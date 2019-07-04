Скажи «сы-ы-ыр!» Первый тест заряженных кроссоверов BMW X3/X4 M Competition

Нерешительность? Если в случае с большим кроссовером X7 в поступках топ-менеджмента прослеживалась чёткая рыночная логика, то ответить на вопрос, почему с заряженными версиями BMW X3 и X4 баварцы тянули так долго, гораздо сложнее. Но всё-таки нерешительность, кажется, и здесь ни при чём.

Моя логика проста: в BMW до сих пор отказываются выпускать на рынок полноценную М-версию 7 серии, объясняя это тем, что из большого и тяжёлого седана слишком сложно и слишком дорого делать машину, достойную носить литеру М. Однако это ничуть не помешало им ещё десять лет назад выпустить на рынок 555-сильный BMW X5 M, который отличался от гражданской версии лишь раздутым мотором и слегка поджатым шасси. Так что дело явно не в идеологии или борьбе за чистоту репутации.