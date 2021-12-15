Надёжен ли BMW X5 II поколения (Е70): все проблемы кроссовера с пробегом

Годы выпуска: 2006-2010

Полноразмерный 5-дверный кроссовер с кузовом универсал, продольным расположением силового агрегата и полным приводом xDrive. Момент на переднюю ось передается через многодисковую муфту с электронным управлением. Силовая структура кузова стальная, часть наружных панелей из алюминия и пластика. Пять или семь (за доплату) посадочных мест

низкая

Возможность скрутки пробега:

Пробег и VIN прописаны в каждом из многочисленных электронных блоков автомобиля. Перекодировать их все можно только при помощи дилерского программного обеспечения. К сожалению, это ПО существует и в пиратском виде, но нужно еще уметь им пользоваться

высокая

Криминальная привлекательность:

По статистике, Х5 – самая угоняемая модель BMW. На автомобилях поколения Е70 установлена функция бесключевого запуска двигателя, которую можно обойти только программно. Для защиты ставят блокировки на ключи, диагностические разъемы и проч. Автомобиль без дополнительной защиты угоняют за 10-15 минут

Сложность восстановления после аварии

Кузов BMW X5 ремонтопригоден, его восстановление после аварии не слишком трудозатратно. Однако расходы будут велики. После удара передней частью, даже не очень сильного, потребуется замена не только бампера и решеток, но и передних крыльев – они из пластика, и ремонту не поддаются. Кроме того, на кузове очень много декоративных хромированных элементов, каждый из них стоит немало