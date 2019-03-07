BMW X3 впервые стал гибридным

Силовая установка X3 xDrive30e повторяет модификацию седана 330e, которая появилась в 2018 году. Она включает бензиновую двухлитровую «турбочетвёрку» мощностью 184 л.с. и 68-сильный электромотор, размещённый в восьмиступенчатом «автомате».

Суммарная отдача составляет 252 л.с., а в режиме XtraBoost при интенсивных разгонах мощность кратковременно увеличивается до 293 лошадиных сил.

Главное отличие гибридного X3 от «трёшки» – наличие полного привода xDrive. До 100 км/ч кроссовер разгоняется за 6,5 секунды, а запас хода на электротяге составляет 50 километров.

Литий-ионный аккумулятор расположен под задним рядом сидений, а топливный бак сместился в сторону багажника, объём которого из-за этого уменьшился с 550 до 450 литров.