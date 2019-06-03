BMW X2 M35i: кощунство или находка?

Переднеприводная платформа, четырёхцилиндровый двухлитровый двигатель, к тому же расположенный поперечно – с таким набором инженеры BMW M не работали никогда! И тем интереснее было узнать, хватит ли их магии, чтобы превратить странный, противоречивый кроссовер X2 в классный, драйверский автомобиль. Мы прокатились на версии X2 M35i и рассказываем о её характере, а заодно прикидываем будущее этой модификации на российском рынке.