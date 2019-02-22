BMW X1 провалил тест системы обнаружения пешеходов. Победили «японцы»

Испытания включали в себя три теста, в ходе которых перед автомобилем появлялись манекены взрослых и детей, имитируя поведение пешеходов в разных ситуациях: человека, пересекающего дорогу, выбежавшего на дорогу между двумя припаркованными машинами ребёнка и идущего параллельно движению по обочине взрослого. Первые два испытания проводили на скорости 19 и 40 км/ч, а третье – на 40 и 60 км/ч.

BMW X1 сбил манекены во всех трёх случаях – баварский кроссовер замедлялся медленнее остальных, а в скоростном тесте вообще не предпринял попытку торможения.

Четыре автомобиля получили наивысшие оценки – японские модели Honda CR-V, Volvo XC40, Subaru Forester и Toyota RAV4. Последняя пара идеально справилась со всеми испытаниями, а другие лишь слегка коснулись манекенов.