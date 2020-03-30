Российский дилер подарит гречку и туалетную бумагу за покупку машины

Водородный BMW X5: 374 л.с. и задний привод

Новости

Николай Андреев

Компания BMW рассказала о технике своей первой серийной модели с водородной силовой установкой. Новинку построят на базе крос­совера X5. Концепту­альную версию такого все­дорожника — прототип i Hydrogen NEXT — пред­ставили на Франк­фуртском автосалоне в 2019 году.

1/5

  • Водородная силовая установка создана на базе модуля eDrive пятого поколения, в котором электри­ческий мотор, установ­ленный сзади, собран единым узлом с транс­миссией и электро­никой. Его же получат электро­мобили BMW iX3 и i4. Водородный кроссовер оснастят электро­химиче­ским генератором мощностью 170 л.с. (он превращает водород в электри­чество), буферной батареей и парой баллонов для хранения шести кило­граммов водорода под давлением 700 бар.

  • Пиковая отдача силовой установки составляет 374 силы. Серийный задне­приводный X5 на топливных элементах сможет проезжать на полных баках 560 кило­метров, а на полную заправку баллонов должно уходить около четырёх минут.

  • Водородный вседорожник поступит в мелко­серийное произ­водство в 2022 году. Затем начнётся выпуск крос­соверов X6 и X7 с анало­гичными силовыми агрегатами. В их разработке помогает Toyota: компании сотруд­ничают в этой сфере вместе c 2015 года.

Недавно глава направ­ления водородных технологий BMW Юрген Гулднер заявил, что к 2025 году стоимость автомобилей с водород­ными силовыми установками снизится до уровня машин с бензиновыми двига­телями. Этого добьются в том числе за счёт уменьше­ния количе­ства очень дорогой платины, используемой в качестве катали­­затора химической реакции.

Водородный X5 или X5 с ДВС?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение