Водородный BMW X5: 374 л.с. и задний привод
Николай Андреев
Компания BMW рассказала о технике своей первой серийной модели с водородной силовой установкой. Новинку построят на базе кроссовера X5. Концептуальную версию такого вседорожника — прототип i Hydrogen NEXT — представили на Франкфуртском автосалоне в 2019 году.
Водородная силовая установка создана на базе модуля eDrive пятого поколения, в котором электрический мотор, установленный сзади, собран единым узлом с трансмиссией и электроникой. Его же получат электромобили BMW iX3 и i4. Водородный кроссовер оснастят электрохимическим генератором мощностью 170 л.с. (он превращает водород в электричество), буферной батареей и парой баллонов для хранения шести килограммов водорода под давлением 700 бар.
Пиковая отдача силовой установки составляет 374 силы. Серийный заднеприводный X5 на топливных элементах сможет проезжать на полных баках 560 километров, а на полную заправку баллонов должно уходить около четырёх минут.
Водородный вседорожник поступит в мелкосерийное производство в 2022 году. Затем начнётся выпуск кроссоверов X6 и X7 с аналогичными силовыми агрегатами. В их разработке помогает Toyota: компании сотрудничают в этой сфере вместе c 2015 года.
Недавно глава направления водородных технологий BMW Юрген Гулднер заявил, что к 2025 году стоимость автомобилей с водородными силовыми установками снизится до уровня машин с бензиновыми двигателями. Этого добьются в том числе за счёт уменьшения количества очень дорогой платины, используемой в качестве катализатора химической реакции.