Надёжен ли BMW X5 II поколения (Е70): все проблемы кроссовера с пробегом

Отчёт о надёжности BMW X5 составлен на основе опроса экспертов — сотрудников специализированных автосервисов, имеющих большой опыт ремонта и обслуживания машин марки BMW. Первая часть отчёта справочная, с общей оценкой надёжности автомобиля, которую аналитики Авто.ру рассчитывают по данным о ресурсе ключевых компонентов. Вторая часть — максимально подробный разбор всех проблем, с которыми может столкнуться владелец подержанного автомобиля.
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Полноразмерный 5-дверный кроссовер с кузовом универсал, продольным расположением силового агрегата и полным приводом xDrive. Момент на переднюю ось передается через многодисковую муфту с электронным управлением. Силовая структура кузова стальная, часть наружных панелей из алюминия и пластика. Пять или семь (за доплату) посадочных мест
наиболее популярная модификация
наиболее надёжная модификация
Пробег и VIN прописаны в каждом из многочисленных электронных блоков автомобиля. Перекодировать их все можно только при помощи дилерского программного обеспечения. К сожалению, это ПО существует и в пиратском виде, но нужно еще уметь им пользоватьсяКриминальная привлекательность: высокая
По статистике, Х5 – самая угоняемая модель BMW. На автомобилях поколения Е70 установлена функция бесключевого запуска двигателя, которую можно обойти только программно. Для защиты ставят блокировки на ключи, диагностические разъемы и проч. Автомобиль без дополнительной защиты угоняют за 10-15 минутСложность восстановления после аварии
Кузов BMW X5 ремонтопригоден, его восстановление после аварии не слишком трудозатратно. Однако расходы будут велики. После удара передней частью, даже не очень сильного, потребуется замена не только бампера и решеток, но и передних крыльев – они из пластика, и ремонту не поддаются. Кроме того, на кузове очень много декоративных хромированных элементов, каждый из них стоит немало
Кузов
Качество лакокрасочного покрытия и коррозионная стойкость кузова у BMW X5 высокие – с кузовом автомобиля обычно не возникает никаких проблем, если он не побывал в серьёзной аварии. Заметные дефекты покрытия могут возникнуть только после 8–10 лет эксплуатации.
Салон
Для BMW X5 предлагалось множество вариантов оформления салона, все – с обивкой сидений качественной кожей. На руле кожа тоже стойкая. Чаще проблемы возникают с отделкой дверей и пластиковыми декоративными элементами, являющимися источниками дополнительных шумов.
Двигатели
На BMW Х5 2006-2010 годов выпуска (Е70, дорестайлинг) предлагалось четыре варианта силового агрегата – два бензиновых и два дизельных.
Бензиновые
N52B30O1 (X5 3.0si, с 2008 года – X5 xDrive30i)
Рядный бензиновый атмосферный 6-цилиндровый двигатель объёмом 3 литра и мощностью 272 л.с. или 264 л.с. (в версии для североамериканского рынка). Эта модификация серии N52 устанавливалась только на кроссоверы X3 и Х5. Мотор с легкосплавным биметаллическим блоком цилиндров, системами управления газораспределением Double-VANOS и ValveTronic и впускным коллектором изменяемой длины DISA. Основная проблема этого двигателя – склонность к перегреву.
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N62B48 (X5 4.8i, с 2008 года – X5 xDrive48i)
Бензиновый атмосферный двигатель V8 объемом 4,8 литра и мощностью 355 л.с. Также оснащён механизмами Double-VANOS, ValveTronic и DISA. В целом он надёжнее, чем 6-цилиндровый атмосферник. Его главная проблема – высокий расход масла.
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Дизельные
M57TU2D30 (X5 3.0d, с 2008 года – X5 xDrive30d) и M57TU2D30TOP (X5 3.0sd, с 2008 года – X5 xDrive35d)
Две версии рядного 3-литрового дизельного двигателя мощностью 235 и 286 л.с. соответственно. Различаются количеством турбокомпрессоров – у базового мотора он один, у более мощного два. Двигатели серии M57 крайне надёжные, без серьёзных недостатков, однако их ремонт и обслуживание требуют высокой квалификации.
