюю передачу и наблюдать за происходящим волшебством, не касаясь руля и педалей.

Факт #11: Крыша на зависть «Роллс-Ройсу»

Для тех, кто пока не накопил на Rolls-Royce с его звёздным небом, в BMW придумали кое-что не менее интересное: светодиодную подсветку панорамной крыши. Крошечные светильники установлены по периметру стекла и создают 15 тысяч вариантов подсветки. Впервые такая штука появилась на топовых «семёрках», а теперь её можно заказать и на Х5 (а также на соплатформенный Х7).

Факт #12: Семь мест и электрическая шторка

И совсем чуть-чуть практичности: как и предыдущие поколения (за пределами России, правда), новый «икс-пятый» будет доступен в семиместном исполнении. Причём сиденья третьего ряда складываются и поднимаются с помощью электроприводов. В семиместной версии кроссовер оснащается другим диваном второго ряда – с электрическими регулировками по длине и наклону спинки. В пятиместной версии регулировки будут механическими.

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Ну а самая крутая штука в багажнике Х5 – это электропривод шторки багажника, которая с помощью моторчиков не просто складывается, но и прячется в отсек за спинками кресел. И почему до этого никто не додумался раньше?!

Факт #13 Всё подорожало (кэп!)

Смена поколений ожидаемо сказалась на цене BMW X5. В среднем, новый кроссовер подорожал на сумму от 350 до 600 тысяч рублей. Базовый трехлитровый дизель обойдется в 4 миллиона 590 тысяч рублей, а бензиновый три– и –ноль – на 170 тысяч дороже. Машина с бензиновым V8 стоит от 5 миллионов 440 тысяч рублей, а самая дорогая версия – это дизельная М50d, за которую придётся отдать пять с половиной миллионов рублей!

Впрочем, главный конкурент X5 в России – наисвежайший Mercedes-Benz GLE стоит ещё дороже! При этом, GLE пока можно купить только в фиксированных комплектациях и у него на первых порах не будет ни классической пневматической подвески, ни супер-крутой танцующей гидропневмы… Кажется, пора свести их вместе?

BMW X5 или кто-то из конкурентов?

Характеристики BMW X5 IV (G05)

  • Комплектация

    30d 3.0d AT (249 л.с.) 4WD

  • Двигатель

    3.0 / 249 л.с / дизель

  • Коробка передач

    Автоматическая

  • Привод

    Полный

  • Кузов

    Внедорожник 5 дв.

  • Расход топлива

    6.8

  • Разгон до 100 км/ч

    6.5

  • Цена, ₽

    4 590 000
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