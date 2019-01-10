13 фактов о новом BMW X5, которые вы не знали

«Икс-пятый» последним из больших ВMW переехал на модульную архитектуру CLAR, на которой уже построены нынешние «пятерки», «семерки», кроссоверы Х3 и Х4, а также новейшая BMW 3 серии. Это означает, что теперь Х5 щеголяет не только адаптивными амортизаторами в базовой комплектации и опциональным активным задним стабилизатором, но и может оснащаться полноуправляемым шасси с поворотными задними колёсами.

А ещё у него...