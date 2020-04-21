Кубанец дал свой BMW X5 на тест-драйв знакомому. А тот продал машину
Николай Андреев
В Краснодарском крае мужчина взял кроссовер BMW X5 на тест-драйв, во время которого продал машину. Но полиция легко нашла и арестовала его. Об этом рассказало местное управление МВД.
Настоящий владелец BMW X5 обратился в полицию после того, как передал автомобиль знакомому. Тот попросил проехаться на машине перед покупкой, но в итоге так и не вернул её. На звонки он тоже не отвечал.
Угонщика задержали в Краснодаре. Он рассказал, что продал автомобиль, воспользовавшись лежащими в бардачке договорами купли-продажи, которые уже подписал владелец автомобиля. Все деньги от сделки мужчина быстро потратил.
«Проданный» BMW X5 нашли в Адыгее и отправили законному хозяину. Полицейские оценили ущерб в 790 тысяч рублей. Угонщика обвинили в мошенничестве. Ему грозит от 4 до 6 лет лишения свободы.
Недавно в Иркутске с помощью Интерпола нашли пять автомобилей Toyota и Lexus, которые много лет числились в федеральном розыске. Рекордсменом стал внедорожник Land Cruiser 100, похищенный в Москве 18 лет назад.