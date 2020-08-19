Комоды массового поражения: BMW X5 M против Porsche Cayenne Turbo S e-Hybrid Coupe
Михаил Конончук
— Я наберу сотню за четыре секунды!
— А я за 3,8!
— А я за 3,6!
— Да набирай…
Если настоящие суперкары уже охладели к этой грызне за десятые (точнее, переключились на разгон до двухсот), то битва суперкроссоверов как раз в самом разгаре. Кто мощнее и быстрее со светофора, тот и самый крутой, верно? В первом приближении так и есть.
Ну в самом деле, не загонять же такие шкафы на Moscow Raceway! Эти машины иррациональны по самой своей сути, а выбор между BMW за 10 миллионов, Porsche за 14 или Lamborghini за 18 сродни заказу артистов на ваш личный праздник: имея такую возможность, вы не считаете плюсы и минусы, а приглашаете либо самого любимого, либо самого модного. И уж точно вам нет дела до статей вроде этой.
Мой интерес — напротив, чисто философский: выяснить, чем за пределами очевидных «круто, дорого, валит» хороши одни из самых навороченных автомобилей современности. Ведь само понятие суперкроссовера, по идее, обозначает, что это не узконаправленная машина выходного дня, а универсальный вариант на все случаи жизни. Поэтому нет смысла зажимать себя городскими улицами, навсегда испорченными камерами. Разобравшись с базовой программой, мы выберемся на волю — туда, где M5 и Panamera уже будут чувствовать себя слегка неуютно.
Выбор типа кузова — не более чем формальность. С тем же успехом на тест могли приехать традиционный Cayenne и купеобразный X6, ведь по сути это просто галочка в конфигураторе: за скошенную крышу с вас попросят примерно столько же, сколько и за набор крутых дисков, топовую отделку салона и какой-нибудь стайлинг-пакет. Декор, только и всего.
Вся соль — в технике. И здесь взгляды двух немецких компаний на то, каким должен быть самый крутой кроссовер, серьёзно расходятся. BMW X5 M Competition — боец старой школы: он полагается исключительно на могучий 625-сильный битурбо-V8 объёмом 4,4 литра. А вот быстрейший Cayenne отныне ездит не только на бензине, но и на электричестве: версия с громоздким названием Turbo S
Конечно, есть ещё и обычный, не гибридный Cayenne Turbo — у него точно такой же четырёхлитровый V8 с двумя турбинами, за счёт отсутствия электрической начинки эта версия на три с лишним центнера легче, а впридачу ещё и на два миллиона рублей дешевле. Формально это более корректный соперник для BMW, но раз уж мы взялись сравнивать лучших из лучших, то давайте следовать этой парадигме. Тем более что только такой Porsche нашёлся в пресс-парке, и только в такой конфигурации он набирает сотню за те же 3,8 секунды, что и BMW. И это фантастически быстро.
Невозможно пресытиться тем, как эти монстры прыгают за горизонт: секунда отставания от лучших суперкаров компенсируется посадкой на уровне их крыши, и это заметно обостряет ощущения. Сильнее всего поражает Cayenne: если в батареях сохранился хоть какой-то заряд, в вашем распоряжении оказывается суммарная тяга в целых 900 Нм, солидная часть которой доступна прямо сразу, с нулевых оборотов. В режиме launch control это означает, что 2,6 тонны высоких немецких технологий исчезают с места мгновенно, словно выстрелом из рогатки. Чпоньк!
BMW X5 M берёт микроскопическую, заметную только на фоне Porsche паузу, но дальше разрывает пространство столь же неистово. И намного драматичнее: рёва и грохота на разгоне тут куда больше, чем у Кайена, хотя половина этих звуков синтезирована через колонки аудиосистемы — такая вот недобрая баварская традиция. С другой стороны, или так, или никак: современные требования по экологии и шуму заткнули горло даже многолитровым V8, и открытие заслонок на выпуске уже не спасает. Звучат оба кроссовера сдержанно, а былую ярость можно услышать только в первые несколько секунд после «холодного» пуска.
Однако тембр у Porsche всё же благороднее и богаче, а в спортивных режимах выхлоп исправно выдаёт колоритные отстрелы под сброс газа — которые, правда, почти полностью тонут в городском шуме. И вообще, на улицах обоим автомобилям тесно: как наслаждаться разгоном, если через четыре секунды он уже вне закона? Истинная прелесть таких машин раскрывается даже не на скоростных шоссе (что им эти максимально «бесплатные» 130–150 километров в час?), а на двухполосных дорогах, забитых караванами грузовиков.
То, что для обычного, даже хорошего автомобиля целый процесс, для них — мгновенная телепортация на несколько сотен метров вперёд. В такие моменты чувствуешь себя всемогущим
Тут же начинают проявляться и различия характеров: BMW X5 M требует намного больше контроля! Удивительно, но курсовая устойчивость у баварского кроссовера далека от идеала. Он заметно рыскает по колеям, а усугубляет ситуацию очень чувствительный в околонулевом положении руль — на высоких скоростях не расслабишься! К тому же у «икс-пятого» неожиданно жёсткая подвеска.
