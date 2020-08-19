Комоды массового поражения: BMW X5 M против Porsche Cayenne Turbo S e-Hybrid Coupe

— Я наберу сотню за четыре секунды!

— А я за 3,8!

— А я за 3,6!

— Да набирай…

Если настоящие суперкары уже охладели к этой грызне за десятые (точнее, пере­ключились на разгон до двухсот), то битва супер­кроссоверов как раз в самом разгаре. Кто мощнее и быстрее со светофора, тот и самый крутой, верно? В первом приближении так и есть.

Ну в самом деле, не загонять же такие шкафы на Moscow Raceway! Эти машины ирраци­ональны по самой своей сути, а выбор между BMW за 10 миллионов, Porsche за 14 или Lamborghini за 18 сродни заказу артистов на ваш личный праздник: имея такую возможность, вы не считаете плюсы и минусы, а приглашаете либо самого любимого, либо самого модного. И уж точно вам нет дела до статей вроде этой.