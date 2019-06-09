Неправильный мёд: тест-драйв заряженного BMW X2 M35i
Михаил Конончук
Допустим, четыре цилиндра для спецов BMW M — не оскорбление в лучших чувствах, а возвращение к истокам, ведь легендарная M3 E30 оснащалась именно таким двигателем. Но когда в моторе всего два литра, расположен он поперечно, да к тому же на переднеприводном шасси, — это реально что-то неслыханное. Максимально неправильное сырьё, из которого просто не может получиться качественный драйверский «мёд». Или всё-таки может, если доверить дело правильным «пчёлам»?
Вообще, к выкрутасам «большого» BMW мы за последнее время успели привыкнуть. Приборки от Chery, ноздри от Церетели, Lexugeot IS 3008, на котором написано «новая 3-я серия» — вряд ли всё это череда досадных случайностей. Скорее, мы наблюдаем осознанную смену парадигмы, глобальный пересмотр устоев и ценностей, сравнимый разве что с безумной эпохой Криса Бэнгла.
И оценить всё это можно будет только через призму истории: что толку ныть, если спорные решения в итоге окажутся успешными, а современные BMW через 20 лет будут называть классикой? Кто правее — беспристрастное время или кучка недовольных энтузиастов? Хотя вот в Европе кроссовер X2 продаётся хуже всех своих родственников, вдвое уступая микровэнам 2-й серии Active Tourer/Grand Tourer и почти вчетверо — обычному X1. Который, правда, тоже может быть переднеприводным...
Впрочем, департамент M далёк от большой политики. Там не заморачиваются форм-факторами и философией, а просто учат быстро ездить всё, что им дадут. Хоть купе, хоть кроссовер, хоть чёрта лысого на платформе UKL2. Причём надо понимать, что BMW X2 M35i — это не полноценная «эмка», а автомобиль из промежуточной линейки M Performance. Но доработали его по полной программе.
Снаружи можно и не догадаться: бледно-медные окантовки ноздрей и воздуховодов по углам бампера, увеличенный спойлер на пятой двери, большие колёса — вот тебе, бабушка, и весь M-пакет. Интерьер тоже скуп на подсказки, ведь всё спортивное, что в нём есть, можно заказать в конфигураторе и для обычного X2. Включая превосходные квазиковши, которые настолько здорово держат тело и распределяют нагрузки, что точно взяли бы премию «Сиденье 2019 года», если бы она существовала. Cерьёзно — обалденные кресла!
Но главное, понятно, в железках.
Формально под капотом трудится двухлитровая «четвёрка» с индексом B48, знакомая по другим BMW и MINI, но по факту от неё остались рожки да ножки. В смысле блок цилиндров да часть навесного оборудования. Коленвал, поршни, головка блока, распредвалы, турбина, впуск, выпуск — всё новое, разработанное специально для M35i. А ещё система охлаждения, насчитывающая целых шесть радиаторов, которые плотно расфасованы по переднему бамперу и его окрестностям.
Отдача и правда серьёзная: с 258 лошадиных сил, которые раньше были пиком для B48, она выросла до 306 л.с. и 450 Нм. Да-да, ровно триста шесть, как у классических трёхлитровых «шестёрок»: что за бессовестная игра на ностальгии?!
Баварцы делают вид, что ничего специально не подкручивали, просто так совпало. А заодно жалуются на злобных экологов: мол, без навязанных ими кандалов вроде фильтра твёрдых частиц на выпуске цифры были бы совсем другими. Хотя звучит это как превентивный ответ на вопрос: «Почему у двухлитровых моторов AMG почти 400 сил, а у вашего едва за 300?». Because f*&@ you, that’s why.
Впрочем, сравнивать X2 M35i действительно надлежит не со старшей 45-й серией A/GLA/CLA, а с промежуточной версией AMG A 35, на которой некоторое время назад поездил Саша Мирошкин. Видите? Даже индексы совпадают, равно как и время разгона до сотни – по 4,9 секунды на брата. Да и впечатления у нас с Сашей примерно одинаковые: машина очень быстро уезжает с места и… Всё.
Характера у мотора как не было, так и не появилось: он парень трудолюбивый, старательный, только вот занудный слегка. Как начал тянуть, так и тянет, без всплесков, подхватов и прочих излишеств. Но положение выправляют усилители вкуса: в спортивном режиме восьмиступенчатый «автомат» от души пинает вас под рёбра, а из динамиков акустической системы доносится старательный, почти правдоподобный рык. Можно брюзжать, а можно согласиться, что в настоящих «эмках» такие спецэффекты никого не смущают, — и получать удовольствие.
Потому что пулять со светофоров и шнырять по рядам на X2 M35i действительно прикольно: а что ещё от него нужно?
Что говорите? Управляемость? Вот и в отделении M продолжают считать, что она важна. Поэтому «икс-второму» перетряхнули практически всё шасси: зажали пружины и амортизаторы (как базовые пассивные, так и опциональные адаптивные), добавили толщины стабилизаторам, установили более жёсткие сайлент-блоки, переписали софт усилителя руля, но главное — на передней оси появился дифференциал с блокировкой. И он делает всю игру.
Баварцы рассудили, что пытаться привить межосевой муфте манеры классического «икс-драйва» бесполезно, – и вместо этого превратили изначально переднеприводный автомобиль в… классный переднеприводный автомобиль! Поворачиваешь руль, добавляешь газ — и M35i хищно втягивается внутрь поворота, словно он грозный хот-хэтч вроде Renault Megane RS. Сбрасываешь — кроссовер скользит задней осью, даже на сухом асфальте требуя корректировок. Получается весело, интерактивно, живо и каждый поворот при желании превращается в небольшое приключение. Не этого ли мы ждём от любой драйверской машины вне зависимости от типа привода?
Тем более, что и в остальном заряженный X2 настроение поддерживает: кренов необходимый минимум, смена курса быстрая и однозначная, разве что обратной связи на тяжёлом руле маловато — но я так жалуюсь вообще на все современные BMW. Считайте индивидуальной несовместимостью, тем более что многим нравятся как раз такие настройки. А вот в оценке подвески мы с вами точно сойдёмся: если обычный X2 просто неоправданно жёсткий, то этот — вообще зубодробительный, причём уже в «комфортном» режиме амортизаторов. Про «спортивный» даже не спрашивайте.
Впрочем, это не рушит образ самой неправильной «эмки» — наоборот, в самом существовании X2 наконец-то появился смысл. Если раньше это был несуразный, тесный и тряский недокроссовер, то теперь — несуразный, тесный и тряский… хот-хэтч! Быстрый, дерзкий, способный развлечь водителя. И просто-напросто прикольный.
А главное, что вслед за X2 M35i пойдут (точнее, уже идут) другие. Таким же 306-сильным двигателем обзавёлся MINI Countryman JCW, представлена новая «копейка» M140i (да, тоже передне-полноприводная!), и это явно не конец. Возможно, глобальный курс и заведёт BMW куда-то не туда, но совесть инженеров M Gmbh пока что может быть кристально чиста. И это само по себе нехилое достижение. Кроме шуток.