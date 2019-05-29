Обновлённый BMW X1 получил большие ноздри и стал гибридом

Как и старшие кроссоверы BMW, рестайлинговый X1 получил «сросшиеся ноздри» большой решётки радиатора и другой бампер. Задняя часть изменилась меньше: появились новые фонари и увеличенные патрубки выхлопной системы.

В салоне теперь стоит другой селектор коробки передач, появились новые материалы отделки, а на передней панели есть контрастная прострочка, но только на версиях xLine, Sport Line и M Sport. В зависимости от комплектации X1 полагаются мультимедийные системы с экранами на 6,5, 8,8 или 10,25 дюйма.

Моторная гамма для европейского рынка осталась прежней, но отныне все агрегаты соответствуют новому экологическому стандарту Euro 6d-Temp. На старте продаж покупателям будут доступны дизельные модификации sDrive16d (116 л.с.) и xDrive25d (231 л.с.), а также бензиновая xDrive25i (231 л.с.).