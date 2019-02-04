«Кортеж», но не AURUS: уникальная Волга за 4 миллиона рублей

BMW X2: настоящий «икс» или городской хэтчбек?

Тесты

Переднеприводная платформа, турбомоторы, роботизированная коробка передач... Нет, это не очередной Volkswagen, а одна из самых ярких современных моделей BMW – X2. Рссказываем о компактном кроссовере во всех подробностях. Да и кроссовер ли он вообще?

– Все подробности про интерьер и оснащение BMW X2 https://youtu.be/-VtXRkRxoDM – Все подробности про практичность BMW X2 https://youtu.be/7dQ2sHKQHiM – Цены и комплектации BMW X2 https://autoru.me/F8CY2 – Какие BMW X2 есть в наличии у дилеров и сколько они стоят https://autoru.me/F8CYa Куда смотреть: 0:34 – интерьер 4:49 – второй ряд сидений 6:27 – багажник 8:06 – 5 необычных фишек BMW X2 8:46 – езда Переднеприводная платформа, турбомоторы, роботизированная коробка передач... Нет, это не очередной Volkswagen, а одна из самых ярких современных моделей BMW – X2. Рассказываем о компактном кроссовере во всех подробностях. Да и кроссовер ли он вообще? #bmw #x2 #подробнеенекуда

Все подробности про интерьер и оснащение BMW X2

Все подробности про практичность BMW X2

Цены и комплектации BMW X2

Какие BMW X2 есть в наличии у дилеров и сколько они стоят

BMW X2 - настоящий «икс» или нет?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение