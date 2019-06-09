Неправильный мёд: тест-драйв заряженного BMW X2 M35i

Допустим, четыре цилиндра для спецов BMW M — не оскорбление в лучших чувствах, а возвращение к истокам, ведь легендарная M3 E30 оснащалась именно таким двигателем. Но когда в моторе всего два литра, расположен он поперечно, да к тому же на переднеприводном шасси, — это реально что-то неслыханное. Максимально неправильное сырьё, из которого просто не может получиться качественный драйверский «мёд». Или всё-таки может, если доверить дело правильным «пчёлам»?

Вообще, к выкрутасам «большого» BMW мы за последнее время успели привыкнуть. Приборки от Chery, ноздри от Церетели, Lexugeot IS 3008, на котором написано «новая 3-я серия» — вряд ли всё это череда досадных случайностей. Скорее, мы наблюдаем осознанную смену парадигмы, глобальный пересмотр устоев и ценностей, сравнимый разве что с безумной эпохой Криса Бэнгла.