Трансмиссия
Дорестайлинговый BMW Х5 Е70 оснащался только одной коробкой передач – 6-ступенчатой АКПП ZF 6HP. При аккуратной эксплуатации ее ресурс, в среднем, 150-200 тыс. км, но агрессивная езда может сократить его вдвое-втрое.
Приводы
Система xDrive на BMW X5 считается довольно надёжной, при условии обслуживания раздаточной коробки с периодической заменой в ней масла. У водителей с агрессивным стилем езды, любящим резкие старты, может выйти из строя задний редуктор. Ещё одно слабое место Х5 – приводные валы с шарнирами равных угловых скоростей.
Подвеска
На Х5 предлагалось три версии шасси: базовое – с пружинной подвеской, вариант с пневмоэлементами, а также адаптивное шасси с активными стабилизаторами, амортизаторами и рулевым управлением. Базовое шасси наиболее надёжное, но при этом и наименее комфортное и универсальное.
Рулевое управление
Рулевое управление BMW X5 – реечное, с гидроусилителем. Конструкция надёжная, не имеет хронических проблем, но надо следить за чистотой и уровнем жидкости в бачке. Часть машин оснащались также системой Active Steering, меняющей передаточное число рулевого управления в зависимости от скорости и угла поворота руля. Для этого механизм был дополнен планетарным редуктором на валу с управляющим электромотором. С возрастом возможны эпизодические сбои электроники, которые как правило пропадают после перезапуска автомобиля.
Климатическая система
Все BMW X5 продавались с климат-контролем. Основные компоненты системы надёжны, необходимо только периодически чистить радиатор кондиционера. Наиболее вероятные неисправности —отказы датчиков, контролирующих чистоту подаваемого воздуха или влажность в салоне. Вентилятор отопителя служит 5-6 лет.
Электроника
В баварском кроссовере, особенно в дорогих его версиях, очень много электроники. И электронные компоненты – одно из наиболее слабых мест BMW X5. Блоки контроля адаптивной подвески, освещения и стеклоподъёмников, мультимедийной системы легко выходят из строя. Не отличаются надёжностью и исполнительные механизмы: например, возможен отказ стеклоочистителей или электрорегулировок сидений.
Лакокрасочное покрытие кузова отличается высокой прочностью, а сам кузов — достаточно хорошей коррозионной стойкостью. Только хромированные вставки достаточно быстро мутнеют.
Очаги ржавчины в основном возникают после некачественного кузовного ремонта. Дно автомобиля полностью закрыто пластиковыми кожухами. Также из пластика сделаны передние крылья. С возрастом появляются только распространённые мелкие «болячки» – засорение дренажных отверстий под лобовым стеклом и у люка. Особого внимания требуют сливы у лобового стекла, там справа расположены электронные блоки управления.
Ещё один элемент, который страдает от влаги — задние фонари. Они вклеены в кузов, со временем клей трескается и герметичность теряется. Вода, попавшая в фонарь, выводит из строя его электрические компоненты.
Как ни странно звучит, главная проблема в салоне BMW X5 — шум. Двери, крышка багажника, декоративные планки могут скрипеть даже на почти новых машинах, особенно в мороз. В холода также слышен треск из воздуховодов.
Интерьер, отделанный кожей разных цветов, выглядит красиво. Но его качество нельзя назвать стабильно высоким. Обивка руля и сидений долговечная — она служит даже дольше, чем электроприводы регулировок. А вот дверные карты, как и внутренние ручки дверей изнашиваются быстро. Также с возрастом отклеиваются декоративные деревянные или карбоновые планки.
