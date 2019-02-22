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BMW X1 провалил тест системы обнаружения пешеходов. Победили «японцы»

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Николай Андреев

Американский страховой институт дорожной безопасности (IIHS) провёл испытания 11 кроссоверов, оснащённых системами обнаружения пешеходов и экстренного автоторможения. В результате только BMW X1 не заработал ни одного балла, а победили «японцы».

BMW X1

  • Испытания включали в себя три теста, в ходе которых перед автомобилем появлялись манекены взрослых и детей, имитируя поведение пешеходов в разных ситуациях: человека, пересекающего дорогу, выбежавшего на дорогу между двумя припаркованными машинами ребёнка и идущего параллельно движению по обочине взрослого. Первые два испытания проводили на скорости 19 и 40 км/ч, а третье – на 40 и 60 км/ч.

  • BMW X1 сбил манекены во всех трёх случаях – баварский кроссовер замедлялся медленнее остальных, а в скоростном тесте вообще не предпринял попытку торможения.

  • Четыре автомобиля получили наивысшие оценки – японские модели Honda CR-V, Volvo XC40, Subaru Forester и Toyota RAV4. Последняя пара идеально справилась со всеми испытаниями, а другие лишь слегка коснулись манекенов.

  • Неплохих оценок удостоились пять моделей: Chevrolet Equinox, Hyundai Kona, Kia Sportage, Mazda CX-5 и Nissan Rogue (X-Trail на нашем рынке) – все они провалили какой-либо один тест из трёх, а Mitsubishi Outlander не справился с двумя испытаниями.

Верите в эффективность систем автоторможения?

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