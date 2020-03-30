Водородный BMW X5: 374 л.с. и задний привод

Водородная силовая установка создана на базе модуля eDrive пятого поколения, в котором электри­ческий мотор, установ­ленный сзади, собран единым узлом с транс­миссией и электро­никой. Его же получат электро­мобили BMW iX3 и i4. Водородный кроссовер оснастят электро­химиче­ским генератором мощностью 170 л.с. (он превращает водород в электри­чество), буферной батареей и парой баллонов для хранения шести кило­граммов водорода под давлением 700 бар.

Пиковая отдача силовой установки составляет 374 силы. Серийный задне­приводный X5 на топливных элементах сможет проезжать на полных баках 560 кило­метров, а на полную заправку баллонов должно уходить около четырёх минут.