Кроме того, стоит обращать внимание на водительский коврик. Когда он постоянно мокрый, это свидетельствует о трещине в проложенной там трубке омывателя заднего стекла. Рядом с ней расположен жгут электропроводки, и если проблему быстро не устранить, возможны отказы электроники.
Этот мотор был создан на основе 2,5-литрового двигателя N52B25, но присущий тому очень высокий угар масла был существенно уменьшен. Тем не менее 3-литровый агрегат также чувствителен к качеству масла и его своевременной замене. Регламентом определён интервал смены масла в 20 тыс. км, но опыт показывает, что при этом ресурс двигателя уменьшается. Чтобы мотор служил максимально долго, рекомендуется проводить эту операцию раз в 7-10 тыс. км. От чистоты масла зависит ресурс цепного привода ГРМ — цепь может проработать как 100, так и 200 тыс. км. При этом её замена стоит до 90 тыс. рублей, это крайне трудоёмкий процесс (занимает до 4 дней). На машинах до 2008 года распространена проблема со стуком гидрокомпенсаторов клапанов на непрогретом двигателе. Ее, как правило, не удается решить – даже заменой ГБЦ в сборе. Также к «маслозависимым» можно отнести механизмы систем VANOS и ValveTronic, страдающих от низкого качества смазки. Симптомом этих неисправностей обычно становятся неустойчивые обороты двигателя. Ремонту эти узлы не поддаются и требуют замены.
Ещё одна, традиционно проблемная для моторов BMW система – это вентиляция картерных газов. Её мембрана приходит в негодность через 40-50 тыс. км, что требует недешёвой замены всей клапанной крышки – иначе масло будет активно сочиться из двигателя через сальники и прокладки.
Наконец, двигатель N52 на BMW X5 склонен к перегревам – у него несовершенная система охлаждения. Она требует внимания к чистоте радиаторов (их стоит промывать каждый год). Не очень высок ресурс и водяного насоса с электронным управлением – порядка 100-120 тыс. км.
Как и остальные силовые агрегаты, этот мотор очень чувствителен к качеству и интервалу замены масла, а так же к качеству топлива. Замену масла в двигателе рекомендуется проводить каждые 7-10 тыс. км. Двигатель оснащён фазорегуляторами на впускных и выпускных распредвалах (Double VANOS), системой изменения подъёма клапанов ValveTronic, а также впускным коллектором с двухступенчатой системой регулировки длины DISA. Привод газораспределительного механизма цепной, ресурс цепи средний – 150-200 тыс. км.
Как и в моторе N52, надёжность многих узлов зависит от качества масла. Основной проблемой данного двигателя является повышенный расход масла. Он возникает из-за довольно быстрого износа маслосъёмных колпачков клапанов, маслосъёмных колец, сальников. Сальники коленчатого вала могут начать пропускать масло уже к ста тысячам км. Колпачки требуют замены через 100-120 тыс. км, кольца – при пробеге 150-170 тыс. км. Работы по замене колец и колпачков стоит совместить с заменой цепи. Надёжность каталитического нейтрализатора зависит от качества топлива, он может потерять работоспособность и к 100 тыс. км – двигатель начнёт терять мощность, а если неисправность запустить, осыпавшиеся соты катализатора могут попасть в цилиндры, что влечёт за собой задиры и капитальный ремонт двигателя.
Дизельные двигатели не имеют хронических «болезней» повышенного расхода моторного масла или перегревов. Но обслуживать их надо у профессионалов — например, эти моторы требуют строго соблюдения моментов затяжки резьбовых соединений. Бывали случаи облома болтов ролика приводного ремня или треснувших поддонов двигателя из-за слишком сильной затяжки сливной пробки. Привод ГРМ цепной, ресурс цепи большой – около 300 тыс. км. В системе питания типа Common Rail форсунки служат примерно 100 тыс. км, но не ремонтируются – их нужно менять. Их ресурс снижает некачественное топливо – стоит заправляться только на проверенных АЗС и менять топливный фильтр не реже, чем раз в 30 тыс. км.
