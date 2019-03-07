BMW X3 впервые стал гибридным
Николай Андреев
Компания BMW представила новую модификацию xDrive30e для кроссовера X3 – гибридную версию с подзарядкой от сети.
Силовая установка X3 xDrive30e повторяет модификацию седана 330e, которая появилась в 2018 году. Она включает бензиновую двухлитровую «турбочетвёрку» мощностью 184 л.с. и 68-сильный электромотор, размещённый в восьмиступенчатом «автомате».
Суммарная отдача составляет 252 л.с., а в режиме XtraBoost при интенсивных разгонах мощность кратковременно увеличивается до 293 лошадиных сил.
Главное отличие гибридного X3 от «трёшки» – наличие полного привода xDrive. До 100 км/ч кроссовер разгоняется за 6,5 секунды, а запас хода на электротяге составляет 50 километров.
Литий-ионный аккумулятор расположен под задним рядом сидений, а топливный бак сместился в сторону багажника, объём которого из-за этого уменьшился с 550 до 450 литров.
Производство гибридного BMW X3 xDrive30e начнётся в декабре, а старт продаж запланирован на начало 2020 года.