Даже в комфортном режиме электронноуправляемых амортизаторов поперечные стыки, заплатки и выбоины отдаются в салоне острыми, чувствительными ударами — а в «спорте» и, тем более, в «спорт-плюсе» BMW начинает трясти так, что после получаса экспериментов к этим настройкам не возвращаешься уже никогда. И всё это легко списывается на спортивную сущность X5 M, пока не пересаживаешься в Cayenne Turbo S.
Его пневмоподвеска творит настоящие чудеса! В самом зажатом состоянии она всё равно мягче, чем комфортный режим BMW: рельеф вы, конечно, чувствуете, но здесь это скорее информация, чем месть за эксплуатацию машины в неподходящих условиях. А уж если расслабить шасси, обо всяких спортивных наклонностях забываешь вовсе: это просто комфортный автомобиль, которому по плечу почти любые направления. К тому же Porsche заметно меньше шумит шинами — хотя их голос всё равно громче, чем ожидаешь от дорогущего премиального кроссовера. Лечится это просто: музыку погромче, и даже на очень второстепенных дорожках Подмосковья вас вряд ли что-то потревожит.
Зачем вообще выгонять туда настолько гламурные машины? Ну, во-первых, заработать на суперкроссовер и купить его вы можете не только в мегаполисе: дилерская сеть Porsche тянется аж до самого Иркутска, чего уж говорить о BMW. А во-вторых, в начале рассказа мы условились: приставка «супер» в контексте этих машин должна означать если не безграничные, то очень широкие возможности. Включая воскресный пикник где-нибудь на природе, почему нет? Понятно, что на настоящее бездорожье нашим кроссоверам путь заказан, но туда, куда доезжают обычные автомобили, они должны добираться вообще без проблем.
Увы, это справедливо только для Кайена: на ухабистых грунтовках он сохраняет собранность и невозмутимость, а BMW просто не может держаться в том же темпе! Подвеска начинает пропускать пробой за пробоем, и из жалости к машине приходится сбрасывать ход до черепашьего. А случись вам найти ровный ходовой поворот, в котором так и тянет «раздать» от души…
Тут всё видно на картинках: Porsche веселее! Он легко выставляется в занос простым нажатием акселератора и позволяет держать угол столько, сколько нужно — кому-то может показаться, что это даже слишком легко. А X5 скользит всеми четырьмя колёсами, даже если активирован режим 4WD Sport, когда многодисковая муфта отдаёт больше тяги в пользу задней оси: эффектный кадр у нас так и не получился. Вряд ли это сильно помешает, когда вы решите порезвиться зимой — мы хорошо знаем, сколько кайфа можно получить от полноприводных BMW на снегу. Но чуть более цепкие дороги атаковать боком уже не хочется.
А если не заниматься чепухой и всё-таки использовать машины по назначению?
Ещё один повод сбежать из города — это найти пустые извилистые дорожки, на которых станет понятно, зачем нашим суперкроссоверам доработанные подвески, активные стабилизаторы поперечной устойчивости и, как в случае BMW, миллион дополнительных усилителей кузова.
Поворачивает X5 M действительно впечатляюще! Чуткий руль, который несколько мешал на прямых, тут оказывается довольно точным инструментом, позволяющим лёгкими, скупыми движениями заправлять эту махину даже в тесные связки виражей: BMW практически не кренится и сохраняет удивительную стабильность. Правда, это если ехать быстро, а не «на ушах»: в предельных режимах рулевому управлению уже не хватает информативности, взаимосвязь с автомобилем рушится, и к следующему повороту подъезжаешь уже спокойнее.
Оно и логично: все ответы на вопросы «почему так?» содержатся в школьном курсе физики. Если пытаться резко изменить траекторию чего-то большого, высокого и весящего почти 2,4 тонны, могут возникнуть определённые трудности. Например, при переборе скорости на входе широченные и цепкие шины Michelin Pilot Sport 4S жалобно пискнут и отправят машину мимо траектории, а запас терпения тормозов в какой-то момент окажется не безграничным.
Кстати, управляются они «по проводам»: физической связи педали с гидравликой нет, и баварцы даже предлагают выбор между обычным и спортивным алгоритмами работы. На самом деле разница между ними почти незаметна, но важнее то, что не чувствуется электронная сущность системы: замедляется X5 M понятно, прогнозируемо и эффективно. Но недолго: даже большущие (395 миллиметров спереди и 380 сзади) диски перегреваются после нескольких мощных торможений. Как сказали бы в Древнем Риме, memento pondus. Помни о массе, то бишь.
