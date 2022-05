Неправильный мёд: тест-драйв заряженного BMW X2 M35i

Отдача и правда серьёзная: с 258 лошадиных сил, которые раньше были пиком для B48, она выросла до 306 л.с. и 450 Нм. Да-да, ровно триста шесть, как у классических трёхлитровых «шестёрок»: что за бессовестная игра на ностальгии?!

Баварцы делают вид, что ничего специально не подкручивали, просто так совпало. А заодно жалуются на злобных экологов: мол, без навязанных ими кандалов вроде фильтра твёрдых частиц на выпуске цифры были бы совсем другими. Хотя звучит это как превентивный ответ на вопрос: «Почему у двухлитровых моторов AMG почти 400 сил, а у вашего едва за 300?». Because f*&@ you, that’s why.