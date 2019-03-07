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BMW X3 впервые стал гибридным

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Николай Андреев

Компания BMW представила новую модификацию xDrive30e для кроссовера X3 – гибридную версию с подзарядкой от сети.

BMW X3 xDrive30e
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BMW X3 xDrive30e

  • Силовая установка X3 xDrive30e повторяет модификацию седана 330e, которая появилась в 2018 году. Она включает бензиновую двухлитровую «турбочетвёрку» мощностью 184 л.с. и 68-сильный электромотор, размещённый в восьмиступенчатом «автомате». 

  • Суммарная отдача составляет 252 л.с., а в режиме XtraBoost при интенсивных разгонах мощность кратковременно увеличивается до 293 лошадиных сил.

  • Главное отличие гибридного X3 от «трёшки» – наличие полного привода xDrive. До 100 км/ч кроссовер разгоняется за 6,5 секунды, а запас хода на электротяге составляет 50 километров.

  • Литий-ионный аккумулятор расположен под задним рядом сидений, а топливный бак сместился в сторону багажника, объём которого из-за этого уменьшился с 550 до 450 литров.

  • Производство гибридного BMW X3 xDrive30e начнётся в декабре, а старт продаж запланирован на начало 2020 года.

Идеальный BMW X3 может быть только...

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