Слабое место двигателей – вихревые заслонки впускного коллектора, которые со временем начинают подклинивать, а потом разрушаются и попадают в цилиндры. Износ заслонок сопровождается потерей двигателем мощности. Впускной коллектор с изношенными заслонками нужно менять. Ресурс сажевого фильтра приблизительно 130 тыс. км, его замена обойдётся минимум в 60 тыс. рублей. Чаще его удаляют и перепрограммируют блок управления двигателем. Электрический водяной насос, как и на N52, служит 100-120 тыс. км
Автоматическая 6-ступенчатая КПП не отличается высокой надёжностью. При аккуратной эксплуатации она может проехать без ремонтов 150-200 тыс. км, но более агрессивной езды, с резкими стартами и дрифтом, не терпит — ресурс сокращается в разы. Крайне рекомендуется менять в АКПП масло раз в 40-50 тыс. км, при больших интервалах польза от этого уже сомнительна. На агрегатах до 2008 года в морозы, под давлением загустевшего масла, мог разрушится адаптер мехатроника. После узел модернизировали и проблема ушла.
Ресурс карданных валов достаточно высок, но для их надёжной работы требуется регулярное обслуживание. Слабое место трансмиссии Х5 II поколения — приводные валы, из-за недостатка смазки шарниры равных угловых скоростей начинают стучать. Выход из строя редуктора заднего моста — более редкое явление. Чаще отказывает муфта привода передних колес.
В городских условиях ресурс пружинной подвески около 100 тыс. км, при этом её ремонт достаточно прост — многие сайлентблоки меняются по отдельности, без рычагов. В пневматической подвеске пневмоэлементы установлены только на задней оси. По надёжности она в целом эквивалентна пружинной, только ресурс пневмоэлементов составляет порядка 80 тыс. км.
Рулевое управление в этих вариантах шасси имеет ресурс 200 тыс. км и выше. Иногда возникает стук при повороте руля — для решения проблемы достаточно заменить нижнюю секцию рулевого вала.
Адаптивное шасси наделяет BMW X5 более спортивным характером. Но оно намного сложнее по конструкции, и потому ресурс у него ниже. На машинах до 2008 года выпуска наиболее проблемным узлом адаптивного шасси был активный стабилизатор — его дефект обычно проявлялся в холодное время года, когда стабилизатор начинал стучать. После конструкцию модернизировали, и надёжность устройства улучшилась. Замена стабилизатора обходится в 60-70 тыс. рублей. Рулевой механизм Active Steering тоже считается «капризным» — система не любит крутых поворотов руля. Со временем начинают сбоить её датчики, что, как правило, лечится перепрограммированием системы.
С электросистемами сложности возникают очень часто. Наиболее частая неисправность – отказ блока управления светом (FRM). Блок так же отвечает за работу электростеклоподъемников. Он выходит из строя при чтении данных. То есть при разряде или отключении аккумулятора, и даже в момент подключения диагностического сканера. Для решения этой проблемы нужно обращаться к официальному дилеру. Иногда (по статистике, около 20 процентов) удаётся реанимировать блок перепрошивкой, в остальных случаях его приходится менять – такие работы делались по «куланц-запросам» (когда клиент платит только за работу, а запчасти предоставляются бесплатно). Так же существуют сервисы, занимающиеся перепайкой этих блоков.
Мультимедийная системой iDrive также иногда сбоит, но эту проблему решают обновлением программного обеспечения (в момент обновления тоже может выйти из строя блок FRM). Реже происходят сбои блока электронного ручного тормоза (он блокирует тормоза), однако единственный способ устранения этой неисправности – замена блока.
Среди исполнительных механизмов низким ресурсом отличаются вентилятор отопителя (служит около 5 лет), камеры кругового обзора, в которые попадает влага, портящая электронную начинку, а также стеклоочиститель лобового стекла. В нём отказывают электромотор с редуктором.