Обновлённый BMW X1 получил большие ноздри и стал гибридом
Николай Андреев
Компания BMW обновила свой самый доступный кроссовер – X1. У модели немного изменили внешность, добавили несколько нововведений в интерьере и гибридный силовой агрегат.
Как и старшие кроссоверы BMW, рестайлинговый X1 получил «сросшиеся ноздри» большой решётки радиатора и другой бампер. Задняя часть изменилась меньше: появились новые фонари и увеличенные патрубки выхлопной системы.
В салоне теперь стоит другой селектор коробки передач, появились новые материалы отделки, а на передней панели есть контрастная прострочка, но только на версиях xLine, Sport Line и M Sport. В зависимости от комплектации X1 полагаются мультимедийные системы с экранами на 6,5, 8,8 или 10,25 дюйма.
Моторная гамма для европейского рынка осталась прежней, но отныне все агрегаты соответствуют новому экологическому стандарту Euro 6d-Temp. На старте продаж покупателям будут доступны дизельные модификации sDrive16d (116 л.с.) и xDrive25d (231 л.с.), а также бензиновая xDrive25i (231 л.с.).
В марте 2020 года начнётся производство подзаряжаемого гибрида BMW X1 xDrive25e с силовой установкой на основе двухлитровой «турбочетвёрки». Такой вариант получит аккумулятор ёмкостью 9,7 кВт·ч, позволяющий проехать более 50 километров на электротяге. Мощность нового агрегата не уточняется. Однако в Китае с 2016 года продаётся удлинённый X1 xDrive25Le с силовой установкой, сочетающей 1,5-литровый 136-сильный двигатель и 95-сильный электромотор.
Выпуск обновлённого кроссовера BMW X1 начнётся в июле 2019 года, а в продажу на основных рынках модель поступит до конца года.