Пыльный Мерседес продают за 84 миллиона рублей. Он простоял в гараже 44 года

Кубанец дал свой BMW X5 на тест-драйв знакомому. А тот продал машину

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Николай Андреев

В Краснодарском крае мужчина взял кроссовер BMW X5 на тест-драйв, во время которого продал машину. Но полиция легко нашла и арестовала его. Об этом рассказало местное управление МВД.

  • Настоящий владелец BMW X5 обратился в полицию после того, как передал автомобиль знакомому. Тот попросил проехаться на машине перед покупкой, но в итоге так и не вернул её. На звонки он тоже не отвечал.

  • Угонщика задержали в Краснодаре. Он рассказал, что продал автомобиль, воспользо­вавшись лежащими в бардачке договорами купли-продажи, которые уже подписал владелец авто­мобиля. Все деньги от сделки мужчина быстро потратил.

  • «Проданный» BMW X5 нашли в Адыгее и отправили законному хозяину. Полицейские оценили ущерб в 790 тысяч рублей. Угонщика обвинили в мошен­ничестве. Ему грозит от 4 до 6 лет лишения свободы.

Недавно в Иркутске с помощью Интерпола нашли пять автомобилей Toyota и Lexus, которые много лет числились в федеральном розыске. Рекордсменом стал внедорожник Land Cruiser 100, похищенный в Москве 18 лет назад.

Кто в этой истории главный «молодец»?

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