Инженеры Porsche с этой мудростью явно знакомы лучше всех, поэтому гибридный Cayenne Turbo S по умолчанию комплектуется самыми могучими тормозами в мире: спереди
И это работает: замедляется Cayenne как вкопанный, причём проделывать этот трюк он готов столько, сколько вы захотите. А повороты, в которых X5 впечатлял скоростью и стабильностью, вдруг словно выпрямляются — лёгкость и непринуждённость, с которыми Porsche ныряет на те же траектории, поначалу не поддаётся осознанию! Там, где BMW уже скользит, нервничает и заставлять водительские ладони потеть, гибрид просто пишет дугу: безупречно информативный руль не требует корректировок, 21-дюймовые покрышки Pirelli P Zero намертво держатся за асфальт, а крены и вовсе сведены к нулю.
Более того, с Porsche можно даже немного поиграть — это по паспорту он тяжелее BMW на 200 килограммов, а по ощущениям легче раза в полтора. Cayenne охотно уходит на внутреннюю траекторию под сброс газа, а если после этого вы решите снова подхватить его акселератором — то плавно заскользит задней осью.
Проще всего разницу описать так: там, где BMW успешно борется с собственной природой, Porsche просто едет и радуется
Причём для таких подвигов ему даже не нужен самый злой режим Sport Plus: хватает и обычного «спорта», в котором можно перемещаться всегда и везде. Если, конечно, вас не преследует маниакальная тяга к экономии топлива — тогда пользуйтесь стандартной гибридной программой. Но лично я не вижу в ней особого смысла: даже полностью заряженная батарея на 14 кВт·ч даст вам около 30 километров на электротяге, если ездить очень аккуратно и не спеша.
В реальности электричество иссякает после нескольких быстрых разгонов, и затем автоматика поддерживает заряд примерно на уровне 10–20 процентов, чтобы обеспечить вас дополнительной тягой в случае необходимости. Разница между «спортом» и «гибридом» сводится к тому, что в первом случае двигатель не глушится вообще, а во втором Cayenne всё-таки старается проползать часть пути без вредных выбросов. Например, в пробках.
Там же проявляется, пожалуй, единственная серьёзная проблема этого Porsche: «гибридные» тормоза. Если в предельных режимах к ним нет никаких вопросов, то плавное замедление вызывает сложности: переход от мягкого рекуперативного торможения к активации гидравлики спрогнозировать практически невозможно, и весь процесс превращается в своего рода лотерею.
«Схватит» сразу или будет останавливаться плавно? А если посильнее нажмёшь на педаль — когда всё-таки «схватит»? И то же самое в обратном направлении: отпуская педаль, никогда не знаешь, в какой момент переключится уровень замедления. Поначалу в пробках это даже пугает, потом немного привыкаешь, но останавливаешься всё равно рывками.
В остальном же Porsche удобен и покладист настолько, что кому-то его характер может показаться даже слишком будничным. Это обычный автомобиль с цельным и сбалансированным характером — просто способный при случае пульнуть так, что вам потребуется подтяжка лица. И в определённой мною системе координат это и есть идеальный суперкроссовер.
Но я прекрасно понимаю тех, кто выберет BMW! Да, он тряский и не такой талантливый в экстремальных дисциплинах, зато в нём сочетаются две абсолютно разные личности, которые вылезают по нажатию красных
И по её нажатию X5 M будет превращаться в настоящего дьявола. Реакции двигателя и трансмиссии обостряются настолько, что нажимать на газ реально страшно: эта зверюга
Даже в нашей городской тюрьме с видеоконтролем этот автомобиль способен подарить яркость и событийность: укрощая раззадоренный X5 M, чувствуешь себя удивительно живым. И если приставка «супер» для вас означает в первую очередь впечатления, а не возможности, это один из лучших вариантов, который только можно найти.
О каком суперкроссовере вы мечтаете?
BMW X5 M
- — Буйный нрав
- — Спортивный антураж
- — Сравнительно невысокая (ха-ха) цена
- — Жёсткая подвеска
- — Слабые тормоза
- — Нервозность в дальних путешествиях
КомплектацияCompetition 4.4 AT (625 л.с.) 4WD
Двигатель4.4 / 625 л.с / бензин
Коробка передачАвтоматическая
ПриводПолный
КузовВнедорожник 5 дв.
Расход топлива13
Разгон до 100 км/ч3.8
Цена, ₽9 920 000
Porsche Cayenne Turbo S e-Hybrid Coupe
- — Магическая управляемость
- — Готовое ко всему шасси
- — Сюрреалистичный разгон
- — Невнятные тормоза
- — Необязательная переплата за гибридную начинку
- — Некоторая будничность всего происходящего
КомплектацияTurbo S E-Hybrid Coupé 4.0hyb AT (550 л.с.) 4WD
Двигатель4.0 / 550 л.с / гибрид
Коробка передачАвтоматическая
ПриводПолный
КузовВнедорожник 5 дв. Coupé
Расход топлива3.9
Разгон до 100 км/ч3.8
Цена, ₽12 863 000